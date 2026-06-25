Un espíritu libre

A David Uclés le vendrá bien el apagón mediático al que se va a someter durante dos años. En nuestro país está sobreexpuesto. Peligrosamente, para una persona noble como es él. Acudió a realizar la última entrevista pública al programa de Marc Giró. Allí protagonizó uno de esos ratos que compensan de toda la quincalla, el mal gusto y la banalidad que asolan algunas ofertas catódicas muy seguidas por la audiencia.

David Uclés se abrió de par en par, mostrándose como un niño travieso que se ha permitido el lujo de jugar con la vida habiendo salido no solo ileso, sino apuntalado. Por eso le va a venir muy bien su bienio sabático en Virginia, en Praga o donde le apetezca.

La despedida no pudo ser más feliz. Cuando el medio televisivo muestra tanta autenticidad solo entran ganas de aplaudir. Y es que esa noche la verdad se coló por una rendija. Detrás del colorín, de la puesta en escena, el guion, el público y el regidor, transcurrieron unos momentos a los que nos hubiésemos gustado asirnos. Para perdurar en el tiempo con ellos. Como quien se aferra a un paraíso perdido.

Uclés no se privó de cantar un fado. Transmutándose en un personaje al que recuerda su fisonomía incluso cuando no canta. Fue entonces cuando el espíritu de Salvador Sobral y el de David se fundieron en uno, evocando los mejores valores de los que pueden ser capaces los seres humanos.

Coincidió esa epifanía con la jornada en la que Trump convirtió los jardines de la Casa Blanca en escenario sangriento, mediante unos combates de artes marciales extremas delirantes. Nos quedamos, tal vez pecando de ilusos, con el buen sabor de boca generado por Uclés. Con su espíritu libre. Sus denodadas ganas de seguir leyendo y escribiendo.