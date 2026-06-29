«Un, dos, tres… Responda otra vez». El viejo guiño televisivo del concurso más popular de la historia de la televisión en España sirve aquí como metáfora casi inevitable de la política local: preguntas, respuestas, tiempo limitado y, al final, la sensación de que siempre queda alguna cuestión en el aire.

En esa misma lógica se enmarca el programa televisivo abanderado por Teleelx, «El alcalde responde», celebrado hace días en l’Escorxador, donde el alcalde, Pablo Ruz, ha asumido ese papel de contestar directamente a los ciudadanos, en un formato que mezcla rendición de cuentas, cercanía institucional y ese punto de improvisación controlada, en el que cada intervención es una ronda más del concurso, y todo ello con el motivo de que ya han transcurrido tres años de gobierno.

Es, en cierto modo, una versión contemporánea del «Un, dos, tres», pero sin decorados ni premios, solo con expectativas.

Con ese eco entre televisión y política, conviene hacer balance de esos tres años de gobierno en Elche que puede entenderse también como una especie de programa por fases.

El primer año puede leerse como la fase de organización del tablero. Un tiempo en el que el gobierno municipal de Pablo Ruz tuvo que reordenar estructuras, revisar prioridades y encajar proyectos heredados con nuevas líneas de actuación.

En ese arranque, la gestión se centró en aspectos muy ligados al funcionamiento cotidiano de la ciudad: servicios públicos, limpieza, mantenimiento urbano y atención ciudadana.

No es la parte más vistosa de la política, pero sí la que sostiene todo lo demás. Como en el «Un, dos, tres», es la ronda en la que se afinan las reglas antes de empezar a jugar en serio.

En paralelo, ese primer ejercicio de mandato estuvo marcado por la necesidad de definir una hoja de ruta en materia urbanística y de relación con otras administraciones. Infraestructuras, movilidad y planificación a medio plazo ocuparon un lugar relevante, aunque muchos de esos proyectos no son de resultado inmediato.

Se trata de decisiones que, más que verse, se acumulan: estudios, convenios, diseños y estrategias que preparan el terreno para lo que vendrá después. Es el tipo de trabajo que rara vez genera titulares rápidos, pero que condiciona profundamente el desarrollo posterior de la ciudad.

El segundo año introduce el cambio de ritmo. Si el primero es el de ordenar, el segundo es el de ejecutar. Aquí es donde la acción municipal se vuelve más visible para la ciudadanía. Las inversiones en espacios públicos, la renovación de equipamientos deportivos y culturales y las actuaciones en barrios empiezan a dibujar una ciudad en transformación. No se trata solo de grandes proyectos, sino de una suma de intervenciones que, acumuladas, van modificando la percepción del entorno urbano.

En esta fase, la política municipal se mide en obra ejecutada, en calles intervenidas, en servicios reforzados y en mejoras que impactan directamente en la vida diaria. Es el momento en el que la gestión deja de ser abstracta para convertirse en experiencia cotidiana. La lógica del mandato entra aquí en una especie de «segunda pantalla»: lo que antes era planificación ahora se traduce en resultados visibles, y lo que antes era promesa empieza a ser evaluación.

El tercer año, en cambio, es el más delicado. Es la fase en la que el margen entre lo prometido y lo percibido se estrecha. Es el año de la consolidación, pero también de la comparación constante. Lo que se anunció en los inicios del mandato ya no puede proyectarse hacia el futuro sin más: tiene que sostenerse en hechos concretos. En este punto, la gestión municipal en Elche entra en una lógica de verificación permanente.

Las actuaciones en infraestructuras urbanas, la mejora de la movilidad y la conexión entre barrios se convierten en elementos centrales del relato político. No tanto como grandes anuncios, sino como procesos en marcha que buscan consolidar una ciudad más funcional y accesible. Al mismo tiempo, la dimensión económica gana protagonismo, con iniciativas orientadas a fortalecer el tejido empresarial local y a atraer inversión en un contexto de transformación productiva.

En paralelo, las políticas sociales y de cohesión territorial adquieren un papel relevante. La gestión municipal intenta equilibrar el desarrollo urbano con la atención a las necesidades de los distintos barrios, evitando que la transformación de la ciudad se perciba como algo desigual. Es una fase en la que la percepción ciudadana empieza a ser tan importante como la ejecución misma de los proyectos.

El horizonte de 2027 introduce el último nivel del juego, en el que los partidos de la oposición ilicitana afilan los dientes, indicando la costumbre que el mes de septiembre del tercer año, precisamente en el que pronto nos vamos a encontrar, supone para todos los actores políticos el punto de partida hacia las elecciones, y las cosas se ponen serias.

A medida que se acerca el final del mandato, la política local se vuelve más interpretativa que planificadora. Ya no se trata únicamente de iniciar proyectos, sino de cerrarlos, justificarlos y situarlos dentro de un relato coherente de ciudad. La percepción ciudadana se convierte en el principal indicador de éxito o fracaso, más allá de los documentos o las cifras.

En este contexto, el Gobierno de Pablo Ruz afronta un tramo final en el que la gestión y la comunicación se entrelazan de forma inevitable. Cada decisión tiene impacto electoral, cada obra adquiere valor simbólico y cada retraso se interpreta en clave política. Es la fase en la que el margen de error se reduce y en la que la coherencia del proyecto de ciudad se pone realmente a prueba.

Al final, el balance de estos tres años no se entiende como una suma de actuaciones aisladas, sino como una secuencia. No es un relato cerrado, sino un proceso en evolución permanente.

Por eso, el «Un, dos, tres» no es solo una referencia nostálgica, sino una forma de entender la política local como un juego serio de preguntas y respuestas en el que nunca hay partida definitiva. En Elche, como en cualquier ciudad, cada respuesta abre una nueva pregunta, y cada mandato deja el terreno preparado para la siguiente ronda. Y así, entre avances, ajustes y expectativas, la ciudad sigue jugando su propia partida política, en la que, a mi juicio y por lo que escucho en la calle, Pablo Ruz cobra ventaja, pero el verdadero veredicto siempre llega al final... Hasta pronto.