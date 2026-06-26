Opinión | El deure d’actuar
El preu de les solucions fàcils
Les democràcies modernes afronten un repte creixent. Cada vegada són més complexes les societats que han de governar i, paradoxalment, cada vegada tenen més èxit els discursos que prometen solucions simples per a problemes complexos.
És una paradoxa inquietant. Mai no havíem disposat de tant coneixement científic, de tanta informació i de tants recursos tècnics. I, tanmateix, una part creixent de la societat sembla desconfiar de les persones i institucions que acumulen aquest coneixement.
El populisme prospera en aquest terreny. Ho fa perquè ofereix certeses en un món ple d’incerteses. Converteix realitats complexes en relats senzills. Identifica culpables. Assenyala enemics. I transmet una idea seductora: que les coses serien fàcils si no fóra pels incompetents que governen. És un populisme que es presenta com l’expressió directa del sentit comú davant les suposades complicacions imposades pels experts, els tècnics i les institucions. Un fenomen que transcendeix països, ideologies i governs concrets.
Però quan els populistes arriben al govern descobreixen una realitat inesperada: governar és molt més difícil del que imaginaven.
Governar no consisteix únicament en elegir un líder. Consisteix també a construir equips capaços d’afrontar la complexitat.
Aleshores apareix una de les seues principals debilitats. Si durant anys s’ha desacreditat el coneixement tècnic, l’experiència administrativa i el valor dels especialistes, resulta complicat formar equips preparats per gestionar la complexitat. Les institucions no funcionen només gràcies als líders. Funcionen gràcies als equips que aquests són capaços de construir. I quan la fidelitat esdevé més important que la preparació, inevitablement, la qualitat del govern se n’acaba ressentint. I quan això ocorre, els errors deixen de ser simples equivocacions per convertir-se en problemes que afecten directament la vida de les persones.
I la realitat no tarda a presentar la factura.
La gestió de la dana de 2024 constitueix probablement un dels exemples més il·lustratius. Les informacions conegudes posteriorment han projectat una imatge preocupant: desconcert, improvisació, manca de lideratge, dificultats per comprendre la dimensió de la crisi. No es tracta simplement d’un error puntual. És la manifestació d’un problema més profund: la distància existent entre la complexitat dels desafiaments contemporanis i la capacitat real d’alguns responsables polítics per gestionar-los. Les conseqüències foren devastadores: 230 persones perderen la vida en una tragèdia que evidencià fins a quin punt la manca de previsió, coordinació i lideratge poden multiplicar els efectes d’una catàstrofe natural. Quan els fets exigeixen competència i aquesta no existeix, les conseqüències es mesuren en vides humanes.
Els problemes es neguen, es minimitzen o s’atribueixen a tercers fins que la realitat esdevé impossible d’ignorar
També ho estem observant en l’àmbit educatiu. Durant mesos, les reivindicacions del professorat han sigut rebudes amb confrontació, superioritat i escassa voluntat de diàleg. Els qui advertien dels problemes del sistema eren presentats com a exagerats o interessats. Tanmateix, la realitat ha acabat imposant-se novament. Quan la mateixa administració reconeix ara que serien necessaris prop de dos-cents centres educatius més per donar resposta a les necessitats existents, el que està reconeixent és una insuficiència estructural que els professionals feia temps que denunciaven. Una vegada més, els fets han acabat desmentint un relat construït sobre la negació dels problemes.
El mateix patró es repeteix en altres àmbits. Els problemes es neguen, es minimitzen o s’atribueixen a tercers fins que la realitat esdevé impossible d’ignorar.
Sovint, a més, aquesta incapacitat de resposta conviu amb promeses de rebaixes fiscals que redueixen precisament els recursos necessaris per reforçar els serveis públics que després es reclamen. Perquè les escoles, els hospitals, els serveis socials o els dispositius d’emergència no es financen amb eslògans. Es financen amb recursos.
I ací apareix una qüestió especialment incòmoda: la qualitat dels governs depén, en bona mesura, de la qualitat de les persones que la societat decideix situar al capdavant de les institucions.
Els ciutadans tenen tot el dret a equivocar-se. Forma part de l’essència mateixa de la democràcia. El problema és que les conseqüències dels errors electorals les acaba assumint tota la societat. Quan es premien els discursos simples davant les explicacions rigoroses, quan es confon contundència amb competència o quan es valora més la capacitat de generar titulars que la de resoldre problemes, és probable que les institucions acaben reflectint aquestes mateixes preferències.
La qualitat dels governs depén, en bona mesura, de la qualitat de les persones que la societat decideix situar al capdavant de les institucions
Els governs no apareixen per generació espontània. Són el resultat de les decisions adoptades pels electors.
Per això la factura de la incompetència no recau únicament sobre els qui governen. També interpel·la una societat que, massa sovint, exigeix solucions immediates a problemes que requereixen coneixement, planificació, recursos i temps.
La política democràtica no pot eliminar la complexitat del món. Només pot gestionar-la millor o pitjor. Quan els ciutadans escullen dirigents que prometen allò que no poden complir, no desapareixen les dificultats. Desapareix la capacitat per afrontar-les.
I és aleshores quan les conseqüències deixen de ser ideològiques per convertir-se en una experiència quotidiana: una emergència mal gestionada, una escola saturada, una llista d’espera interminable o una administració incapaç de donar resposta als problemes dels seus ciutadans.
La democràcia té moltes virtuts, però no una de fonamental: no garanteix governs competents. Les urnes poden elegir qualsevol cosa. També la incompetència.
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