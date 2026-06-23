Por San Juan brevas comerás

Por si acaso algunos de ustedes no se han enterado debido a que están liados haciendo la declaración de la renta, una paella o enfrascados en sus cosas y la vida no les da para más, ya les informo yo de que el pasado día 21 de junio a las 10.24 horas, una hora menos en Canarias, ocurrió el solsticio de verano, el evento que marca el día más largo del año en el hemisferio norte y el inicio oficial del verano astronómico, pero no solo eso, ese mismo día España le ganó 4 a 0 a Arabia Saudí en el Mundial, se conmemoró el Día Internacional del Yoga, el Día Mundial de la Jirafa y del Selfie y fue el santo de los llamados Laufredos/as, Apolinar, Basilisco/a y Ciriaco/a, ¡ñas coca!, ¡felicidades a todos ellos!, día en el que estuvo de oferta en el Hiperber el surtido de minisaladitos a 0,95 y en el Dialprix el melón piel de sapo a 1,29 euros el kilo.

Como pueden comprobar, el día 21 de junio vino más cargado de eventos que Papá Noel en Navidad y, en concreto, con él llegó el verano, y con este el calor, las camisas color pastel de manga corta estampadas con palmeras, las chancletas, la sangría y el tinto de verano, las verbenas, el vestirse todo de blanco como si fuéramos «el hombre o la mujer de Colón» (el que limpia más blanco), el gazpacho, el caldero, el melón de Carrizales, las bermudas, la depilación brasileña, los sombreros de paja, el cortarse las uñas de los pies, la sandía, la canción del verano, el concejal don José Claudio poniendo toldos por las calles, el alcalde plantando tagetes en un bancal al estilo de Íñigo Segurola (el jardinero de Bricomanía), los polos flash y las fiestas populares.

Cada año, cuando llega el mes de junio y el calor convierte tu casa en la panadería de Mordor, España se prepara para una de sus celebraciones más tradicionales y queridas: la Noche de San Juan, una festividad que combina fuego, agua, superstición, fruta, astronomía y una confianza casi religiosa en que saltar cosas trae suerte, ¡olé tú! Se trata de una de esas tradiciones que sobreviven gracias a que nadie se atreve a preguntar por qué, ni que nadie entiende del todo, pero, sin embargo, ahí sigue, siglo tras siglo, generación tras generación y a la que incluso el gran Lope de Vega le dedicó una de sus obras, la titulada, cómo no, «La Noche de San Juan», que digo yo que no se estrujó muchos los sesos para ponerle el nombre.

La inmensa mayoría de las personas que celebran San Juan como un ritual esotérico y antropológico poseen exactamente los mismos conocimientos astronómicos que un mejillón común, pero eso no les impide que por un día se sientan profundamente conectados con los movimientos cósmicos, vamos, como el mago Merlín, Rappel o Paco Porras, e intentan cometer la cabeza hablando de energías, ciclos, renovación espiritual y alineaciones universales, son por una noche al año prácticamente druidas, el resto del tiempo lo dedican a alicatar paredes, a hacer informes o a recolectar garbanzos, pero en la Noche de San Juan su psique está conectada al universo y por el sortilegio de su inmediación se produce la magia, ¡tachán!, máxime después de haberse bebido hasta el agua de los floreros.

Verdaderamente, algo extraordinario sucede durante San Juan, personas que durante el resto del año no distinguen Venus de una farola se convierten repentinamente en autoridades internacionales sobre energías cósmicas, es una transformación asombrosa, el mismo individuo que ayer buscaba en internet «cómo hervir un huevo» hoy explica con absoluta seguridad la relación entre las vibraciones espirituales del agua marina y la frecuencia emocional de la luna, nadie sabe de dónde obtiene la información, nadie se atreve a preguntar, porque en San Juan cualquier afirmación precedida por la frase «dicen que...» adquiere automáticamente rango de conocimiento ancestral.

El elemento central de la celebración de la Noche de San Juan es indudablemente el fuego, según refieren los antropólogos, sociólogos, Isa Pantoja y demás entendidos en la materia, la teoría oficial sostiene que las hogueras sirven para purificar el alma, expulsar las malas energías y dejar atrás todo lo negativo, pero realmente lo que pasa es que a los seres humanos nos gusta muchísimo mirar cosas ardiendo, es un entretenimiento que lleva funcionando miles de años y que sigue teniendo más éxito que muchas plataformas de streaming, en cuanto aparece una llama de más de medio metro, un grupo de adultos perfectamente funcionales se queda hipnotizado observándola como si acabaran de descubrir la televisión.

La tradición en esa noche mágica manda escribir deseos, preocupaciones o problemas en un papel para arrojarlos al fuego. Es un acto simbólico muy hermoso, también es una manera extraordinariamente eficiente de destruir pruebas y más ahora que los juzgados tienen más trabajo que la costurera del increíble Hulk, miles de personas queman sus malos pensamientos convencidas de que las llamas los transformarán, hay incluso quienes lanzan al fuego una lista de propósitos para empezar una nueva vida: comer mejor, hacer ejercicio, ahorrar dinero, reducir el estrés y al amanecer estos mismos están desayunando churros o un buen bocadillo de panceta. Evidentemente, la magia tiene límites.

Una característica fascinante de la especie humana es su tendencia a creer que saltar objetos produce efectos sobrenaturales. En San Juan esto alcanza niveles olímpicos. Hay personas que saltan hogueras, otras saltan olas, algunas probablemente saltarían una excavadora si un primo les dijera que atrae prosperidad, el razonamiento parece ser el siguiente: «Si paso por encima de algo sin caerme, el universo me recompensará». No existe evidencia científica, pero tampoco existe evidencia científica de que funcione discutir con el árbitro desde el sofá, y eso jamás ha detenido a nadie.

Entre todas las tradiciones de San Juan, ninguna refleja mejor la confianza humana en los procesos aleatorios que la famosa costumbre de saltar la séptima ola, según refiere la leyenda, hacerlo trae suerte, amor, salud, prosperidad y probablemente descuentos en la factura eléctrica. La cuestión es sencilla: hay que esperar a la séptima ola, contarla y saltarla. ¿Qué podría salir mal? La respuesta es: absolutamente todo. Cada año miles de personas se adentran en el mar convencidas de que van a identificar una ola concreta dentro de una secuencia de agua en movimiento constante generada por complejísimos fenómenos oceánicos, y lo hacen de noche, a medianoche, con ruido, con gente alrededor y en muchos casos después de varias horas de celebración, tras haber ingerido cuatro mojitos, dos cervezas y tres caliches de Anís del Mono, resulta difícil imaginar un sistema menos fiable. Las escenas son maravillosas: una, dos, tres. ¡Esa no cuenta! ¿Por qué? Porque era pequeña. ¿Y esa? Tampoco. ¿Por qué? Porque venía torcida, creo que vamos por la nueve. No, vamos por la cinco. ¡Jonathan no te metas pá lo hondo! ¿Quién lleva la cuenta? Nadie. ¡Perfecto! ¡Sacar al Jonathan, que no sabe nadar!

Y entonces aparecen las brevas, porque toda celebración necesita un elemento que nadie vio venir, no hacen ruido, no explotan, no producen llamaradas, no exigen cálculos oceánicos, simplemente existen y quizá por eso sean el componente más sensato de toda la celebración. La breva ocupa ese lugar. Mientras unos saltan olas y otros queman papeles, existe un grupo de personas que reivindica el consumo de esta fruta como parte fundamental de la tradición, y tienen razón, porque pocas cosas simbolizan mejor la cultura mediterránea para resolver cualquier acontecimiento espiritual que comerse una breva grande, jugosa y bien fresca.

Lo verdaderamente admirable de la fiesta de la Noche de San Juan no es su simbolismo, ni su antigüedad, ni siquiera su belleza, lo admirable es que consigue que millones de personas participen simultáneamente en una gigantesca obra de teatro colectiva. Durante una noche todos aceptamos que ciertas acciones poseen poderes especiales: quemar papeles, saltar llamas, contar olas; comer brevas, hablar de energías, pedir deseos, mirar el mar y creer, aunque sea durante unas horas, que el año puede reiniciarse como si fuera un router. Tal vez ahí resida el auténtico secreto de San Juan, no en las hogueras, no en la séptima ola, no en el solsticio, ni siquiera en las brevas, sino en esa maravillosa capacidad humana para inventar rituales cada vez que se necesita un poco de esperanza, porque todos sabemos que el fuego no elimina las facturas pendientes, que las olas no solucionan los problemas laborales, que el universo no reorganiza nuestra vida porque hayamos saltado descalzos sobre la arena y, sin embargo, acudimos cada año, porque, en el fondo, la Noche de San Juan es la demostración definitiva de que los seres humanos somos criaturas extraordinarias: capaces de comprender los secretos del cosmos y, al mismo tiempo, convencernos de que nuestra suerte depende de no perder la cuenta al llegar a la séptima ola.

Y lo mejor de todo es que, cuando termina la noche, nadie puede demostrar que no funcione. Eso sí que es magia y no lo del Mago Pop.