Verano de 2026: mal fin de curso para Europa

Arranca el verano de 2026 con la celebración de una sesión plenaria de la Eurocámara y una reunión del Consejo Europeo que deja más que un mal sabor de boca al europeísmo progresista. En el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo ha vuelto a romper la coalición pro-europea formada al inicio del mandato con socialdemócratas, liberales, y verdes, al votar con las tres ultraderechas un nuevo “reglamento de retornos” que permite crear centros de deportación para migrantes en países terceros sin ninguna garantía real sobre el respeto de los Derechos Humanos. La medida además es de dudosa constitucionalidad, al entrar en colisión con el artículo 19 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (que prohíbe expresamente expulsar a personas a países donde aquella pueda sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes). España, al menos, se ha opuesto, aunque en vano, en el Consejo de la UE. Al cabo, los europarlamentarios, incluyendo a la mayoría de los pro-europeos, también han validado el humillante e injusto acuerdo comercial con Trump de julio de 2025, según el cual EE UU sube sus aranceles y la UE los baja. El Europarlamento se ha contentado en incluir salvaguardias de suspensión en caso de violación de lo acordado o de amenazas a la integridad territorial de los Estados miembros (pensando en Groenlandia, menos da una piedra), aunque menos de las que quería ya que hacía falta el apoyo de los Estados miembros para aprobarlas, todos por cierto en favor de doblar la cerviz ante el inquilino de la Casa Blanca.

En el Consejo Europeo no ha ido mejor la cosa, salvo la reiteración del apoyo a Ucrania y los consabidos aspavientos en forma de condenas a esto y lo otro (Líbano, Gaza, etcétera) pero sin decisiones concretas, y la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia (hasta ahora vetadas por Orbán, afortunadamente fuera de juego). Los líderes se han enzarzado en una pelea sobre quién debe hablar con Putin mientras caían las bombas ucranianas en Moscú, símbolo del cambio de tendencia de la guerra en favor de Kiev. Por lo que, dada la actual correlación de fuerzas, lo lógico sería esperar a que el dictador ruso tome la iniciativa de abrir un diálogo, y no al revés. Discusión por tanto redundante, más allá de la imprudencia del presidente Costa de iniciar contactos sin que, aparentemente, lo supiera nadie.

Sobre el próximo presupuesto multianual de la UE no ha habido ningún avance, con muchos Estados miembros negándose a introducir siquiera uno de los gravámenes europeos propuestos por la Comisión, y sin los cuales habrá que recortar los programas en un cuarenta por ciento, o bien aumentar las aportaciones directas de los presupuestos nacionales. Es verdaderamente lamentable que tantos gobiernos de la UE sigan viendo el presupuesto comunitario como un juego de suma cero contable donde poner el mínimo y sacar el máximo, en lugar de un instrumento colectivo para financiar bienes públicos europeos y la gestión del ciclo macroeconómico.

Tampoco se ha producido ningún avance en defensa europea, de la que se sigue sin hablar en serio, más allá de citar una retahíla de objetivos industriales, con el trasfondo del fracaso del proyecto del eurocaza FCAS, donde se ha visto que deciden grupos industriales y no los gobiernos, pero sin que haya aumentado hasta ahora la licitación conjunta de armamento y tecnología militar (que alcanza solo un irrisorio 20 por ciento del total, el resto compras nacionales). Ninguna referencia por consiguiente a los mecanismos institucionales previstos en el Tratado de Lisboa para establecer una Defensa Común Europea, y ello a pesar de que el secretario de la guerra estadounidense anunció el 18 de junio a los aliados de la OTAN (¡el mismo día de la celebración del Consejo Europeo!) un proceso de evaluación de seis meses que podría desembocar en reducción de bases y efectivos estadounidenses en Europa, combinado con presión financiera y política para que los europeos paguen y hagan más por su propia defensa. Además de para, posiblemente, castigar a los que no ayudaron en la desastrosa guerra de Irán. Todo lo cual ya había sido precedido por el anuncio de la retirada de una brigada de Alemania el 1 de mayo.

Sigue también los líderes huyendo de las reformas institucionales como los vampiros del agua bendita, apuntando en su pomposo estilo a una “discusión estratégica” en la próxima sesión de octubre, ignorando que el Parlamento Europeo ya propuso unas enmiendas al Tratado en noviembre de 2023, y que siguen sin atender en violación flagrante de sus obligaciones constitucionales. Pero lo cierto es que nadie se cree que pueda ampliarse la UE en los próximos años a 30 o 35 estados sin superar la regla de la unanimidad en política exterior y de seguridad, por citar un solo ejemplo. Ante este panorama tan poco halagüeño solo queda redoblar la presión ciudadana sobre los gobiernos y las instituciones de la UE, so pena de seguir haciéndole el caldo gordo a la ultraderecha antieuropea.