Opinión | En pocas palabras
Hogueras intermitentes
El calendario festero se estira como un acordeón. El primer fin de semana de junio celebramos el Pregón con su correspondiente desfile previo. Después llegan la Cabalgata del Ninot y la Entrada de Bandas. Pero quedan como actos sueltos en el itinerario festivo. Las fiestas deberían ser un continuo, ese que sí se logra entre el 20 y el 24 de junio.
Aunque una vez entrados en harina, y si buceamos en serio el concepto de fiesta intermitente, nos encontramos, cada año más agravado, con el abismo que se vive entre la fiesta diurna y la nocturna. Alicante vive sus Hogueras por la noche. Con premeditación y alevosía. Lo que produce enconados debates. Los llamados eufemísticamente racós se han convertido en discotecas que poseen bula, primero, para invadir las calles y plazas más céntricas sin ningún miramiento, y segundo, lanzando altísimos decibelios hasta las cinco de la madrugada. O así el menos así se desarrollaron los acontecimientos en la zona del Portal de Elche, donde resido, durante cuatro noches consecutivas.
Por contraste, producía asistir a la estampa del centro de Alicante completamente desierto a las nueve o a las diez de la mañana. ¿Dónde han quedado las despertás y los almuerzos festeros? Hace muchos años que el calor no da tregua durante las Hogueras. Pero ha llegado el punto de coger el toro por los cuernos y trasladar la mascletà a mediodía. Nos ahorraríamos más de una lipotimia y la fiesta sería más confortable. De paso, lograríamos dar vidilla a una franja de la jornada que ha quedado completamente silenciosa y triste.
Las mascletás continúan celebrándose a las dos de la tarde por pura inercia. Porque en Valencia se disparan a esa hora. Pero con el cambio climático hemos topado, y hemos de adoptar medidas de prevención.
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