Radio clásica, feliz cumpleaños

En lo que fue un maridaje exquisito, ‘Informe semanal’ celebró el 60 aniversario de la fundación de Radio Clásica, la única de estas características de nuestro país. En la actualidad cuenta con 200.000 oyentes fieles, mayoritariamente de entre cincuenta y sesenta años. Teniendo en cuenta que habitamos un país que roza los 50 millones de habitantes no parece una cifra demasiado elevada.

Afortunadamente, ahora existen las redes sociales para que estos números vayan ampliándose, al tiempo que baja la edad de los oyentes. Pero es complicado. Basta con asistir a las salas de concierto para comprobar cómo predominan las sienes plateadas, mientras el número de jóvenes escasea. Además, casi todos ellos forman parte del alumnado de los 300 conservatorios que funcionan en toda España. Es decir, que salvo quienes aspiran a ser músicos profesionales, apenas existen escuchantes.

En esa adaptación a los nuevos tiempos han surgido voces como la de Necko Vidal, violinista y divulgador. Sus mensajes, claros y sencillos, llegan puntualmente a sus dos millones de seguidores. ‘Informe Semanal’ salió a la calle con él y su violín, demostrándonos cómo reinterpreta algunos de sus temas. En la misma línea, Fernando Blázquez y Ana Cortijo, al frente de ‘Clásicos Populares’, afirmaron que consumimos música clásica casi sin darnos cuenta. Intentan acercarse de forma amena al oyente como lo hacían Fernando Argenta y Araceli González Campa.

Martín Llade, una de las voces más reconocidas de Radio Clásica, encargado de narrarnos cada concierto de Año Nuevo negó que la música clásica sea elitista. Sin embargo, las cifras son contundentes. Se miden por decenas de miles de jóvenes y no tan jóvenes los que abarrotan los festivales de otras músicas que se extienden por nuestra geografía. Las comparaciones son odiosas.