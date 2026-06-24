Un PGOU sin actualizar afecta a la protección del Palmeral

Entre los temas aprobados en la Junta Gestora de este pasado lunes, ha destacado el visto bueno que, de forma mayoritaria y sin el voto de Volem Palmerar, se ha otorgado para la construcción de un inmueble en la calle Abogados de Atocha, junto a la Ciudad de la Justicia, de 69 viviendas de promoción pública. Es una actuación de la que la propia conselleria anunció su adjudicación, hace más de catorce meses, y que todavía está resolviendo trámites administrativos en estos momentos. Que la necesidad de vivienda es más que evidente no tiene discusión. El Ayuntamiento y la Generalitat han descuidado desde hace años la atención que el tema merece, y han dejado que sea la iniciativa privada la que controle el tema, con los resultados conocidos.

Probablemente el hecho de haber elegido esta parcela, en una zona incluida en la de amortiguamiento del Palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad, está detrás de la tardanza. Deberían la conselleria y el Ayuntamiento haber buscado otro emplazamiento que no tuviera esta afección si hubieran querido, por un lado, tener más agilidad en el tema y, por otro, ser más respetuosos con los compromisos que se adquirieron con la Unesco en el tema del palmeral, como viene advirtiendo Volem Palmerar.

Y es que la tramitación de este expediente ha sido llamativa. En la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la conselleria se dice:

«El inmueble sobre el que se solicita autorización se encuentra dentro del entorno de protección del BIC, en el área delimitada como Zona Unesco: zona de amortiguamiento, de la Ley 6/2021, de Protección y Promoción del Palmeral de Elche, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, en el cual se indica que, en tanto no se apruebe definitivamente el correspondiente plan especial de protección, o se convalide, en su caso, el instrumento preexistente, para toda intervención que se pretenda realizar sobre esta área es preceptiva su autorización por la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural.

De acuerdo con el informe municipal, el proyecto se considera ajustado al planeamiento urbanístico vigente, y en particular al Estudio de Detalle aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Elche en fecha 27 de enero de 2025. No obstante, procede señalar que en el Servicio Territorial consta solicitud de informe, de fecha 23 de octubre de 2024, formulada por el Ayuntamiento de Elche en relación con el citado Estudio de Detalle. Al iniciarse su tramitación, se ha constatado que dicho instrumento de planeamiento ya figuraba como aprobado definitivamente en la página web municipal, sin que conste la emisión previa del correspondiente informe por parte de este órgano.

En consecuencia, a los efectos de su necesaria convalidación, se ha procedido al análisis del referido Estudio de Detalle. Al no existir plan especial de protección del Palmeral y, por lo tanto, al no haberse establecido criterios de aplicación específicos en lo que respecta al aspecto característico de las edificaciones, no puede compararse el ajuste de la edificación proyectada a los estándares que deberían regir las actuaciones en el entorno de protección del bien. No obstante, puede concluirse que la propuesta no genera una afección negativa significativa sobre la percepción, contemplación o valores culturales y paisajísticos del Palmeral de Elche, por lo que cabría considerar favorablemente la actuación desde la perspectiva patrimonial examinada».

O sea, por un lado, la conselleria recuerda la necesidad de que, tratándose de zonas BIC, todas ellas deben contar con su Plan Especial de Protección, desde su declaración, hace más de 25 años, y siguen sin el mismo y que, por su inexistencia, es ella quien debe informar de sus afecciones. Por otro lado, resulta insólito que el Ayuntamiento de Elx publique, en su web, que un Estudio de Detalle en una zona afectada de un BIC está aprobado definitivamente cuando falta el informe del órgano competente. Debería investigarse cómo ha pasado algo así. Lo que hace la conselleria, a posteriori, más parece un «arreglo» entre ambas instituciones que otra cosa, para que no queden excesivamente mal. Y es llamativo que, en cada momento, se resalte que, por parte municipal, se cumple el planeamiento urbanístico vigente (¡faltaría más!), sin ninguna referencia a que éste está desfasado en el tema del Palmeral desde la declaración de la Unesco y, por otra, a la clamorosa ausencia de la constatación de que se cumple con el articulado de la Ley 6/21 en cuanto al previo conocimiento de Unesco y a la emisión de su correspondiente, y vinculante, informe de aceptación de la actuación prevista.

Una situación preocupante y en la que no parece se hayan seguido todos los trámites procedentes y, además, es algo que parece repetitivo en otros temas pendientes en la ciudad: Hiladora, Arsenal, Conservatorio, etc.

Elx es muy grande, y es curioso la cantidad de proyectos de impacto en las zonas de amortiguamiento del Palmeral. Puede que los huertos no se toquen, pero las zonas de amortiguamiento, todo lo contrario. El Ayuntamiento debería, por un lado, adaptar su planeamiento a esta realidad, aprobar el Plan Especial tan necesario, como le urge la conselleria, y diversificar las actuaciones por toda la ciudad sin afectar, innecesariamente, a los escasos BIC que tenemos en la misma.