El escándalo de Zapatero es el escándalo de España

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

Parece que hoy todos se rasgan las vestiduras ante lo inusitado de lo que a Zapatero se le atribuye y, en cambio, a mí me escandaliza, sí. Pero no me sorprende. Los buenos amigos juristas están pensando en reformas legales que eviten despropósitos. Yo no creo (con mi querido colega Ruiz Robledo) que ninguna ley vaya a cambiar nada.

Creo, como él, que es una cuestión de falta de cultura política. En esto me he detenido en diversas ocasiones y hasta publiqué un conocido trabajo en la Revista de las Cortes Generales con la esperanza (vana) de que algún político lo leyera. Pero nunca me he limitado a hablar de cultura política, que vaya a saber qué es lo que cada uno entiende por tal, en especial cada partido.

Prefiero hablar de cultura constitucional lamentando constantemente en mis escritos que ni los miembros del Gobierno abran la Constitución (no puedo pensar otra cosa a la vista de lo que hacen; pues si hicieran lo mismo habiéndola leído, sería mucho peor, pues difícilmente podríamos dejar de calificarla como actitud y acciones dolosas). Un gran constitucionalista alemán (Hesse) habla de la necesidad de vocación de Constitución en todo político. Me parece excesivo para los latinos.

Pero incluso la cultura constitucional es demasiado. ¡Ojalá pudiéramos atribuirla a toda la ciudadanía, pero siquiera hemos conseguido llevarla a los institutos de enseñanza media! Y en cualquier caso tampoco se trata de tener muchos conocimientos, ni de leerse las leyes (cosa que hoy es imposible dada la hipernormación que tan pocas cosas resuelve). Nadie puede imaginar los montones de folios que he tenido que imprimir al querer entender algo de la normativa sobre la dana de Valencia. ¿Y para qué sirvió?

Yo me conformo con que tengan algo de cultura constitucional quienes proponen el nombramiento de altos cargos, o en los partidos cuando los miembros escogen a sus líderes. No es tan difícil encontrar en España gente preparadísima en todas las ideologías.

De hecho, en el liderazgo se contiene también algo de carisma. No es suficiente votar a alguien para que no salga otro (ya sea en primarias o en generales), que es lo que predomina en España, porque puede que ni pensemos en la capacidad intelectual y humana del votado, ya que se trata tan solo de que no salga Susana o Pepito piernas largas. Lo demás no importa.

Y como no importa, y para que nadie se ofenda, en mi manual se explica claramente (ya muchos años antes de la desgracia de los trenes de Madrid que hicieron presidente a Zapatero), que el poder puede tenerlo cualquiera, incluso el más tonto, cosa que no ocurre en el caso de que busquemos la auctoritas, la capacidad previamente demostrada antes de pretender algún gran cargo (¡qué mejor ejemplo de auctoritas que el vivido en España con el Papa León XIV!).

En España, los que se consideran grandes artistas e intelectuales disfrutaban poniéndose el dedo en la ceja y dedicando los grandes premios de sus diversos ramos a meterse en política. Y, claro, así todo es posible. Aunque ahora se podría decir como Ortega “no es eso, no es eso…”.

Hubo tantos gestos del expresidente que nos daban su medida (tan escasilla) que nunca entendí que pasara desapercibido para la ciudadanía y sus votantes. Me limitaré a un ejemplo: cuando subió a un camión y le dijo a su mujer que era mucho más difícil conducir un camión que gobernar el Estado… Pues claro, el camión tienes que saber conducirlo y el Estado se puede gobernar como vemos que se gobierna, nadie te pide carnet, ni te pregunta dónde has trabajado antes. Es lo que hay. Son tantos, tantos los ejemplos a poner…

El que más me dolió personalmente fue la preciosísima fotografía en una capilla, tal vez con buena voluntad quiso solo adquirir algo de la auctoritas del entorno que se observa en la preciosa foto. Lo que no podía yo imaginar, disculpándole de todo como le disculpo, es que sus seguidores vieran en ello una aparición divina, una prueba de lo grandiosa y casi de origen divino (como en el Ancien Regime) que había sido la acertada elección de su partido.

Creo que bastaría con que los ciudadanos recobráramos el pudor, el orgullo de pertenecer a un gran pueblo que ha sabido lograr gran nivel de desarrollo y también y, sobre todo, que nuestros diputados tuvieran, que lo necesitan más que nosotros, pudor personal por lo que votan y aplauden, y orgullo de ser nuestros representantes.

Hace poco he escrito y demostrado que de todos los ciudadanos españoles los únicos que carecen de libertad de expresión personal (no de partido) y, sobre todo, de pensamiento y conciencia son los representantes que hemos elegido que venden sus libertades por un salario seguro y sustancioso. ¡¡Qué pena!!