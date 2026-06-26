Calor y vulnerabilidad

Quien es vulnerable debe soportar las consecuencias de todo aquello que puede considerarse negativo o adverso. Y ello, porque la persona que tiene dificultades económicas y de salud ve acrecentadas las consecuencias de su vulnerabilidad en todos los aspectos.

Y ahora que el calor aprieta en estos meses que ya se hacen largos desde junio a mediados de septiembre, las personas vulnerables lo son más todavía, al no poder adoptar medidas para combatir un calor que se nos presenta todavía para largo, con temperaturas muy elevadas a lo largo del día y que en las noches también se nos presentan agobiantes. Porque si la forma de combatir el calor es con aire acondicionado las personas vulnerables no pueden ponerlo, bien por no disponer del mismo, bien por no poder pagarlo en el caso de que lo tengan ante la elevada factura que existiría de poner durante muchas horas al día el aire acondicionado.

Se ha demostrado que el exceso de calor mata. Así, el golpe de calor es la causa más relevante de muerte relacionada con el clima y es una razón que agrava otras enfermedades que pueden verse más perjudicadas con el exceso de calor, como ocurre con las enfermedades cardiovasculares. Los estudios científicos demuestran que la mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años se incrementó en un 85 %. Y en el mundo cada año fallecen 489.000 personas a causa del calor. En estos estudios se recoge que la vulnerabilidad al calor depende de factores fisiológicos, como la edad y el estado de salud, y de factores que aumentan la exposición, como la situación socioeconómica y laboral. Pero es evidente que la vulnerabilidad no es algo que “se elija”, sino que viene impuesto sin que quien es vulnerable pueda estar en condiciones de dejar de serlo por sí mismo.

Sin embargo, las personas con vulnerabilidad física necesitan estar en una situación óptima en su hogar, por lo que si quien es vulnerable físicamente lo es también económicamente supone un auténtico drama pasar estos días sin poder combatir el calor con instrumentos como el aire acondicionado por su elevado coste en la factura.

Ante esta situación, si nos vamos a las cifras veremos una realidad tremenda en este tema, porque según el INE (Instituto Nacional de Estadística) el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España se situó en 2025 en el 25,7 %, por lo que una persona de cada cuatro en España es vulnerable y en todo el mundo la cifra llega a 1.100 millones de personas vulnerables.

Una persona vulnerable económicamente es aquella que, debido a sus bajos ingresos o circunstancias personales, no puede cubrir de forma estable sus necesidades mínimas. Esta definición se encuentra recogida en la legislación española, como en el Real Decreto-ley 11/2020, que marca los requisitos para acceder a ayudas o medidas extraordinarias, especialmente en materia de vivienda. Así, según el criterio legal, se estará ante una situación de vulnerabilidad económica cuando:

Los ingresos de la unidad familiar no superan determinados umbrales, calculados en relación al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) Se destina un porcentaje excesivo de los ingresos al pago del alquiler o hipoteca. Existen circunstancias agravantes como discapacidad, dependencia, o monoparentalidad.

Pero la realidad es que, además, hay personas que no son técnicamente vulnerables, pero que dudan acerca de poner en casa durante mucho tiempo el aire acondicionado por el elevado coste que ello le supondrá en la factura cuando llegan a tener dificultades para llegar a final de mes y no disponen de muchos fondos para las eventualidades que siempre surgen en la vida y a las que hay que hacerles frente. Por ello, se restringe el uso del aire para evitar facturas elevadas que causen un “roto” serio en la economía.

Entre las personas vulnerables están las que viven solas con un sueldo bajo y con problemas de salud que no tienen a quien acudir, o, lo que es peor, sí que tienen familia, pero le han dejado de lado y ni se preocupan por ellos, escenario que se repite con mucha frecuencia hoy en día. Nos referimos a los “mayores” abandonados por su círculo familiar que viven solos pudiendo estar acompañados y sin poder pagarse una residencia. En estas condiciones, el calor hace más daño a quien es vulnerable que a quien no lo es y puede recurrir a medios para combatirlo. Y los vulnerables “olvidados” tienen calor porque lo hace, pero… no tienen el calor de quienes les han dejado abandonados, porque la soledad no querida también es una especie de vulnerabilidad.