Este muerto no es mío

Podría hacer un buen programa doble con ‘Cada día nace un listo’, de Arantxa Echebarría, estrenada hace un par de semanas. Porque ‘Morir no siempre sale bien’, de Claudia Pinto, también es una comedia negra sobre pícaros, y en ambos casos se enfrentan dos mundos, el de las familias millonarias y pudientes y el de los seres marginales que sobreviven trapicheando.

En esta ocasión todo gira en torno a un cadáver. El bando de los ricos le ha dado el cambiazo generando que quienes optan por secuestrarlo pidiendo un rescate se encuentren con la sorpresa de que el finado no es el que ellos querían que fuese. A partir de ahí se inicia el conflicto. Pero no estamos ante un guion de Rafael Azcona, hay que dejarlo claro.

‘Morir no siempre sale bien’ parte de una buena premisa, pero Claudia Pinto, venezolana afincada en Valencia (un abrazo, Venezuela) opta por la comedia ligera, sin entrar en demasiada mordiente ni realizar una crítica social afilada. Optando por el divertimento. Los personajes están demasiado estereotipados, y salvo las dos jefas de cada bando (estupendas Ana Wagener y Tamara Casellas) el resto del reparto se ajusta a los esquemas manidos.

‘Morir no sale siempre bien’ muestra una vez más cómo el cine valenciano no acaba de arrancar. Como anécdota añadiremos que la película, rodada bilingüe, mezclando con naturalidad el valenciano con el castellano, llegó a Alicante en la versión doblada. Valencia continúa estando muy lejos.