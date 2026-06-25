Pascual Cánovas Martínez, alcalde de Aspe

Pascual Cánovas Martínez, conocido popularmente como «El Sabio», llevaba apenas tres días al frente de la Alcaldía de Aspe cuando se produjo uno de los episodios más dramáticos de la historia local durante la Guerra Civil. Era el miércoles 7 de julio de 1937 cuando un teniente coronel del Ejército republicano llegó a la localidad acompañado de Ramón Calpena Cañizares, su hijo Luis Calpena Pastor y su yerno Javier González Avellán. Los tres habían sido puestos en libertad por orden de las autoridades republicanas tras permanecer varios meses en el campo de trabajo de Totana, para continuar la sentencia en régimen de arresto domiciliario.

La familia Calpena protagonizó frecuentes conflictos laborales con los sectores obreros de la localidad y, tras las elecciones de febrero de 1936, algunos sindicalistas y trabajadores que habían sido despedidos de las fábricas de alpargatas, e incluso encarcelados durante meses, pasaron a formar parte de los órganos de poder local. La noticia de su llegada se difundió rápidamente. Cuando llegó al Ayuntamiento algunos concejales amenazaron con dimitir; otros comenzaron a conspirar para promover una huelga general y organizar una manifestación de protesta.

Aquella noche de julio, en la que la temperatura no descendió de los veinte grados, el Partido Comunista convocó una huelga general. Durante la madrugada comenzaron a concentrarse manifestantes frente a la vivienda de Ramón Calpena. Cuando este salió finalmente de su casa, escoltado por un guardia municipal que lo conducía hacia la plaza, la multitud lo siguió hasta las puertas de la casa consistorial. Frente a la puerta del edificio, recibió un violento golpe en la base del cráneo, causándole la muerte instantánea.

El 29 de marzo de 1939, Pascual Cánovas Martínez fue detenido mientras descendía las escaleras del Ayuntamiento. En el arresto participaron un antiguo secretario municipal, falangistas, requetés y miembros de la denominada quinta columna. El 3 de mayo se formulaba denuncia contra él y varios vecinos por el asesinato de Ramón Calpena, su hijo Luis y heridas graves a su yerno.

Poco después se inició un procedimiento sumarísimo de urgencia en la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. El expediente se denominó «Causa contra Pascual Cánovas Martínez y otros cincuenta y seis vecinos de Aspe». Acusado de adhesión a la rebelión militar, fue condenado a muerte por los mismos militares que se habían sublevado contra el Gobierno legítimo de la República.

Entre los cargos formulados contra él figuraban haber ejercido como jefe de milicias del Frente Popular de Aspe, ser hombre de confianza del diputado socialista Miguel Villalta, haber denunciado a varios vecinos y haber requisado un chalé y diversas viviendas para alojar al doctor Juan Negrín y a responsables de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, instalada temporalmente en la localidad durante la guerra.

Tras su detención fue internado en la plaza de toros de Monóvar, habilitada como campo de concentración, y posteriormente trasladado a la cárcel de la misma población. En junio de 1940 ingresó en la prisión de Novelda y, pocos días después, fue conducido al Reformatorio de Adultos de Alicante.

Durante su estancia en este último centro penitenciario, el servicio de censura interceptó una carta de su esposa en la que se mencionaba la entrega de dinero a «ciertas personas» con la esperanza de obtener su libertad. El gobernador civil ordenó investigar los hechos, pero cuando se iniciaron las pesquisas Pascual Cánovas ya había sido ejecutado. Se desestimaron todas las cartas de súplica por su vida, avales de vecinos y personalidades. Entre ellas, la directora del Hospital Asilo, la madre superiora Victoria Gilabert.

Fue fusilado, tal día como hoy, el 26 de junio de 1941 junto a otros dieciocho vecinos. Todos ellos fueron enterrados en la parcela 12 del cementerio de Alicante.

Setenta años después, en una fría mañana de enero, su hijo relató entre lágrimas cómo acompañaba cada semana a su madre hasta la prisión de Alicante para llevar ropa y alimentos a su padre. En una de aquellas visitas les comunicaron que había sido trasladado al cuartel de Rabasa. Madre e hijo se dirigieron inmediatamente allí, pero cuando llegaron los condenados ya habían sido conducidos al cementerio.

Aquel lugar formaba parte de lo que la memoria histórica ha denominado el «triángulo de la muerte»: prisión, cuartel de Rabasa y cementerio. Allí, aquel muchacho que aún no había alcanzado la adolescencia descendió hasta la fosa donde yacían los diecinueve fusilados. Buscó entre los cadáveres hasta reconocer el de su padre y, al encontrarlo, exclamó: «¡Aquí está mi papá!». El cuerpo fue extraído, depositado en una sencilla caja de pino y posteriormente devuelto a la fosa.

Décadas después, en 2021, sus restos fueron finalmente exhumados e identificados, siendo entregados a sus familiares.

Hoy no existe en Aspe ninguna calle dedicada a Pascual Cánovas Martínez. Sin embargo, durante la Transición, el alcalde socialista Ramón Berenguer eliminó del callejero los nombres de varios generales golpistas. Curiosamente, la vía donde había vivido Pascual Cánovas pasó a denominarse Alfonso X el Sabio, una decisión que quizá aludía discretamente al apodo por el que era conocido. Tal vez fue la forma de rendir homenaje a un hombre fusilado en un tiempo en que todavía no era posible hacerlo abiertamente. Sirvan estas líneas como recuerdo y homenaje a su memoria.