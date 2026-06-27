Viejos sabios

— ¿Cómo estás tan contento JC?

— Porque vengo de una reunión con tres residentes de aquí arriba. Pero residentes especiales.

— Aquí hay muchos residentes especiales, ya lo sabes tú.

— Pero unos los son más que otros, Pa.

— Eso es cierto. ¿Con quién te has reunido?

— He estado con Albert Einstein, Aldous Huxley y Albert Camus.

— Es una buena terna de cerebros.

— Así es. Y han estado charlando sobre temas humanos y eternos.

— No sé yo si ahora la humanidad está en temas trascendentes, más allá de una polarización estéril y separadora.

— Hay temas que son intemporales, y harían bien los humanos en ocuparse de ellos. Porque en eso les puede ir el futuro y su existencia.

— Cuéntame, que me tienes en ascuas.

— Albert Einstein nos ha recordado uno de los argumentos que ya utilizaba en su existencia terrenal. Él entiende que la felicidad humana requiere un equilibrio similar al de los astros, con un centro de gravedad sólido que no dependa de factores externos. Para él la paz mental no consiste en ambicionar muchas cosas y mucho menos en la fama, sino en una existencia austera y el cultivo de la curiosidad. Él afirma que la alegría nace de mirar y comprender lo que nos rodea, un regalo de la naturaleza que no pide nada a cambio.

— Eso es muy sensato y coincide con nuestra visión, ¿verdad?

— Así es. Einstein desarrolló no solo grandes teorías físicas, dejó un consejo que cada vez tiene mayor valor en un mundo infectado de consumismo y dependencias afectivas.

— ¿Cuál es este consejo?

— La verdadera receta para alcanzar la plenitud, para vivir una vida feliz, es buscar un objetivo, pero no a personas ni cosas. Eso conlleva vincular la felicidad a una meta que genera la propia persona y que depende estrictamente de su propia voluntad y del esfuerzo diario, excluyendo bienes, materiales o vínculos sociales.

— Me parece que de esta forma se protege de la volatilidad de lo externo, de la riqueza efímera y de todo aquello que produce una satisfacción transitoria.

— El proceso se convierte en la propia meta, generando un equilibrio que impulsa a la persona a seguir hacia delante.

— Me parece muy interesante, muy cabal, muy actual.

— A su lado, Aldous Huxley ha hecho hincapié en que lo importante no es lo que sucede en la existencia, sino en lo que la propia persona hace con lo que le sucede.

— Parecen un trabalenguas.

— Cierto, pero esta sentencia ha recuperado actualidad porque millones de personas buscan comprender mejor sus emociones y cómo interpretar la realidad. Y Huxley marca la idea de cultivar la sensibilidad y la atención, casi como ejercer un oficio creativo sobre la propia vida. Acuñó el término resignificación para otorgar un nuevo sentido a los sucesos que marcan la vida, con objeto de cambiar su impacto. Él abogaba por convertir el dolor en aprendizaje, la confusión en claridad y el miedo en oportunidad.

— Muy interesante el amigo Huxley.

— Y Monsieur Camus, escritor un tanto heterogéneo, ¿qué defiende?

— No se puede dejar de considerar a Camus como alguien diferente. Pero de toda su doctrina quiero entresacar una sentencia que me parece especialmente vigente: el error consiste en creer que existen condiciones para la felicidad. Lo único importante es la voluntad de ser feliz. Eso condensa una forma distinta de mirar la existencia: desde la decisión personal, la responsabilidad moral y la libertad interior. Su enfoque, aún vigente, atrae a quienes buscan un camino menos rígido y más humano hacia la alegría cotidiana.

— A mí también me gusta aquello que dijo: “El hombre necesita exaltar la justicia para luchar contra la injusticia, y crear felicidad para rebelarse contra un universo de infelicidad”.

— Muy cierto, Pa.

— Me gusta mucho que en un mundo actual marcado por las modas, el olvido de las humanidades y el desprecio hacia aquello que aparece antiguo, rescates ideas intemporales, consejos útiles y recetas ciertas para hombres de todo tipo y condición y de toda época.

— Es que lo sensato no pasa de moda, Pa. De hecho, los humanos llevan muchos milenios funcionando con los mismos sistemas mentales, y eso no les hace pasar de moda.

— Harían bien los humanos en no olvidar el legado de personas que merecen algo más que el olvido… por el bien de la especie.