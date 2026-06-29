Venezuela tiembla: el dolor humano

Hay noticias que golpean como un terremoto incluso antes de entenderlas, y estos días he sentido ese impacto en lo más profundo. Latinoamérica no es solo un lugar en el mapa para mí: forma parte de mi identidad, de mi manera de sentir y de mirar el mundo.

El terremoto sufrido justo después de la noche de San Juan ha sido terrorífico para Venezuela. Parece un país que nunca termina de ver la luz. Para los millones de venezolanos repartidos por el mundo, que siempre mantienen la esperanza y la ilusión, pero también un profundo sentimiento de nostalgia, vuelve a resonar esa frase que tantas veces les he escuchado decir: «Todo nos pasa a nosotros».

El pasado 24 de junio, el país sufrió un inusual doblete sísmico: dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos. En las primeras 24 horas se registraron oficialmente 138 réplicas, una cifra que refleja la intensidad del fenómeno y que ha mantenido a miles de familias viviendo en una constante incertidumbre, con el temor de que la tierra vuelva a temblar.

Es cierto que el terremoto ha sido la gota que ha colmado el vaso en un país ya profundamente castigado. De todo eso hemos sido testigos a través de las noticias. Sin embargo, lo que quizá no conocemos es el sufrimiento de tantas personas que han pasado horas interminables intentando localizar a sus familiares o comprobando si los edificios donde vivían seguían en pie.

Un amigo me contaba que el edificio de sus familiares no había quedado reducido a escombros y, gracias a ello, su tío se salvó. Otro me relataba que, frente al colegio al que acudían cada día sus hijas antes del exilio, este se había derrumbado junto con todo lo que había a su alrededor. Historias que ponen rostro al dolor y que hacen comprender la verdadera dimensión de una tragedia.

Dentro del inmenso desastre, hubo una circunstancia que evitó consecuencias todavía peores. Era un día festivo: celebraban precisamente su independencia como país, dejando de ser una colonia española, y muchas personas no se encontraban en sus lugares habituales de trabajo o estudio, por lo que las calles estaban menos concurridas.

Yo misma me enteré de la noticia gracias a una amiga venezolana que vive en Miami. Acababa de hablar con sus padres. Habían conseguido salir del edificio y estaban a salvo. Aquella llamada fue un inmenso alivio en medio del caos.

Pero el impacto no terminó con el primer temblor. Las réplicas han seguido sacudiendo distintas zonas del país. Más de un centenar se registraron durante las primeras horas y la actividad sísmica ha mantenido en vilo a la población. Hay familias que prefieren dormir en la calle antes que regresar a edificios dañados por temor a nuevos derrumbes. La tragedia no acaba cuando deja de temblar la tierra; continúa durante semanas en la incertidumbre, el miedo y la espera de que la vida pueda empezar a reconstruirse.

Ahora comienza un camino largo. Un proceso de reconstrucción que también exige unión. Y si algo me ha emocionado profundamente es comprobar cómo el pueblo venezolano está dando una auténtica lección de apoyo mutuo desde el primer momento.

Me quedo con una frase que escuché estos días y que resume perfectamente ese sentimiento de pertenencia: «Mi familia está bien, pero yo no puedo estar bien porque mi familia es todo mi país».

Desde aquí quiero enviar todo mi cariño a cada persona que vive allí y también a quienes nacieron en Venezuela y hoy forman parte de nuestra sociedad.

Pero también me gustaría hacer una petición: no los olvidemos. La ayuda no puede quedarse en los primeros días. El proceso será largo y seguirán necesitándonos durante mucho tiempo.

España conoce bien lo que son los caminos de ida y vuelta. En los años sesenta, cuando aquí escaseaban las oportunidades y faltaban las libertades, muchos españoles encontraron en Venezuela un país que les abrió los brazos y les permitió construir un futuro mejor. Aquella tierra próspera acogió con enorme generosidad a quienes llegaban buscando esperanza.

Hoy la historia nos devuelve aquella deuda moral. Solo nos queda corresponder con el mismo compromiso, apoyando la llegada de ayuda humanitaria, recursos y todo aquello que contribuya a levantar un país que tanto dio cuando nosotros más lo necesitábamos.

La recuperación de viviendas, hospitales, colegios e infraestructuras será lenta. Pero todavía más complejo será devolver la tranquilidad a quienes han perdido a sus seres queridos o ya no se atreven a entrar en sus propias casas. Por eso el apoyo no puede tener fecha de caducidad.

Quiero dedicar este artículo a todos mis amigos y conocidos venezolanos, que son muchos, pero especialmente a la fortaleza, la unión y la dignidad que están demostrando frente a un desastre natural de semejante magnitud.

También mi agradecimiento a las asociaciones nacionales e internacionales que, desde la diáspora, están movilizándose para localizar supervivientes, coordinar ayuda y recoger alimentos, medicamentos y víveres para quienes lo han perdido absolutamente todo.

Hace justo un año, también por estas fechas, sufrí la caída que cambió mi vida. Sigo en reposo, sin poder apoyar un pie en el suelo. El 25 de junio quedó marcado para siempre en mi calendario personal.

Confío en que el próximo año pueda recordar estas fechas con noticias mucho mejores.

Con ese deseo quiero terminar este artículo, dedicado al pueblo venezolano y, muy especialmente, a quienes conozco, quiero y admiro, porque se están dejando la piel para recuperar aquello que un día fue y, estoy convencida, volverá a ser.

Ánimo y fuerza, Venezuela. Aquí estamos. Aquí seguimos. Y aquí permaneceremos hasta que la reconstrucción sea una realidad.

Porque esos son, al fin y al cabo, los verdaderos caminos de ida y vuelta.