Privacidades

No hace falta bucear mucho en el interior de uno mismo para encontrarte con tus intimidades, todas esas cosas que no afloran al exterior con facilidad o que nunca lo hacen, por demasiado morales o inmorales, por desviadas de una norma establecida, por incomprensibles incluso para uno mismo o, sencillamente, porque no queremos que los demás las conozcan.

Las más fáciles de analizar son las normalizadas, aquellas que hablan de nuestro cuerpo, las que nos sirven de capa protectora ante las inclemencias de la sociedad, las que pueden llegar a ser oscuros objetos de deseo de los admiradores de lo ajeno.

No nos importa compartir una comida, un baño en el mar o una obra de teatro con gente extraña, siempre y cuando se respeten las distancias y los espacios de cada cual. Cuando aparecen elementos que alteran la armonía o que chocan frontalmente con lo socialmente establecido, se entiende que ha habido una vulneración de las libertades que son susceptibles de ser sancionadas porque han roto la intimidad y la privacidad.

La modernidad está siendo peculiarmente infame con las intimidades, inventando excusas para poder romperlas, masacrarlas o ningunearlas. De hecho, cualquier plató de televisión, algunos mucho más que otros, se dedican a triturarlas despiadadamente en busca de más popularidad, fama y dinero, siempre y cuando se trate de destruir la de los ajenos e intentar conservar la propia.

Las relaciones sexuales se ventilan públicamente como aperitivo, para pasar a descuartizar a la víctima de turno hasta dejarla despojada de la más mínima dignidad. Podemos asistir también, en horario asequible a todos los públicos, a programas con sexo implícito, donde los protagonistas se despojan de sus recatos para recreo de los telespectadores más morbosos.

La reserva personal y privada más preciada que poseemos es el pensamiento. Nada ni nadie es capaz de penetrar en él sin nuestro expreso consentimiento. Muchas de las grandes luchas intestinas entre amigos o familiares han estado mediatizadas por su secretismo, porque el pensamiento se acoraza implacablemente y es imposible de penetrar.

Las manifestaciones del pensamiento individual son las únicas licencias que permitimos ventilar para que los prójimos sepan qué somos, con las consecuentes dudas de que sean verdaderas o no.

Hoy más que nunca, el miedo está ejerciendo de instrumento perfecto para restringir libertades e intimidades. Pasar fronteras se está convirtiendo en una auténtica pesadilla, como hablar por teléfono, utilizar los correos electrónicos, la mensajería o cualquier otro procedimiento donde, con escasos medios, podemos perder la frágil privacidad que supuestamente poseemos.

Ya no se trata de pasar el arco de un detector de metales, sino de que, a la más mínima insinuación o sospecha, te despeloten integralmente para poder entrar en el bar de la esquina.