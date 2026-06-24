UNED-Elche: 50 años unidos por el conocimiento

El firme compromiso en pro del acceso a la formación superior tiene un nombre: UNED. En Elche llevamos 50 años facilitando este acceso a la educación universitaria a miles y miles de ciudadanos de las comarcas del Baix Vinalopó, Vega Baja, Medio Vinalopó y l’Alacantí. Es una sólida apuesta, demostrada durante medio siglo, que ha cambiado la vida profesional y personal de varias generaciones.

El centro UNED se creó en el verano de 1976 y vino a cubrir una laguna educativa en una ciudad como Elche, eminentemente industrial y de gran dinamismo, pero desprovista en aquel entonces de infraestructura formativa universitaria. Con la puesta en marcha de la UNED, dimos acceso a la formación superior a muchos trabajadores que por razones laborales no habían podido estudiar, y también a muchas mujeres que vieron su oportunidad para cualificarse y acceder a un empleo. Al mismo tiempo, como Universidad social sin barreras, estamos facilitando el acceso a la educación universitaria a personas con diversas discapacidades, por ejemplo personas ciegas (exámenes en braille), alumnos con movilidad reducida (exámenes en zonas anexas habilitadas para sillas de ruedas) o personas con merma visual (exámenes con tamaño de letra al triple o cuádruple de su tamaño), entre otros.

En la actualidad somos un centro con 3.650 alumnos matriculados y 105 profesores-tutores, e impartimos 30 titulaciones de grado, 80 másteres, dobles grados, idiomas y cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años. Tenemos la sede en Elche pero contamos además con dos subsedes desplazadas en Torrevieja y en Elda, con lo que nuestra cobertura territorial alcanza a toda la mitad sur de la provincia de Alicante.

El próximo curso lo afrontaremos con novedades importantes: en el Aula de Elda implantaremos el grado de Psicología de manera presencial, e impartiremos un nuevo grado en Inteligencia Artificial, en este caso en ambos formatos, presencial y telemático. En cuanto al Aula de Torrevieja, arrancaremos en nuevo curso con una nueva sede en una magnífica ubicación, frente al Club Náutico, y a la carga docente que ya impartimos añadiremos igualmente el grado de Psicología de manera presencial, quedando abierta la opción de impartir próximamente el grado en Comunicación.

Para conmemorar estos 50 años de vigencia, hemos preparado un acto institucional que tendrá lugar el próximo 1 de julio, a las 20 horas, en el Gran Teatro de Elche. El acto contará con la participación del vicerrector de Centros Asociados de la UNED de España, Jesús de Andrés; del alcalde de la ciudad y presidente del Consorcio de UNED-Elche, Pablo Ruz, y también del diputado provincial representante de la Diputación de Alicante en el Consorcio de la UNED, Juan de Dios Navarro.

Para celebrar esta efeméride, organizaremos un concierto de música clásica a cargo del Coro y Orquesta de Cámara de UNED-Elche, que estará acompañada del Coro de la UNED de Elda, la Orquesta Barroca Valenciana y de la Coral Crevea de Alicante.

Feliz 50 aniversario.