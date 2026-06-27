La neverita de Bielsa

Uruguay es país chiquito de apenas tres millones y medio de habitantes que lleva toda la vida encajonado entre Brasil y Argentina. Uno no aguanta eso sin echar carácter. Por eso en el mundial del cincuenta no se les ocurrió otra cosa que conjurarse para llegar a la final, jugarla en un Maracaná abarrotado contra los creídos anfitriones y ganarla contra todo y contra todos. Respecto s su relación con Argentina, solo decir que no hay nada peor que confundir a un uruguayo con un argentino. Lo sé porque lo he hecho varias veces, como un campeón. Te miran entonces fijamente a los ojos, empiezan a emanar por la cabeza una especie de humo con olor a azufre mezclado con arsénico y cobalto, lo meten en una botella y se preparan para hacértelo inhalar sin compasión a la menor ocasión. Los charrúas no hacen prisioneros. Rocosos, técnicos, aguerridos, siempre competitivos. Para colmo necesitan ganar y tienen a un loco por entrenador que tiene la costumbre de sentarse siempre encima de una neverita azul a ver el partido.

Salen por la bocana (que palabra tan magnífica) los equipos, Juan Carlos Rivero y Vero Boquete afinan sus timbres de voz y Luis de la Fuente tensa al máximo sus músculos mientras suena el himno. Cómo estaría de concentrado que juraría que susurraba la letra que le puso Marta Sánchez. Tras un inicio más o menos igualado, el campo se llena de minas y alambradas y trincheras de apellido uruguayo. Rodri y Pedri vuelven a abusar de los pases y los azules empiezan a sacar los cuchillos por la banda derecha, donde llegan tres veces seguidas. Llegan antes, pegan antes, roban antes. El arbitraje es infame y el partido está donde quieren. Pero en una jugada que parece una escabechina que va dejando jugadores por el suelo Baena se saca un disparo que las manos de plastilina de Muslera convierte en gol. Fútbol es fútbol, que diría Vujadin Boskov. Y el “loco” Bielsa mata en el descanso a su portero, sustituyéndolo. Estoy seguro de que acto seguido lo descuartizó sin compasión en el vestuario. Y estoy seguro de que lo metió en la neverita, trozo a trozo. Y después se volvió a sentar en ella para seguir la segunda parte, como si tal cosa.

Los quince minutos iniciales de la misma son lo más parecido al “Apocalypse Now” de Coppola. A Lamine, Rodri, Pedri, les caen granadas, metralla, bombas-lapa, ráfagas de napalm. El campo es una jungla llena “vietcongs” con camiseta azul oscura que no se paran en barras. Un tal Cannobio ejerce de kamikaze mayor y jugador suicida que acaba siendo echado del campo tras una entrada indecente al niño de nuestro equipo, Cubarsí. La tangana inevitable sobrevuela pero no aterriza y la batalla acaba. Lo mejor de la selección es que aguantó todas las patadas y controló mejor la segunda parte, llegando sin agobios al final. Por el contrario, queda la incertidumbre de que no sabemos aún si sabemos competir, o si por el contrario nos faltan siempre argumentos contra defensas ordenadas y rocosas. Pero el hecho es que España entra en los cruces sin perder. Y fue Uruguay quien perdió y se perdió a base de entradas a cual más violenta, traicionando su historia. Y esa neverita, verás cuando la abran.