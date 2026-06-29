La IA en la tele

Todavía colean los ecos del Telediario que presentó Pepa Bueno aplicando Inteligencia Artificial y mostrando con ejemplos prácticos hasta qué punto se puede manipular la información. Porque lo que se ve en los Telediarios, lo que ha salido en la televisión, normalmente, se cree. No sería de extrañar que la pieza sea premiada próximamente en certámenes audiovisuales.

En un momento del documento Pepa Bueno se trasladó por obra y gracia de la IA al plató del informativo de La 2 del año 1982. Al visualizar la recreación con tal grado de fidelidad, pensamos en lo que podría ser posible si los altos mandos de TVE se propusiesen celebrar el 70 aniversario de la llegada de la televisión en España empleando las mismas armas.

La celebración llegará el próximo 28 de octubre, y apenas hay tiempo para ello, puesto que el verano se considera periodo vacacional, pero qué hermoso sería que nos trasladásemos, no con los habituales ‘cromas’, sino con la perfección técnica a la que llega la IA, al decorado de nuestros programas favoritos.

Qué agradable sería ver a nuevos concursantes del ‘Un, dos, tres’ en el escenario clónica al que actuaron los originales; y a los cantantes de ahora haciéndolo en el Florida Park de 1977 con José María Íñigo en ‘Esta noche, fiesta’. Y así sucesivamente con todos los espacios emblemáticos de la casa. El esfuerzo debería ser enorme, pero de este modo estaríamos a la altura de las circunstancias.

Todavía no podemos imaginar hasta dónde habrán llegado las tecnologías para cuando TVE celebre su 80 aniversario en 2036. Ni siquiera si estaremos para contarlo. Pero ajustándonos a los medios actuales podría realizarse algo prodigioso. Aunque presumiblemente me temo que no lo vamos a ver.