Ayer aún teníamos veinte años. Ayer aún, es verdad, acariciábamos el tiempo con la palma abierta, convencidos de que era nuestro, dócil, a la par que infinito. El reloj no mordía. Los días se derramaban lentos y uno podía darse el lujo de desperdiciarlos, de aplazar sueños para el lunes siguiente, para el año que viene, para "cuando sea mayor". Cuántas veces hemos oído en nuestros entornos familiares y vecinales la cantinela/soniquete “esto hay que guardarlo o ahorrarlo para el día de mañana”. ¿Qué es el día de mañana?, interpelo. La realidad dura y cruda es el presente, el hoy, el sempiterno hoy que nos duele y nos apabulla.

Tenía razón Charles Aznavour. Teníamos todo el tiempo del mundo. Y sin darnos cuenta, el mundo siguió girando y el tiempo, ese amigo que creímos domesticado –incrédulo- resultó ser el dios Cronos: callado, implacable, con alas. Se esfumó volando. La juventud se marchitó sin hacer ruido, como se marchitan las flores en el jarrón cuando nadie las mira. Claro que hay un cierto pozo de melancolía. Faltaría más.

Duele revisar las fotos y encontrar a ese yo de veinte años que lo ignoraba todo y lo podía todo. Duele medir la distancia entre lo que soñamos un día y lo que hicimos. En ese espacio reflexivo algunos solemos decir: “Bueno, no ha estado mal”, y hay que aceptarlo con beatífica actitud. Y nos contentamos a medias. Duele el "ya no" que aparece donde antes había un "todavía". Negarlo sería mentir. Pero "ayer aún" no viene solo a cobrar factura. Viene a darnos lecciones.

Porque la vivencia pasada, con sus aciertos y sus cicatrices, es el único capital que no se devalúa. Ayer aún era joven, sí. Hoy soy –somos- menos joven, pero tengo las ideas mucho más claras. Antes me callaba por miedo, por no molestar, por ese pudor aprendido que nos enseñaba que ser prudente era ser mudo. Eso también es cosa pasada. Se cayó por el precipicio de la mal encendida prudencia. Claro que es lección de vida aprendida. Se es sempiterno aprendiz toda la vida.

El tiempo que se fue se llevó el pudor, pero me dejó la voz y la escritura. Y con ella, una orden que ya no admite prórroga: activa. Habla. Expresa. Di lo que sientes. No te lo guardes. No te arrugues. Guardarse las cosas fue un lujo de los veinte años, cuando creíamos que habría otra/s oportunidad/es. Hoy sabemos que el único tiempo real es este, el hoy aprehensible. El presente no es el premio de consolación por haber perdido la juventud, es la trinchera desde donde se pelea, en ardua pugna, con todo lo que aprendimos.

Hoy sabemos que Cronos no espera a que redactemos el borrador perfecto. La perfección creo humildemente que no existe. Se le pone voluntad. Mis queridos amigos, creo humildemente que hoy la vergüenza es irse de este mundo con la palabra atascada en la garganta. Charles Aznavour cantaba con desgarro porque entendió la trampa: la juventud se va, pero la vida sigue. Y si algo nos enseña ese "ayer aún" es que no hay que llegar a viejo para vivir como viejo, ni ser joven para vivir como si el tiempo sobrara. No romantizo la melancolía. La uso. Se ha de convertir en combustible. Si Cronos voló y se llevó mis veinte años, que no se lleve mi esperanza, que no se lleve también mi voz. No quiero. Me resisto. Peleo. Recordar tan solo al querido José Mujica: "La política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor; a los que les gusta la plata, bien lejos de la política". A buen entendedor pocas palabras bastan.