En los primeros años setenta del siglo pasado el Grup d’Elx (Sixto Marco, Albert Agulló, Toni Coll y Juan Ramón Castejón) experimentaron ya con acercar el arte a la gente obrera. En sus campañas populares valoraban sus obras a precio de coste. Cada cuadro llevaba detrás una etiqueta con el importe de los materiales más las horas invertidas cotizadas según el salario interprofesional.

En el curso lectivo 1974-1975 se crea en Elche la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater, inspirada en la Escuela de Barbizon (1830-1870), Francia, donde un grupo de pintores se reunían en el vecino bosque de Fontainebleau para pintar del natural. La Escuela del Hort estaba abierta a alumnos de ocho años en adelante.

En agosto de 1980 se inaugura el MACE (Museo de Arte Contemporáneo de Elche), de carácter social, predispuesto a desmitificar y democratizar el arte. Este mismo año, un pequeño atisbo de arte democrático asoma desde la colectividad artística emergente, la denominada «Amanida de l’art», una feria de arte al aire libre de todo el que quisiera mostrar su obra.

En noviembre de 1987 aparecía en el Complejo Cultural San José el colectivo Esbart Zero (Casto Mendiola, Andreu Castillejos y Juan Llorens), artistas ilicitanos con obra en el Museo de Arte Contemporáneo dispuestos a acercar el arte a la gente por su cuenta y riesgo. La pintura mural comenzaba a considerarse en las paredes de los colegios, como los de Castillejos o los dirigidos por Llorens y realizados por los propios alumnos.

Los participantes en el libro del Clot de Galvany. / INFORMACIÓN

Esbart Zero viajaría al extranjero con sus exposiciones y justificaría su línea de trabajo en charlas y encuentros con otros artistas. En Managua (Nicaragua), Esbart Zero entra en contacto con un grupo de muralistas de varios países denominado «Fusión Internacional». Un año después estábamos pintando con ellos en Copenhague (Dinamarca), mayo de 1990.

En agosto de 1991, organizado por el grupo Esbart Zero, de Elche, y el grupo Kuns for Livet, de Dinamarca, se lleva a cabo en Elche el denominado «Proyecto Víbora» o pinturas murales sobre el lecho del río Vinalopó. Un antes y un después en el arte relacional y colaborativo en el rodal, con la participación abierta de los niños.

En octubre de 2010, con el alumnado del Taller de Pintura, dirigido por Juan Llorens, de la escuela de adultos Mercé Rodoreda, se crea un espacio de aprendizaje de dibujo del natural denominado «Cuadernos Viajeros», agrupación sin ánimo de lucro activada en Internet por los alumnos Mirella Sempere, doctora en Informática, y su padre Ramón Sempere, historiador independiente. Inspirados por el movimiento Urban Sketchers (Dibujantes Urbanos) promovido por el ilustrador y periodista Gabriel Campanario desde Seattle (EE UU) en 2007.

En la actualidad, Cuadernos Viajeros, con dieciséis años de andadura, es la escuela o agrupación artística más simpática del rodal, con una cuarentena de amantes del dibujo de diferentes edades, profesiones y niveles de experiencia que se reúnen todos los sábados por la mañana para dibujar en cuadernos y del natural en cualquier punto de la ciudad. Acercando la afición a todos los transeúntes.

Con todos los dibujos realizados, de vez en cuando se editan recopilatorios temáticos para celebrar algún aniversario del grupo o por encargos institucionales para conmemorar alguna efeméride y disponer de un producto cultural, de características populares, para regalos de protocolo. Estos días atrás se presentó en el Ayuntamiento el último libro: Habitar el paisaje con lápiz y papel. Cuadernos Viajeros en el Clot de Galvany. Os cuento la historia.

Mi amigo el periodista Antonio Zardoya me llama para que piense algo idóneo para conmemorar los 20 años de la declaración del Clot de Galvany como parque protegido. Pasados unos días nos veríamos en la Cafetería África para hablar del tema. Acudí a la cita con dos libros de Cuadernos Viajeros, uno era un recopilatorio de nuestros dibujos por la ciudad y el otro con ilustraciones de los fondos del Museo Pusol. Mi amigo no daba crédito de lo bonito que le parecía aquello y quedó sorprendidísimo cuando le proponía un libro así dedicado enteramente al paraje del Clot de Galvany. Me confesaba que también se había pedido ideas a otros colegas artistas y que serían los de Aigües d’Elx y el Ayuntamiento quienes decidirían el proyecto más acorde con lo que se quería celebrar.

Portada del libro del Clot de Galvany, titulado "Habitar un paisaje con lápiz y papel. Cuadernos Viajeros en el Clot de Galvany". / INFORMACIÓN

Pasó bastante tiempo sin tener noticias del asunto hasta que un día Alfonso Huedo, de Aigües d’Elx, se asomaba por el móvil para decirnos que sí. Ahora nos tocaba hablar con el responsable del Ayuntamiento, encargado del Clot, Juan Carlos Aranda. Tanto Alfonso como Juan Carlos comulgaban con la idea de evocar aquellos cuadernos de los naturalistas que acompañaban a los primeros descubridores y estaban con nosotros en reivindicar la expresión artística de la gente común, incluyendo los niños. Estábamos en terrenos de la biodiversidad.

Primero de todo haríamos una visita guiada al paraje del Clot para ponernos en contacto con el parque natural. Después, todos los sábados, durante un par de meses, haríamos allí nuestras habituales sesiones de dibujo in situ. El 7 de noviembre de 2025 se hizo una exposición en la Sala de la Orden Tercera con todos los trabajos realizados. Después de la exposición, de enorme éxito, vino el diseño y la compaginación de nuestro libro soñado.

Ramón Sempere, coordinador de Cuadernos Viajeros, fotografía todos los trabajos seleccionados, cuatro por cuadernista, y los entrega al equipo de diseño de Aigües d’Elx en la estructura horizontal habitual de los libros de Cuadernos Viajeros. Pero algo debió ocurrir en el departamento de diseño para que el libro apareciera en vertical y con las imágenes recortadas, como evitando los muelles de los blocs o camuflando las líneas de separación de las hojas de los cuadernos. Precisamente las señas de identidad de los cuadernos de campo frente a las láminas para enmarcar. Todo aquello llevó su tiempo enderezarlo. Ahora faltaba el tipo de papel y el diseño de portada dejado enteramente al gusto de los patrocinadores.

Pasaba el tiempo y el libro no salía de imprenta. Todo era decirnos impedimentos. Según la leyenda, Juan Carlos Aranda, responsable del Clot, tenía sus dudas de que una lagartija dibujada por un cuadernista perteneciera al Clot o a Santa Pola. Una vez averiguado que la lagartija vivía en un búnker del Clot, la impresión del libro siguió su curso y ¡por fin! el 12 de junio de 2026 se presentaba en el Ayuntamiento.

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, enamorado a tope del libro y de su filosofía implícita, nos proponía públicamente la edición de otro libro para conmemorar los deportes en Elche. Muy bien, vamos a por el séptimo tomo de nuestra «enciclopedia visual».

El 18 de junio, en el Museo del Agua, se entregaba un libro a todos los participantes en un bonito acto de agradecimiento mutuo, presidido por María José Toledo, directora gerente de Aigües d’Elx, y José Antonio Román, por parte del Ayuntamiento. Nuevas aventuras nos esperan. Continuará…