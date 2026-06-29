Cincuenta años del Centro de la UNED

La conmemoración del 50 aniversario de la creación del Centro Regional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elche es una ocasión para tratar del papel que dicha institución ha jugado a lo largo de estos años y por supuesto, al recordar este acontecimiento, no puedo olvidar la importancia que ha tenido en mi vida personal y profesional. En aquellos años ocupaba una plaza de profesor ayudante en la Sede Central de esta Universidad en Madrid y en el año 1979, pocos días después de haber leído mi tesis doctoral, el rector de la Universidad me encomendó la Dirección del Centro de Elche debido a la situación creada a raíz de los cambios habidos en el Ayuntamiento; hay que recordar que ese mismo año se produjeron las primeras elecciones municipales democráticas de España y que en el caso de Elche el Patronato del centro lo regía el Ayuntamiento; mi aceptación fue el motivo de trasladarme a vivir aquí, hecho que marcaría mi vida y la dedicación a mi ciudad, pero más allá de las vivencias personales quiero destacar la importancia de la UNED a lo largo de medio siglo. En primer lugar quiero destacar que fue la primera institución universitaria de nuestra ciudad.

Posteriormente se ubicarían en Elche el CEU Cardenal Herrera-Oria y la Universidad Miguel Hernández. El trabajo en este centro me llevó a la convicción de que era necesaria la creación de un campus universitario en el que se ubicasen facultades y escuelas técnicas que fuesen complementarias de las que existían en las universidades más próximas, cuestión esta que propuse al presidente de la Generalitat Valenciana, aunque en aquellos momentos no se acogió favorablemente mi propuesta; nunca di la batalla por perdida y ya al final de la legislatura del 1991, el entonces conseller de Educación, Joan Romero, anunciaba en las Cortes Valencianas la creación de un campus universitario en Elche, lo que fue el inicio de la creación de la Universidad Miguel Hernández. Por lo que respecta a la actividad de la UNED destacaría el hecho de que posibilitó el acceso a los estudios universitarios a muchas personas mayores que en sus años de juventud no tuvieron la posibilidad de cursar estudios superiores.

La Universidad a Distancia por su metodología facilita que muchas personas puedan compaginar su vida laboral con el estudio; la formación, el deseo de saber no debe supeditarse exclusivamente a la obtención de un puesto de trabajo, aunque sin duda hay muchas personas que gracias a los estudios superiores obtenidos han podido prosperar en el mundo laboral. Otros de los elementos característicos de la UNED es el hecho de que la mayor parte de los profesores-tutores del centro se nutre de muchas personas de gran experiencia profesional, sin duda algo muy importante y necesario en nuestro país, entonces y ahora. La experiencia adquirida por profesionales en el mundo de la abogacía, en las enseñanzas medias, de los economistas que trabajan en las empresas o de los químicos en los laboratorios, es importante que se incorporen a la docencia universitaria y creo que es un ejemplo que debiera ser imitado en el resto de las universidades españolas. Una de las tareas pendientes que tiene la Universidad, es ser menos endogámica y abrir las puertas a las personas que junto a la preparación teórica, tienen experiencia en el desarrollo de su profesión.

Otra de las características de la UNED de Elche es el hecho de haberse convertido desde sus primeros años, en un centro de irradiación cultural dirigido a la población en general y así desde principios de los 80, se programaron gran número de seminarios, conferencias y coloquios. De aquellos, recuerdo de modo especial por la calidad y la repercusión de los mismos, el seminario sobre las nuevas tendencias artísticas, las jornadas dedicadas a la economía del País Valenciano o el seminario dedicado al escritor Juan Gil-Albert, que fue en palabras suyas, el primer homenaje que se le dedicó en España. Aquella actividad tenía su continuación en la edición de revistas como L’arrell, una revista que pretendíamos fuese un lugar de encuentro entre las distintas ramas del saber: la literatura, la historia, la psicología, las matemáticas, la música, la creación artística… O la revista Hélike, dedicada a los estudios arqueológicos. El centro de la UNED fue pionero en aquellos años en la introducción de los estudios de valenciano, creándose la tutoría para esta materia y se llevaron a cabo publicaciones en dicha lengua como la obra «Entranyes per a l’augur».

Otro de los aspectos que abordamos fue la implantación de «Aulas de las UNED» en diversas localidades, con el fin de facilitar los estudios a los alumnos que se encontraban más alejados de Elche, así como también realizamos un acercamiento a los reclusos del centro de Fontcalent que estaban matriculados en la UNED y empezamos a montar una biblioteca de la que se podían beneficiar tanto los alumnos como el resto de la población reclusa.

No trato de hacer una exposición exhaustiva de la labor realizada en estos años, una labor en muchas ocasiones muy poco reconocida y que desde mi punto de vista, ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra ciudad. Considero que, al celebrar estos cincuenta años de la creación de este nuestro primer centro universitario, es conveniente recordar el papel que ha tenido en nuestra reciente historia. No se trata de hacerlo por la nostalgia de un pasado, sino porque tenemos que seguir mirando al futuro e intentando entre todos, tener una ciudad mejor y para ello es necesario que tengamos unas instituciones educativas y culturales de la mayor calidad, comprometidas con las necesidades y las aspiraciones de nuestros ciudadanos. Muchos de los males que nos aquejan se encuentran en la débil formación y el escaso valor en el que se tiene la cultura. Por último, quiero recordar que, entre las muchas lecciones que podemos sacar a lo largo de esta historia del centro de la UNED, es lo mucho que se puede hacer contando con escasos medios. Es cierto que el dinero es necesario, pero mucho más lo es el tener ideas creativas y una gestión eficaz. La historia del centro de la UNED es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer con pocos medios, pero eso sí, bien administrados y ser más conscientes de los retos de nuestro tiempo así como de las manipulaciones a las que estamos constantemente sometidos.

La UNED ha sabido renovarse y adaptarse a los tiempos, creo que un ejemplo de ello es la variedad de actividades que se han ido programando en los últimos años, desde la llamada Universidad Abierta a la que a lo largo del curso asisten muchos alumnos que a pesar de los años mantiene la curiosidad del saber, hasta la programación de conciertos de música o de sesiones de cine que con tanto acierto está llevando a cabo la dirección actual.

La larga experiencia acumulada por la UNED en la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo de la enseñanza adquiere un valor especial en nuestro tiempo.

Adentrarse en el espacio de la memoria tiene sus riesgos, más cuando se trata de resumir en pocas páginas como es el caso; siempre queda algo en el olvido; sin duda no somos ajenos a proyectar en nuestros recuerdos nuestras ilusiones; pero el olvido es el territorio más apropiado para que anide la desilusión, la desesperanza, el territorio preferido por aquellos que quieren construir un mundo sin contar con los demás. Recordar es vivir y, en estos tiempos en los que tanto empeño ponen algunos en inculcar el olvido, la memoria es un modo activo de resistir.