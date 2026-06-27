Personajes secundarios

Hay una edad en la que uno va a la cafetería buscando exactamente lo contrario de lo que las películas prometen.

No busca emociones. No busca aventuras.

No busca sorpresas. Busca un café. Y que nadie le moleste demasiado.

El susodicho estaba sentado en una mesa, disfrutando de uno de esos pequeños placeres que la edad convierte en extraordinarios: diez minutos de tranquilidad.

Entonces ocurrió.

Alguien se acercó, dejó un papel doblado en la esquina de la mesa y desapareció.

Dentro había un número de teléfono.

La primera reacción no fue de vanidad.

Ni de entusiasmo. Ni siquiera de sorpresa.

Fue una pregunta. Una pregunta profundamente adulta.

—¿Qué coño he hecho yo para merecerme esto?

Y me parece una reacción maravillosa. Porque dice mucho más de una persona que cualquier biografía.

Lo curioso es que este tipo de cosas ocurren. No mucho. Pero ocurren.

Y no porque haya personas irresistibles caminando entre nosotros. Ni porque exista un mercado clandestino de seductores de mediana edad.

Ocurre porque, de vez en cuando, la gente se inventa personajes.

Un arquitecto que escribe. Una farmacéutica que da conferencias. Un profesor que publica artículos.

Personas normales sobre las que los demás proyectan una vida mucho más interesante de la que realmente tienen.

Y ahí empieza el malentendido.

Porque los personajes son muy atractivos.

Las personas son otra cosa. Las personas están cansadas. Las personas tienen dolores de espalda. Las personas se pasan diez minutos buscando las llaves. Las personas necesitan tranquilidad. Y, sobre todo, las personas llegan a una edad en la que cualquier novedad empieza a parecerse sospechosamente a un problema.

Las películas nos han engañado bastante. Nos han hecho creer que la felicidad consiste en alterar el orden de las cosas.

La experiencia suele demostrar justo lo contrario.

Lo difícil no es construir una vida. Lo difícil es construir una que funcione. Y todavía más difícil es conservarla.

Porque la vida adulta no se parece demasiado a las comedias románticas. Se parece más a compartir una existencia. A aguantar los pedos del otro. A discutir sobre quién ha dejado la luz encendida. A repetir tres veces la misma historia. A aceptar que nadie es tan interesante como aparenta durante los primeros veinte minutos.

Y ahí es donde me entra la risa.

Porque cuando alguien deja un número de teléfono encima de una mesa siempre me hago la misma pregunta.

¿Está buscando un personaje o está dispuesto a encontrarse con una persona?

Porque son dos cosas completamente distintas.

El personaje es fascinante. La persona bosteza. El personaje seduce. La persona madruga. El personaje parece misterioso.

La persona tiene cita con el dentista. Y, además, suele estar bastante contenta con la vida que tanto le ha costado construir.

Hay un detalle que me parece todavía mejor. La escena terminó donde debía terminar.

La camarera, que lleva más de quince años viendo pasar cafés, prisas y conversaciones, cogió el papel. Lo miró.

Sonrió. Y lo tiró a la basura.

Y el susodicho siguió con su día. Que probablemente era lo que más le apetecía hacer.

Y, pensándolo bien, ahí está toda la historia. No en el número. No en la posibilidad de una aventura. Ni siquiera en la pequeña vanidad que cualquiera podría sentir durante unos segundos. La historia está en otra parte.

En descubrir que, a determinada edad, la gente que de verdad importa es la que lleva años acompañándote sin hacer ruido. La que sabe cómo tomas el café. La que detecta cuándo estás cansado. La que entiende tus rarezas sin necesidad de que las expliques.

Porque las personas que de verdad sostienen una vida no suelen aparecer en las películas. Y tampoco dejan números de teléfono en la esquina de una mesa. Suelen estar ahí desde hace mucho tiempo.

Y, además, tienen el criterio suficiente para tirar a la basura las tonterías que a uno ya no le hacen ninguna falta.