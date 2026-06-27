Estoy convencido de que la hipocresía es el basamento de la civilización judeo-cristiana y sin ese lubricante las relaciones sociales correrían el riesgo de colapsar. La hipocresía es la vaselina que impide que nos matemos, es el aditivo políticamente correcto que nos hace mirar para otro lado cuando no nos conviene observar lo que hay delante de nuestras narices. Pero, claro, una cosa es eso y otra que en España nos pasemos diez pueblos con el fariseísmo, como si lo hubiéramos inventado nosotros y no los fariseos. Otro hallazgo hispano que sumar a la fregona y el chupa-chups.

Dicho lo cual, por eso los escritores españoles del siglo de Oro, especialmente Quevedo y Cervantes, consideraban la hipocresía como uno de los pecados mortales nacionales y muchas de las cosas que escribieron iban en la línea de denunciarla. Pérez Galdós o Pardo Bazán tienen maestría para poner a los hipócritas frente al espejo y Cela edifica en “La Colmena” un monumento a los sepulcros blanqueados.

Es hipócrita escandalizarse por las joyas y las asesorías de Zapatero y olvidar las arracadas y los collares que luce Ana Botella, los patrimonios enormes de los Aznar, incluidos los dos hijos y el yerno, o el nivel de vida propio de un jeque árabe de Felipe González. Ah claro, es que algunos son muy buenos en los negocios y de tener el patrimonio modesto de un abogado laboralista, González, o viniendo de ser un oscuro funcionario de Hacienda, Aznar, con su esfuerzo, tesón y habilidad sobrehumanas han edificado un imperio. Y un jamón con chorreras.

Es curiosa esta vara de medir, tan flexible con los que son unas águilas empresariales, se supone, y tan rígida con los que, como presumen de socialistas, tienen que vivir de la caridad pública. Curiosamente, o no tanto, los expresidentes de aquí y de Mongolia se hacen ricos de la misma forma: metiéndose en consejos de administración y asesorando a empresas y gentes riquísimas que compran una agenda telefónica espectacular y, de paso, un trofeo, la cabeza de un expresidente, en su sala de juntas.

La hipocresía es no preguntarse de dónde procede la riqueza de los hijos de Aznar y cebarse en las góticas hijas de Zapatero, que sí, no tienen el aire pijo y cayetano de toda la vida de los otros ni sueñan con una boda de Estado, cual infantas de España, en el monasterio de El Escorial. Si Felipe II levantara la cabeza…

El tema daría para una novela, lástima que esté aún en el trance de concluir la mía y prefiera no distraerme, que bastante lío tengo ya con la dictadura de Primo, los anarquistas de principios del siglo XX y los sindicatos católicos.

Mirar para otro lado cuando el tema o los personajes son de los nuestros o no interesa remover el lodo, saca a la luz lo peor de España: una falta flagrante de sentido crítico y un dejar hacer mientras no nos molesten. Zapatero no les molestaba por lo que hizo durante su presidencia, sino por ser referente de la moralidad de la izquierda. Quede como quede el asunto judicial, albricias, ya lo han conseguido. Solos o en compañía de otros, la oscura ayuda de Estados Unidos, se cargan al santo laico y, de paso, meten un cohete por el culo del Perro, al que yo diría que le queda una corta agonía tras entrar en cuidados paliativos.

Por cierto, que lo de las grabaciones incontroladas de los norteamericanos es para escribir otra novela jugosa e, insisto, no me da la vida, así que no me propongan más temas. Antes los yanquis daban golpes de Estado como el de Pinochet o Videla, ahora consiguen el mismo efecto con unos papelitos y unas cintitas sin necesidad de bombardear el Palacio de la Moneda. Los rusos hacen lo mismo con sus hackers en las redes y así hasta el golpe de Estado final que rompa Europa en mil pedazos.

Vamos por esa senda sin frenos y a lo loco. Se me ocurre que si los máximos garantes de la justicia en España consienten que una prueba obtenida sin ninguna garantía, que podría ser perfectamente fabricada, sea pieza de cargo contra ZP, el último en salir que apague la luz. No sé yo si estas cintas son más chuscas que la gracieta de Peinado al pedir el pasaporte de Begoña por si sus escoltas la sacan de España en una zodiac rumbo a una isla secreta. La de Spectra, imagino.

Falta ya poco, paciencia. Ahora mismo alguien está redactando con letra redondilla el último parte de guerra, que reza así: “Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. ¡La guerra ha terminado!”. Pues eso, que de nuevo va a estallar la paz y que no será paz, sino derrota (o victoria, según se mire). Lo que no sé es el uniforme o aliño indumentario que viste el que firma el parte, aunque lo sospecho.