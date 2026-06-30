Contrataca y se reinventa

A pesar del chaparrón político, llegó con su traje de luces e hizo el paseíllo sacando pecho en la arena del Comité Federal del PSOE. Usó el capote y toreó al díscolo García-Page. Le picó con la vara subido a lomos de su caballo de secretario general del partido y de presidente del Gobierno de coalición progresista y le puso un par de banderillas como premio. Pedro el Resistente lanzó la montera a sus seguidores y dedicó la faena al señor González, un sujeto que se sienta en la grada de las derechas y a quien Feijóo da golosinas por ser un muchacho excelente.

Hubo cambio de tercio y utilizó la muleta para torear al bicho. Sánchez no mira al tendido y regatea a los cuernos de la corrupción. La utilización política de la justicia es palpable en favor del cerrilismo ideológico. Y hubo gritos de «¡olé!, ¡olé!», música de pasodoble y el personal aplaudió con entusiasmo. Entró a matar con la espada y hubo pañuelos blancos que empujaron a cortar las dos orejas. Pero no el rabo. No salió por la puerta de atrás y sigue al pie del cañón haciendo frente al fango de una oposición que sueña con gobernar España a su antojo.

Nadie está exento de que en sus filas anide algún corrupto. Distinta es la corrupción sistémica. Y nada de convocatoria anticipada de elecciones generales como reclamó Page, el infiltrado en Ferraz. A ver si la borrasca amaina y aparece un anticiclón improbable. Ya se encargan algunos de que los fuegos artificiales no decaigan. El maletilla Feijóo se tira al ruedo y sufre notables cornadas. El espontáneo no presenta una moción de censura mientras no exista una mayoría parlamentaria suficiente para garantizar un cambio de Gobierno. A peor.

No quiere reforzar a Sánchez y lo refrenda otorgándole de nuevo el beneplácito del hemiciclo y la legitimidad que le ha hurtado desde el primer día. Si una mayoría de diputados respalda la iniciativa reclamando que el presidente se someta a una cuestión de confianza porque ha perdido el respaldo de la Cámara, que presente esa moción de la que huye para que no se le vea el truco de pésimo prestidigitador en la pista. El programa de este hombre consiste en derogar varias normas aprobadas, durante la actual legislatura, y calla lo que le da la gana para no asustar a la clase trabajadora.

No pretende «amnistiar el sanchismo» y quiere ofrecer transparencia sobre la situación económica y administrativa del Estado. Incluso ganando en las urnas, el cínico gallego perseguiría a Sánchez con tal de hacerle desaparecer del mapa. Endurecería las penas por corrupción, cosa que debe inquietar mucho a su propio grupo, y revisaría la legislación respecto a la vivienda, que únicamente la entiende como negocio de unos cuantos. Que la ciudadanía confíe en las instituciones democráticas no puede depender de quienes más las deterioran ejerciendo una sucia oposición. Los falsos redentores pintan siempre un cuadro apocalíptico y una turbia imagen internacional del país.

Tiene gracia que Feijóo presuma de colaborar con la justicia si llega a la Moncloa. Han hecho lo contrario y siguen haciéndolo con los casos que llevan sus siglas. En realidad, se refiere a que si gobernasen buscarían presuntas irregularidades debajo de las alfombras. Que pudieran incriminar a Sánchez. Nada les haría más feliz y van a continuar haciendo todo lo posible (o lo imposible) para que así sea. Por tanto, obsequian lecciones de limpieza y ejemplaridad institucional los que las ignoran.

Ciertamente, la economía española mantiene el pulso y crece un 0,6 % en un contexto de incertidumbre internacional. Problemas y aspectos sin resolver aparte, el consumo continúa siendo uno de los motores principales, pese a que la inversión y el comercio exterior tengan alguna desaceleración en el ámbito de la tensión energética y geopolítica derivada del conflicto en Oriente Próximo. La fortaleza reside en la demanda interna y ahí se apoya, fundamentalmente, una de las economías más dinámicas de la eurozona. Lo ha conseguido el Gobierno al pretender conciliar los derechos laborales con el crecimiento y la creación ininterrumpida de empleo. ¿Cuál es el credo de las dos derechas a propósito de estas y otras cuestiones?

Si hay también circunstancias desfavorables, infinitamente peor sería con gobernantes ajenos a los intereses de la gente de a pie. La precariedad, la temporalidad, la vulnerabilidad, el desánimo generacional y las exclusiones de los mayores de 50, dependientes del subsidio asistencial, no han desaparecido plenamente con lo que eso conlleva. Es preciso acometer reformas estructurales y compatibilizar la veteranía con los nuevos entornos productivos en favor de la justicia distributiva y la cohesión social. Las derechas son incompatibles con estos y otros principios.

Dejamos el postre para el final. Imaginen. Un empresario pone en bandeja una trampa para que pique algún alto cargo político. Ya se sabe aquello de «el que pueda hacer, que haga». Y pica. Uno paga el pato ampliamente y el reconocido comisionista gana por goleada en plan superhéroe tras la sentencia, y nueva misión cumplida anti-Sánchez. Este no se arruga. Contrataca y se reinventa con su manual y el anuncio de medidas.