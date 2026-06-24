Corría el año 1993, la Sala Arniches acababa de inaugurarse en la primera planta del edificio donde se sitúa en la actualidad (la planta baja la ocupaba la sala de exposiciones Juana Francés) y llegó la que fue la primera función que colgó el no hay localidades en el coliseo que dirigía Fernando Gómez Grande. Lo repitió varios días. Se trataba de ‘Carcajada salvaje’, un texto de Christopher Durang puesto en escena por Charo López y Abel Vitón.

Tal como rezaba el título, la actriz salmantina exhibía a lo largo de la función una serie de carcajadas con las que parecía reírse de la vida, por más que su personaje, como todos, las hubiera pasado canutas. Han pasado 33 años de aquello, pero Charo López continúa empleando exactamente la misma carcajada que ensayó entonces para responder las preguntas que los periodistas le ponen a tiro.

En ‘La noche de Aimar’, en primerísimo plano, no se sabía si estaba representando o era ella misma. La actriz repitió ese mismo papel en una nueva gira en 2011, y cuando realizó el monólogo ‘Tengamos el sexo en paz’, de Darío Fo y Franca Rame, continuó exprimiendo aquella carcajada que tantas alegrías le reportó. Solamente en el documental ‘Me cuesta hablar de mí’, escrito y dirigido por el cineasta salmantino Chema de la Peña, estrenado en la 66ª edición de la Seminci, Charo López ofreció su lado más íntimo.

Del encuentro con Aimar Bretos lo más emocionante sucedió en el instante final, cuando el presentador le conminó a que definiese la vida con una palabra. A lo que Charo López respondió con un rotundo: “¡Corta…!”. Aunque apostilló con una nueva carcajada salvaje, unas lágrimas delataron sentimientos encontrados. Entonces la televisión brilló como en sus mejores momentos.