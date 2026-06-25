La identidad es un concepto ontológico tanto como un registro administrativo. Este, el documento nacional de identidad, el popular D.N.I., acompaña al titular para identificarlo cuando es requerido para ello en mil y una operaciones de la vida ordinaria; no digamos de la extraordinaria. La cédula prueba nuestro nombre y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y nombre de padre y madre. En otros tiempos se mencionaba también el estado civil, lo que podía plantear alguna situación embarazosa en hoteles con recepcionistas metomentodos, escrupulosos en la observancia de la ley; pero eso ya pasó. El D.N.I. es, y así debe ser, minimalista.

El individuo ¿debe ser también minimalista al preguntarse por su identidad? Sin duda hay sujetos que pasan de la cuna a la tumba sin mayores precisiones que las de su cédula. Pero escarbar en lo que uno es, de donde viene y con qué y quién se identifica es una operación que enriquece -al mismo tiempo que perturba- la percepción que tenemos -y tienen los demás- de nosotros. Ahí nos damos de bruces con la identidad ontológica, para la que no siempre estamos preparados.

Una buena amiga, originaria de un país hispanoamericano, hablando un día, copas por medio, con un ilicitano de probado arraigo local, se refirió a la población indígena de Elche para halagar sus virtudes; pero la calificación de indígena le pareció al interlocutor tan ofensiva que saltó como pantera herida sobre quien solo quería agradar con sus palabras. Bueno, matizó mi amiga, realmente ustedes son indígenas mestizos. Ahí acabó la reunión. No quiero imaginar su reacción de haberlo llamado aborigen, que es lo que era, tuétano de indígena, con ocho apellidos valencianos.

Nuestro ilicitano, por lo que parece, creía que solo había indígenas y más aún, aborígenes, en el tercer mundo; sin reparar que indígenas, de aquí o allá, somos todos los seres humanos que habitamos la tierra. De no ser indígenas seríamos alienígenas, procedentes de otros mundos y, aunque estos nos visiten de vez en cuando en las fechas del Misteri, no creo que los ilicitanos podamos calificar como tales.

Nada hay, por otro lado, que censurar al mestizaje, otro término cuya inteligencia peyorativa procede de la ignorancia. Hemos visto a los mestizos tan maltratados en las películas de Hollywood, que hay quienes hicieron del hecho puntual una categoría. ¡Mestizo será tu padre! Pues, sí. Y el tuyo. Afortunadamente.

Hubo un tiempo en que había que probar la condición de cristiano viejo, sin mezcla de sangre mora o judía, para entrar en determinadas instituciones. Una prueba diabólica que, ¡oh milagro! se lograba con unas pocas pesetas. En realidad, a pesar de la limpieza que los Reyes Católicos hicieron de judíos no conversos y el tercer Felipe de los Austrias de los musulmanes incluso conversos, encontrar un genuino cristiano viejo era descubrir una aguja en un pajar. En una España y un Elche multisecular todos -o casi todos- somos mestizos.

Ese mestizaje de la España, de ese Elche indígena, es un proceso siempre inacabado, siempre en marcha, por las oleadas del recurrente flujo inmigratorio de los últimos cincuenta años. De la Alcudia ibera al Carrús contemporáneo la capacidad de integración y asimilación forma parte de eso, de nuestra identidad. Como ilicitano, me siento orgulloso de que otros, más recientes, canten y se emocionen con el Aromas, tomando un nugolet, que vistan de franjiverdes, que formen comparsas y filás de moros, cristianos o arcanos pobladores, que lloren el 15 de agosto con la asunción de la Mare de Déu, que esperen la entrada de Cantó a las tres de la tarde del 28 de diciembre, y compartan tantas otras tradiciones que forman nuestra identidad, la identidad de Elche, la única, la identidad local, tangible e inmediata, como la de la familia. Las demás identidades son constructos -qué termino tan inhóspito- por elevación, trátese de la región, la nación o la supranación.

La exaltación de la identidad propia conduce necesariamente a la consideración de la tolerancia, una actitud que implica, en el orden social, respetar la diferencia en ideas, creencias, costumbres o prácticas, siempre que no se pretenda con ellas sofocar la identidad propia de un pueblo. Este término polisémico es entrañable, íntimo, solidario; la condición de ciudad nos da categoría, pero sin el pueblo es solo una cáscara urbana.

Los pueblos en sus diferentes escalas, de lo municipal a lo nacional, deben ser siempre tolerantes; pero no pueden ser cosmopolitas sin arriesgar la pérdida de su esencia. Cosmopolita -cosmos y polis- es el mundo como suma de todos los pueblos con su propia identidad, siquiera mestiza y mutante. Naciones Unidas es la representación institucional de ese cosmopolitismo, por definición multilateral, hoy amenazado. Ese cosmopolitismo se basa en la humanidad como concepto y en la igual dignidad de todos los seres humanos; pero se traduce en pueblos con su propia personalidad, respetuosos del diferente, llamado a integrarse, no a aislarse con la pretensión de dar carta de naturaleza extraterritorial a su diferencia. Guetos, no; ni por activa, ni por pasiva. A cualquier nivel.

Estos días en que vivimos el campeonato mundial de fútbol ofrecen un buen escenario de cosmopolitismo, tolerancia e identidad. Uno de cada cuatro Estados miembros de las Naciones Unidas -incluso Curaçao, que no lo es- está compitiendo en América del Norte. Toda una celebración cosmopolita. Pero también de tolerancia a partir de identidades que se van transformando en procesos siempre abiertos, ciertamente complejos y, en ocasiones, paradójicos.

A poco que se sea observador, uno advierte que los equipos nacionales de países latinoamericanos, africanos y asiáticos están conformados masivamente por individuos que identificamos a simple vista como latinoamericanos, africanos y asiáticos, eventualmente transterrados. Pero cuando fijamos los ojos en las escuadras europeas el estereotipo humano que identificamos como tal está en las gradas, no en el campo de juego, ahíto de indígenas de primera generación. Lo bello del asunto es que todos se sienten parte de una misma identidad; cantan el himno nacional, baten palmas sobre el escudo de la camiseta que, justamente, se sitúa sobre su corazón. Un alemán de origen kurdo da la victoria a Alemania frente a Côte d’Ivoire. Un par de españoles de origen africano son las puntas de lanza que nos permiten un juego letal por las alas. Y así, sucesivamente. Me parece lo más bello de toda esta historia del Mundial. Cosmopolita, sí, a partir del reconocimiento de la identidad de los pueblos, abierta permanentemente al mestizaje. Extrapolemos.