Delirios y venganzas judiciales

En algún momento de los últimos años una parte de los magistrados y jueces españoles se creyeron investidos de un poder especial que les hace creer que están por encima del bien y del mal. Tal vez los ciudadanos legos en Derecho no lo sepan pero la justicia que se aplica en España no se obtiene del significado literal de las leyes, sino de la interpretación que los altos tribunales hacen y han hecho de ellas. Por eso hay tanta confusión con los artículos que forman la Constitución Española o el Código Penal en relación con su aplicación concreta. Es la jurisprudencia de los altos tribunales españoles lo que de verdad utilizan los tribunales. Además, hay que contar con el amplio margen de aplicación concreta que tienen numerosas leyes de todos los ámbitos judiciales. El resultado de esta discrecionalidad es que en ocasiones surgen jueces con delirios de grandeza, jueces que quieren pasar a la historia mediática por haber tomado decisiones disparatadas en el curso de instrucciones judiciales con las que tratar de salir del anonimato de ser un simple juez de instrucción. En otras ocasiones grupos de jueces que forman un tribunal desean dar una lección a los que consideran enemigos de su poder que consideran omnímodo que por supuesto debe ser absoluto y ausente de cualquier clase de control por parte de la sociedad española.

Digo todo esto en relación con la errática, delirante y disparatada instrucción judicial que el juez Juan Carlos Peinado lleva dos años realizando, investigando a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y por tanto gastando dinero público, recabando informes a la policía judicial y a una universidad española sin que haya podido demostrar ni de manera remota alguno de los delitos de los que la acusa. Todo son indicios, posibilidades y cuentos chinos de un juez obsesionado con un matrimonio, a lo que se une, como he dicho antes, su férrea voluntad de pasar a la historia antes de que llegue su jubilación en septiembre. A las personas se las conoce por los detalles, por esas pequeñas acciones o características de la forma de ser de cada uno de nosotros que no se pueden ocultar. El juez Peinado pidió interrogar a Pedro Sánchez en la Moncloa por el simple gusto de entrar en el complejo gubernativo aunque no tuviese ningún cometido concreto. Cuando interrogó por una ventolada que le dio a Félix Bolaños, ministro de Justicia, el juez Peinado exigió que su mesa estuviese situada en una plataforma para estar en un nivel superior al de Bolaños, que imagino estaría sentado en una silla solitaria enfrente del juez Peinado. A lo largo de mi vida los mejores profesionales que he conocido han sido personas con una gran vocación de servicio hacia los demás y un nulo deseo de hacer ver que tenían una experiencia mejor o una mayor cultura. Gregorio Marañón, que fue un médico e intelectual muy importante durante los años 20 y 30 del pasado siglo, cuando atendía a pacientes en su consulta siempre se sentaba con ellos en el mismo sofá para crear un clima de complicidad.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo del caso mascarillas ha supuesto otro golpe de credibilidad a la justicia española. Conozco asesinos y violadores de mujeres y niños que han estado menos tiempo en la cárcel del que va a estar José Luis Ábalos o Koldo García. Y no me vale que la condena de 24 años es la consecuencia de la suma de varios delitos porque que yo sepa en el Código Penal español existe la figura del concurso ideal de delitos. Y, además, ¿dónde están los millones, las propiedades, las joyas o los coches de lujo de Ábalos? ¿24 años de cárcel por colocar a sus parejas? La sentencia del Tribunal Supremo es la consecuencia de un deseo de venganza contra el Gobierno de Pedro Sánchez que ha osado no seguir al dedillo las exigencias de la judicatura española. Y, por si fuera poco, el Tribunal Supremo poco más o menos que ha absuelto al delincuente confeso Víctor de Aldama al que ni siquiera ha exigido que devuelva los casi cuatro millones de euros que según él obtuvo de una trama ilegal. Sustituir una pena de más de cuatro años de cárcel, ridícula de por sí si se tiene en cuenta los delitos que el propio Aldama confesó, por la presentación de informes y trabajo social de un año es reírse de la sociedad española. A partir de ahora imagino que todos los delincuentes que sean sentenciados a penas inferiores a cinco años pedirán sustituir su pena por hacer redacciones o por ir a reuniones de alguna ONG.

Y mientras tanto seguimos sin saber qué haría Alberto Núñez Feijóo en caso de que algún día logre ser investido presidente del Gobierno. No ha dicho una palabra sobre su programa económico, qué piensa hacer con la sanidad pública española o si congelará el salario mínimo interprofesional como siempre hace la derecha en España cuando gobierna. Su único cometido es mentar al padre de la esposa del presidente o al de Patxi López, ambos fallecidos. ¡Qué valiente!