Cuatro reflexiones sobre la política fiscal de la Generalitat Valenciana

Durante este mes de junio, la Generalitat ha presentado su proyecto de reforma del tramo autonómico del IRPF y, tras una entrevista con el ministro de Hacienda, el presidente Pérez Llorca ha aceptado negociar con el gobierno el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas siempre que no sea bilateralmente, sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Uno y otro hecho me animan a escribir un artículo sobre la política fiscal de la Generalitat centrado en cuatro cuestiones: la rebaja de impuestos; su papel en el crecimiento del PIB y en la recaudación fiscal; su coste de oportunidad para las arcas públicas y la necesidad de modificar un sistema de financiación poco equitativo para nuestra comunidad.

Durante la campaña electoral de 2023, Carlos Mazón prometió “una reforma fiscal equitativa diseñada para bajar los impuestos a los que más lo necesitan e incentivar la economía aumentando la recaudación fiscal”. Es cierto que la Generalitat ha rebajado impuestos, pero de modo regresivo porque grandes patrimonios y rentas altas se han beneficiado mucho más que el resto de la ciudadanía. Tomaré como ejemplo la supresión del impuesto de patrimonio a personas con bienes valorados en hasta un millón de euros y la reforma del tramo autonómico del IRPF. Según cifras de la propia Hacienda Valenciana, la primera medida supuso en 2025 un ahorro fiscal de 61 millones de euros para 27.711 valencianos, un 0,5% de la población. Por su parte, y también según estimación oficial, la reforma del IRPF provocará que la Hacienda deje de recaudar este año 160 millones repartidos del siguiente modo: las rentas inferiores a 30.000 euros ahorrarán de 1 a 48 euros; las de entre 30.000 y 80.000 euros, de 91 a 317 euros y las superiores a 80.000 euros, de 358 a 424 euros. Juzguen ustedes si se ha cumplido la promesa de “bajar los impuestos a los que más lo necesitan”.

Estas rebajas fiscales, otras también regresivas (sucesiones y donaciones) y la eliminación de la ecotasa a la central nuclear de Cofrentes suman 534 millones de euros al año. ¿Es posible que todo ese dinero se invierta en nuestra comunidad? No lo es por dos razones: las personas con rentas bajas y medias han obtenido un beneficio tan pequeño que se dirigirá a consumo y, aunque las que gozan de mucho patrimonio y rentas elevadas decidan invertir parte de su ganancia fiscal, no tienen por qué hacerlo en nuestro territorio. Ello significa que la reducción de impuestos puede contribuir al aumento del PIB y de la recaudación fiscal, pero de modo muy limitado. Quiero destacar en este último sentido que la mayor recaudación de 2025 no se debió a las rebajas fiscales, sino al aumento de salarios y rentas y al dinamismo y altos precios del sector inmobiliario, ya que cerca del 90% de los ingresos cedidos total o parcialmente a la Generalitat derivaron del IRPF, IVA e impuesto sobre la compraventa de casas de segunda mano.

Después de todo lo dicho y dados los problemas que hoy tienen nuestra educación y sanidad, comprenderán que critique que esos 534 millones de euros no se hayan recaudado e invertido en estos sectores. El efecto multiplicador sobre el PIB valenciano hubiera sido mucho mayor y también la cantidad y calidad de dos bienes preferentes que aumentan la equidad y la eficiencia.

Aunque no creo que la situación política del país permita que llegue a puerto una reforma consensuada del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, me parece positiva la decisión de Pérez Llorca de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. La deuda de la Generalitat ha aumentado en 5.000 millones entre 2024 y 2025 y la AIREF prevé que ascienda a 2.767 millones este año. A mayor abundamiento, economistas de prestigio, las dos grandes patronales valencianas y los sindicatos coinciden en que, aunque mejorable sobre todo por el lado de la condonación de la deuda histórica, la reforma propuesta por el gobierno mitiga la infrafinanciación de nuestra comunidad al contemplar una quita de la deuda de 11.210 millones, una inyección anual de 3.669 millones y un mayor porcentaje en la cesión del IRPF y del IVA.