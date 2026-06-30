Opinión | Tribuna
El ciclo electoral y la crisis de la vivienda
Los gobiernos suelen modificar la política económica y el gasto público siguiendo incentivos electorales, especialmente mediante expansiones del gasto antes de unas elecciones y ajustes posteriores una vez finalizan. El objetivo es claro: maximizar votos.
La teoría del ciclo económico-político, cuyo mejor exponente puede encontrarse en los estudios de Anthony Downs y su Teoría económica de la democracia, lleva décadas advirtiendo de que los gobiernos tienden a priorizar aquellas políticas con mayor rentabilidad electoral inmediata, incluso cuando sus efectos estructurales resultan limitados o contraproducentes a largo plazo. Bajo esta lógica, los responsables públicos actúan frecuentemente guiados por incentivos políticos de corto plazo. Y pocas áreas reflejan mejor esta contradicción que la vivienda.
Mientras las democracias modernas operan en ciclos electorales de cuatro años, las ciudades y las políticas de vivienda requieren horizontes de varias décadas. Esta divergencia temporal explica, en parte, por qué muchos gobiernos no logran resolver de forma estructural el problema de la escasez de vivienda durante sus mandatos. Tampoco suelen arriesgarse a impulsar grandes pactos de Estado con la oposición que, aunque podrían aportar estabilidad y continuidad a largo plazo, reducirían parte de su rentabilidad política inmediata.
Una política de vivienda eficaz exige continuidad, estabilidad regulatoria, coordinación administrativa, planificación infraestructural, seguridad jurídica e inversión sostenida a largo plazo. Sin embargo, pocas de estas prioridades han estado realmente presentes en los sucesivos gobiernos de España. El incentivo político suele premiar medidas de impacto inmediato, anuncios de alto valor propagandístico y regulaciones de carácter simbólico que facilitan la confrontación ideológica con la oposición.
En esa lógica encajan medidas como las ayudas directas, las moratorias o los controles de precios. Aunque generan rédito político a corto plazo, no crean nueva oferta, no reducen los tiempos urbanísticos, no transforman suelo en vivienda edificable y tampoco incrementan la productividad del sector.
La consecuencia es la postergación constante de reformas cuyos resultados solo serían visibles tras varias legislaturas: revisiones profundas del planeamiento urbanístico, grandes desarrollos residenciales, nuevas infraestructuras metropolitanas o una simplificación real de los procedimientos administrativos, todavía excesivamente lentos y complejos.
En definitiva, la vivienda deja de concebirse como una auténtica política de Estado para convertirse en una herramienta narrativa. En cada legislatura cambian las prioridades, se modifica la regulación —generando inseguridad jurídica— y se alteran los incentivos de los agentes que participan en el mercado. El resultado suele ser el mismo: menor oferta, menor inversión y una mayor prima de riesgo regulatorio.
A largo plazo, las consecuencias económicas de una crisis de vivienda como la actual trascienden el propio sector inmobiliario: afectan a la natalidad, la movilidad laboral, la productividad, los salarios reales, el ahorro familiar y el crecimiento potencial de la economía. Precisamente a esto nos referíamos al hablar de los efectos estructurales derivados de políticas diseñadas para obtener rentabilidad electoral inmediata.
La vivienda no puede resolverse con calendarios electorales de cuatro años, porque las ciudades no se construyen al ritmo de las urnas. Y mientras la política siga pensando en la próxima elección en lugar de en la próxima generación, la crisis persistirá.
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