¿Por qué nos cuesta tanto valorar los cuidados?

Hay algo profundamente contradictorio en nuestra forma de entender la salud. Celebramos los grandes avances científicos, los nuevos tratamientos y las tecnologías capaces de combatir enfermedades cada vez más complejas. Sin embargo, apenas prestamos atención a una realidad que acompaña a todas las personas desde que nacen hasta que mueren, los cuidados.

Resulta paradójico porque nadie llega a ser autónomo sin haber sido cuidado antes. Nadie atraviesa una enfermedad, una situación de dependencia, una crisis personal o el final de la vida sin necesitar el apoyo de otras personas. Los cuidados están presentes en todo el ciclo vital. Son una de las condiciones que hacen posible la vida individual y colectiva.

Y, sin embargo, seguimos teniendo enormes dificultades para reconocer su verdadero valor.

La razón no es que los cuidados sean menos importantes que la curación. Tampoco que produzcan resultados menos relevantes. De hecho, ninguna curación se sostiene sin cuidados. Ningún tratamiento alcanza todo su potencial si la persona no comprende lo que le ocurre, no puede incorporarlo a su vida o carece del apoyo necesario para afrontarlo. Lo que sucede es que hemos aprendido a valorar de manera diferente aquello que cura y aquello que cuida.

Tradicionalmente, la curación se vinculó al conocimiento académico, al prestigio científico y a espacios de poder ocupados mayoritariamente por hombres. El cuidado, por el contrario, quedó asociado a las mujeres, al ámbito doméstico y a una supuesta disposición natural para atender las necesidades de los demás. Mientras lo primero se identificaba con conocimiento, autoridad y progreso, lo segundo se interpretaba como obligación, entrega o vocación.

Esa herencia continúa muy presente. Al considerar algo como natural deja de reconocerse como valioso. Si una actividad se da por supuesta, deja de percibirse como una aportación específica. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con los cuidados.

También influye la enorme construcción simbólica que se ha creado alrededor de la curación. Se ha presentado como la máxima expresión del conocimiento, del poder y del progreso humano. Quien diagnostica, interviene o cura ocupa el centro del relato social, mediático e incluso cultural. La enfermedad aparece como un enemigo a derrotar y la curación como una victoria heroica que otorga prestigio a quienes la protagonizan.

El problema es que este relato no solo ensalza la curación, sino que invisibiliza todo lo demás. Ninguna vida se sostiene exclusivamente gracias a diagnósticos, tratamientos o intervenciones. Sin embargo, la fascinación colectiva por la curación ha terminado construyendo una jerarquía artificial donde unas aportaciones se consideran esenciales y otras quedan relegadas a un papel secundario. Se admira a quienes supuestamente salvan vidas mientras apenas se reconoce a quienes las sostienen, las acompañan, las protegen o las hacen habitables. Como si evitar el sufrimiento, preservar la autonomía, generar seguridad, aliviar la incertidumbre o ayudar a seguir viviendo con dignidad no fueran también maneras de salvar vidas.

No se trata de negar el valor de la medicina o de la tecnología, sino de cuestionar una narrativa que las presenta como protagonistas exclusivas de la salud. Una narrativa que ha contribuido a convertir a unos profesionales en referentes casi míticos mientras invisibiliza la aportación de muchos otros. Algo que tiene mucho que ver con relaciones históricas de poder y también con la tradicional desvalorización de actividades asociadas al cuidado y, por extensión, a las mujeres.

Por eso la salud no se puede entender como antagonista de la enfermedad. De hecho hay personas enfermas que pueden tener una percepción de salud mucho mayor de la que tienen personas supuestamente sanas La salud también se construye ayudando a las personas a vivir con dignidad, afrontar la incertidumbre, adaptarse a los cambios, mantener relaciones significativas y desarrollar proyectos de vida incluso en situaciones de fragilidad.

Los cuidados son precisamente el espacio donde todo eso sucede.

Y esto resulta especialmente importante en una sociedad marcada por problemas de salud que no pueden resolverse únicamente mediante más tecnología o más tratamientos. Requieren cuidados.

Por eso resulta tan preocupante que continúen siendo considerados una cuestión secundaria. Cuando se desvalorizan los cuidados no solo se invisibiliza una actividad. También se invisibiliza a quienes cuidan, a quienes necesitan ser cuidados y a las situaciones humanas que no encajan en la lógica del éxito, la productividad o la autosuficiencia.

Tal vez por eso los cuidados incomodan. Porque nos recuerdan que todos somos vulnerables y que nadie construye su vida completamente solo, por mucho que queramos olvidarlo.

Defender los cuidados es una exigencia social. Mientras sigamos situando la curación en el centro del prestigio social y relegando los cuidados a un papel secundario, seguiremos comprendiendo solo una parte de lo que significa la salud. Cuidar no es lo que queda cuando ya no se puede curar. Cuidar es lo que permite que la vida siga siendo digna, incluso cuando la curación no es posible.