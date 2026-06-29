Una (otra) sentencia ejemplar del Tribunal Supremo

La única forma válida de funcionamiento de la Justicia consiste en asegurar su independencia. No hay otra. No existe alternativa posible a que al Poder Judicial competa en exclusiva la función de juzgar y ejecutar lo juzgado conforme establece el art. 117 de la Constitución. Los jueces son independientes e inamovibles, pero también responsables penal, civil y disciplinariamente. Pero esa responsabilidad es por los deberes propios de su función, no política, ajena a ese criterio, dato cuyo valor hoy, siendo un oxímoron, preside una sociedad que hace pasar todo por esa estrecha y subjetiva exigencia.

Cualquier otra fórmula, que se inspire en criterios ajenos a la primacía de la ley, a la cual todos estamos sometidos y el monopolio del Poder Judicial, nos lleva a soluciones que implican el sometimiento de la ley al Poder Ejecutivo. Ni siquiera el Jurado sirve como alternativa en nuestro sistema jurídico continental.

Empiezo con una afirmación expresa. El Tribunal Supremo, en el caso Ábalos, ha aplicado la ley y la jurisprudencia en vigor. Ni más, ni menos. Si no gusta, modifiquen las leyes. Pero no culpen a quien cumple ejemplarmente su función constitucional. No esperen que el máximo órgano del Poder Judicial se someta a sus dictados. Afortunadamente, no lo ha hecho. Y antes de atacar la sentencia, vean el Código penal y la jurisprudencia que a todos se aplica. Por qué tendría que ser este caso diferente es la pregunta que hemos de hacernos y que expone un interrogante peligroso para el sistema. Una sentencia encomiable en tiempos confusos que pone por delante un dato que debía preocuparnos: cuando falla el Estado y la Administración es colonizada, solo la ley sirve de freno. Y para aplicarla deben utilizarse mecanismos que en tiempos pretéritos se utilizaban por el mismo Estado para imponerse. Estos nuevos métodos surgen para frenar al Estado corrupto y corruptor. Los coimputados beneficiados se enmarcan en este contexto.

Se ha hablado con cierta displicencia de una sentencia desproporcionada o ejemplarizante. Y se ha hecho sin consultar la sentencia y el Código Penal. Leer la sentencia revela que la misma ha aplicado el Código Penal y que tampoco ha sido extremadamente dura. Podía haberlo sido más.

Se condena por varios delitos y la pena sumada es el resultado de hacer lo propio por la que corresponde a los delitos individuales. Y, en todo caso, el TS ha aplicado todas las penas en la mitad inferior de las señaladas por el Código Penal cuando podría haberlas aplicado en el superior, aunque la fiscalía ya había limitado esa posibilidad. Nada de desproporcionada como afirma un gobierno entre cuyas competencias no está la de criticar las resoluciones judiciales, aunque este gobierno no es muy proclive a someterse a la ley. Tampoco ejemplarizante. Lo que es ejemplarizante es la ley aplicada. Afortunadamente.

Es dura la sentencia en sus reflexiones sobre la corrupción, en línea con la ley y los diversos Tratados y normas internacionales en vigor. Y es que la corrupción, más allá del daño económico, ataca la esencia de la democracia, la confianza ciudadana, máxime cuando no son sujetos individuales los que la ejercen, sino el gobierno mismo, el sistema mismo que deja de cumplir su función para convertirse en un peligro para el régimen constitucional. Pero los críticos de la nueva izquierda, resisten y atacan cuando les afecta y su actuar revela una corrupción hoy institucionalizada y que afecta a toda la estructura gubernamental y del partido que la sostiene.

Frente a una sentencia impecable, las reacciones, todas ellas, relegando lo jurídico, han priorizado lo político, ajeno a la ley, dando como resultado algunas conclusiones que causan más que sorpresa, temor por su contenido ajeno al sistema democrático. Y este es el drama de un país que ha olvidado el rigor y se ve sometido a la simpleza de la mala política y las adhesiones inquebrantables. España no ha superado su ancestral tendencia a la fractura interna y al desprecio a la ciencia, incluida la jurídica. Ahora aparecen sesudas reflexiones sobre el Poder Judicial ya superadas, estudiadas, pero que tienen en común una suerte de inclinación hacia el autoritarismo. La Constitución abrió un marco democrático que en estos días se pone en duda y con ello el sistema. Solo palabras hay que ocultan tendencias seculares.

Se ha hablado de la necesidad de controlar al Poder Judicial, incluso negar que exista como tal olvidando que nuestra Constitución y la de 1869 fueron las únicas que lo califican como tal mientras que las demás y el franquismo se limitaban a hacerlo a la Justicia o similares. De ese rechazo a un Poder Judicial independiente deriva el control del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno, no jurisdiccional, cuya función es evitar la intromisión en el mismo del Ejecutivo como siempre ha sucedido.

Se ha tildado al TS de prevaricador vinculando esta imputación a su función de interpretación de las leyes, lo que excluye normalmente la prevaricación. He leído que en España no es la ley lo que se aplica en los tribunales, sino la interpretación que de las leyes hacen aquellos. Viejo esto como el propio Código Civil y tan necesario como acreditaron los revolucionarios franceses que tuvieron que olvidar el référé legislatif del siglo XVIII, de origen en Montesquieu, al comprobar que las leyes, generales, no son completas, ni claras, que contienen lagunas e incluso antinomias y que la interpretación era necesaria. Que ante estas situaciones hubiera que acudir al Legislativo impidiendo la interpretación judicial, no funcionó evidentemente. Si quieren volver a aquello, que lo hagan, pero sin olvidar que todo está ya probado y que su crítica solo se soluciona con leyes de mejor calidad, no las chapuzas de estos últimos años dictadas a golpe de encuestas y proyectos ideológicos que entran en colisión con la sociedad y la realidad. Una sola palabra del legislador derrumba bibliotecas enteras. Si los tribunales interpretan es porque la ley es deficiente y en esta legislatura esa deficiencia ha llegado a extremos inaceptables. El control al Poder Judicial es la ley, legislar, incluso reformar las leyes que ofrecen como resultado una sentencia como la de Ábalos si no es del agrado de este gobierno que se condene a los corruptos. Rebajen las penas y despenalicen la corrupción, pero la de todos, no selectivamente. Eso no lo harán, pero pedirán a los tribunales que remedien su mediocridad e hipocresía inaplicando la ley si les es severa.

A Aldama se le ha aplicado una atenuante muy cualificada de confesión y colaboración. Si en el medievo los delatores eran una pieza del Estado para condenar, hoy estos sirven para poner freno a un Estado que delinque. Importante es esta diferencia e importante, como dice la sentencia, en la investigación de organizaciones criminales. Por eso se fomenta a nivel internacional, aunque España, siempre con retraso, lo haya hecho de modo deficiente. Las leyes europeas van en esta dirección que ha sido ensalzada por el gobierno hasta hoy. La reducción de pena es absolutamente legal y la existencia de estos colaboradores, en un mundo como el de la política en el que los amigos son casuales, puede servir para evitar la corrupción ante el miedo a que sea un compañero el que te lleve a prisión.

Nada ilegal hay en una sentencia ejemplar, como acostumbra nuestro Tribunal Supremo. La sentencia no es ejemplarizante, no es esta la función del TS, sino respuesta de la ley a conductas gravísimas. Lamentar que las condenas sean elevadas porque la ley así lo establece, exige explicar por qué deberían haber sido más leves. Y esa explicación no la encuentro en la norma; se halla en una percepción de la política que no tiene cabida en el ámbito jurídico. Pero, en todo caso, esa exigencia de lenidad es preocupante. Bajemos las penas en los delitos de corrupción si es lo que se quiere, pero a todos, aunque debemos ser conscientes de que hacerlo no beneficia a los ciudadanos y debilita el sistema. Pero si queremos combatir la corrupción no ataquemos a quien lo hace sometiéndose a la ley pidiendo clemencia o tolerancia con unos y dureza con otros. No lo hará en ningún caso el Tribunal Supremo.