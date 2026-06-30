Fa vint anys que dic que fa vint anys que tinc vint anys

En esta vida en la que vivimos, ¡qué ya es decir!, hay tres tipos de personas: las que miran el calendario para saber qué día cobran, las que lo miran para comprobar el santoral y las que descubren, gracias a internet, que hoy se celebra el aniversario del invento del sacacorchos o los 237 años del nacimiento de un señor que un día escribió un tratado sobre el cultivo de los nabos, son los fans del fascinante universo de las efemérides, donde cualquier fecha, ¡sirven todas!, es susceptible de convertirse en un motivo de conmemoración.

Cada amanecer trae una nueva avalancha de «hoy se cumplen...» que convierte las redes sociales en un desfile de expertos improvisados. De repente, todos recuerdan con emoción acontecimientos que ignoraban hasta cinco minutos antes y si la efeméride es redonda -50, 100 o 200 años- el entusiasmo se multiplica, y si además hay una foto en blanco y negro, se convierte en una conmoción, por lo que en estos casos solemnes no se preocupen, que alguien organizará una procesión extraordinaria con la participación de la Reina de las Fiestas, don José Claudio y la banda municipal, volteo general de campanas y, para finalizar, una buena mascletá o bien una carrera popular.

Y es que las efemérides cumplen una función imprescindible: recordarnos que la historia nunca descansa y que siempre hay algo digno de celebrar, lamentar o, al menos, compartir en redes sociales, porque si un día no tiene ninguna efeméride... siempre habrá alguien dispuesto a inventarse el «Día Internacional de Recordar Efemérides», y, visto lo visto, probablemente acabaría teniendo bastante éxito. Sin ir más lejos, este año en el que vivimos se cumplen 242 años que se finalizó la construcción de la basílica de Santa María; 65 años de la inauguración del Mercado Central; 64 años de la inauguración de El Palmeral y La Dama; 54 años desde que se inauguró Simago; 50 años de la inauguración del estadio Martínez Valero; 30 años de la inauguración de la UMH; 25 años de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; 16 años desde que se hizo por primera vez la Gran Charanga; tres años desde que gobierna el PP y Vox en Elche; y nada más y nada menos que mis quintos y quien suscribe cumplimos 60 años.

¡La Virgen del Amor Hermoso, 60 tacos!, una edad en la que uno deja de contar los años y empieza a contar las revisiones médicas, lo cual no es exactamente una tragedia, más bien es una reestructuración empresarial del organismo. Durante décadas nos vendieron la idea de que cumplir sesenta era entrar en la tercera edad, pero hoy ya no, hoy se le llama «senior activo», que es una forma elegante de decir que tienes más años que los Chorricos del Parque. Cumplir sesenta tiene algo de milagro estadístico y de broma pesada, milagro porque uno ha sobrevivido a los pantalones de campana, a los zapatos con tacón cubano, a crisis económicas, a teléfonos con antena, hombreras gigantes, cintas de casete, disquetes, fax, Messenger, Facebook y, probablemente, a más dietas de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y broma pesada porque, justo cuando uno cree haber aprendido a vivir, resulta que el cuerpo decide cambiar unilateralmente las condiciones del contrato, pues hasta los cincuenta una rodilla era una rodilla, a los sesenta pasa a ser un servicio de información meteorológica.

Lo más curioso de esta edad es que el cerebro sigue teniendo treinta años, el problema es que el resto del cuerpo no ha recibido la circular, uno se ve perfectamente capaz de jugar un partido de fútbol con los amigos, hasta que recuerda que aquellos amigos llevan años jugando únicamente al dominó, y con razón. La verdadera frontera psicológica no es el hecho de cumplir los 60, es cuando un adolescente empieza a llamarte «señor» sin intención de insultarte, ahí se produce un silencio interior comparable únicamente al que sigue a una inspección de Hacienda, porque «señor» era el vecino que llevaba boina, el del Seat 124, el que protestaba porque los jóvenes hacían ruido, y de repente descubres que ahora ese personaje eres tú... Aunque lleves zapatillas deportivas de última generación y un reloj inteligente que mide hasta el número de veces que suspiras. Y es que la tecnología tampoco ayuda demasiado, hace unos años los teléfonos servían para llamar, ahora, antes de responder una llamada, necesitas una ingeniería informática y un máster en inteligencia artificial. Y es que, cuando alguien de sesenta compra un móvil nuevo, no adquiere un teléfono, firma un compromiso de estudio permanente, el dependiente te dice con entusiasmo: ¡Es muy intuitivo! Y tú lo traduces inmediatamente: «Voy a necesitar un curso de posgraduado para aprender a apagarlo». Existe una ley no escrita según la cual toda persona que cumple sesenta empieza a recibir preguntas altamente comprometedoras. ¿Y tú cuándo piensas jubilarte? Como si la Seguridad Social fuera un restaurante donde reservas mesa por internet, cuando jubilarse ya no depende de cumplir años, sino de interpretar correctamente una legislación que cambia con más frecuencia que el tiempo en primavera, y, entretanto, la sociedad insiste en decirte que «los sesenta son los nuevos cuarenta», magnífica frase, solo tiene un pequeño inconveniente: quien la inventó jamás intentó levantarse rápidamente después de agacharse para recoger una moneda. ¡Hijo de mi vida, ya me gustaría a mí! Los sesenta no son los nuevos cuarenta, los sesenta son... los sesenta, y no pasa absolutamente nada, es más, tienen ventajas indiscutibles, a esa edad ya no necesitas demostrar nada, has descubierto que la mayor parte de las discusiones no sirven para convencer a nadie y, además, aprendes que existen tres clases de personas: las que tienen razón, las que creen tenerla y las que escriben comentarios en redes sociales. Otra ventaja extraordinaria consiste en haber desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar tonterías, a los treinta uno discutía durante horas, a los sesenta basta con levantar una ceja, además te surgen nuevas conversaciones: antes se hablaba de conciertos, ahora se habla de tactos rectales; antes se intercambiaban recomendaciones de bares, ahora se recomiendan colchones; antes se preguntaba: ¿Dónde salimos esta noche? Ahora: ¿Quién te ha operado la catarata? El progreso es imparable. Incluso las reuniones de amigos cambian de contenido: a los treinta todos presumían del coche nuevo, a los cuarenta presumían del cargo en la empresa, a los cincuenta enseñaban fotografías de viajes, a los sesenta el auténtico triunfador es quien afirma: «Yo no tomo pastilla alguna». También cambia la forma de hacer deporte, ya nadie corre para ganar, se camina para mantener a raya al colesterol, al azúcar, a la tensión arterial y a ese médico que siempre dice con una sonrisa inquietante: ¡Tiene que cuidarse un poquito más! Ese «poquito» suele significar renunciar al embutido, al vino, a los postres, a la sal y, en algunos casos, a cualquier alimento que haga la vida mínimamente interesante, pero quizá la mayor transformación ocurre en los cumpleaños: cuando cumples veinte esperas regalos, a los treinta esperas dinero, a los cuarenta esperas tranquilidad, a los cincuenta esperas que nadie organice una fiesta sorpresa, y a los sesenta únicamente esperas que la tarta no lleve sesenta velas, no por modestia, por prevención contra incendios.

Sin embargo, conviene reconocer una evidencia, cumplir sesenta sigue siendo infinitamente mejor que la alternativa, llegar a esta edad significa haber acumulado historias, amigos, cicatrices y recuerdos, significa haber descubierto que la felicidad rara vez depende del coche que conduces, del cargo que ocupas o del reloj que llevas en la muñeca, depende más bien de que tus hijos estén sanos, de que los amigos sigan estando ahí y de que todavía existan motivos para reírse de uno mismo, pues uno llega a comprender que la juventud no consistía en tener menos arrugas, sino en creer que el tiempo era infinito, y esa es una ingenuidad que desaparece justo cuando más se aprende a disfrutar de las cosas pequeñas.

Así que felicidades a todos los que cumplen sesenta, bienvenidos a esa maravillosa etapa en la que el corazón sigue teniendo veinte años, la cabeza presume de experiencia, la cartera continúa protestando y las rodillas emiten opiniones que nadie les ha pedido, es la edad en la que uno ya no corre detrás del autobús, de las modas ni de la aprobación ajena.

Y como decía Joan Manuel Serrat: «Fa vint anys que dic que fa vint anys que tinc vint anys i encara tinc força i no tinc l’ànima morta i em sento bullir la sang».