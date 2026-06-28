Feria de Hogueras de Alicante 2026: Una feria viva, seria y con respuesta del público

Eventos Mare Nostrum firmó una feria de Hogueras ambiciosa y bien trazada, pensada con esmero para el aficionado sin renunciar a la llamada del gran público. La afición confirmó que cuando se le ofrece categoría, responde con la lealtad de quien siente la tauromaquia como parte de su propia identidad. El resultado: una feria de gran poder de convocatoria con una afición que ha mantenido viva la expectación hasta el último paseíllo. Con ese respaldo en los tendidos, la feria permitió un mosaico de matices. En lo ganadero, seriedad de El Puerto y Victoriano, hechuras en Santiago Domecq, entipada la de Victorino, o un punto desigual la de Álvaro Núñez. Pero en ningún caso bajó el toro de Alicante: ha habido trapío y armonía en los encierros.

El ciclo echó a andar con una novillada de enorme interés y casi 4.700 almas, con un encierro de Talavante de embestida enclasada, coronado por el súperclase “Campiñoso-13”. Novilleros y mayoral de la ganadería a hombros fue el epílogo de una tarde que elevó el listón de la feria.

El sábado 20/06 el público acudió con una actitud extraordinariamente generosa hacia cuanto sucedía en el ruedo. Morante encontró más dificultades que oportunidades ante una corrida de juego desigual y a menos de Álvaro Núñez. Roca Rey volvió a demostrar que pocos manejan mejor que él los tiempos emocionales del espectáculo. Manzanares paseó dos trofeos tras una actuación correcta pero con altibajos. El resultado fue una tarde triunfal sostenida en gran medida por la voluntad de la afición.

El domingo 21/06 confirmó la fuerza de la afición alicantina, congregando a casi 6.000 espectadores pese a coincidir con un gran evento deportivo. Navalón firmó una actuación rotunda, cortando dos orejas de ley. Víctor Hernández mostró oficio ante el lote más ingrato y Marco Pérez acarició la puerta grande ante una desigual corrida de El Puerto.

El enlotado de los de Victoriano del Río el 22/06 se prolongó más de una hora, reflejando la falta de consenso entre las cuadrillas. La de Victoriano galopó con movilidad aunque faltó entrega y fondo al que nos tiene acostumbrados. El triunfo numérico se impuso en una corrida muletera, con un público frío durante la lidia pero sorprendentemente generoso en la petición de trofeos. Borja Jiménez y Miranda firmaron faenas de valor apabullante y Tomás Rufo tocó pelo en su lote. Tarde de triunfo generalizado.

El martes 23/06 la feria alcanzó otra de sus cimas con una notable corrida de Santiago Domecq, con varios de toros de extraordinario interés. Morante de la Puebla dejó la huella artística más profunda con una obra al cuarto para el recuerdo. Oro de 24k. Talavante desorejó al gran “Revolucionario-54” mientras Juan Ortega firmó una faena de gusto exquisito. La tarde terminó con polémica: Morante, tras cortar una oreja a cada toro y abrir la puerta grande, renunció a salir a hombros en protesta por la concesión de trofeos. Un gesto legítimo, pero que privó al público de la celebración de una actuación memorable.

Victorino Martín firmó el 24/06 una corrida de bandera ante 8.000 espectadores: fijeza, humillación, nobleza medida y ese punto de casta que separa al toro exigente del simplemente bueno. Cinco toros de revolución, con “Matalunas-69” rozando el indulto. El Cid, maduro y experto, gran especialista con esta embestida. Manzanares lo supo interpretar con cabeza despejada y Escribano encendió los tendidos con su entrega absoluta.

La novillada sin caballos del 26/06 volvía 13 años después y reunió a casi 4.000 aficionados. Bajo la noble condición del encierro de Alcurrucén, Güirao y Villalón salieron a hombros, mientras Granero caía herido. La feria se despidió con la de rejones ante 7.000 espectadores: Cartagena encendió los tendidos, Ventura brilló con autoridad y una cuadra poderosa, y Fernandes rozó la Puerta Grande que el mal uso del rejón de muerte le negó.

Con este exitoso balance artístico, también el palco dejó su propia impronta como parte del ciclo. Con criterio y reglamento en mano, el palco ha sostenido decisiones no siempre unánimes, pero sí respetadas por el aficionado cabal. La puerta grande se ha abierto no por exceso de benevolencia sino porque el toreo alcanzó cotas de autenticidad haciendo así justicia a una feria de elevado pulso artístico. Alicante ha respondido abrazando una feria bien estructurada, donde los triunfos convivieron con el debate, los matices enriquecieron cada tarde y la afición volvió a ser el alma que latió en el tendido.