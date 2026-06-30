Fin de temporada

Llegado el momento de hacer balance de la temporada es obligado aludir a los últimos formatos en incorporarse a la parrilla, que tanto han ayudado a insuflar oxígeno al medio. El primero que hemos de citar es ‘El juicio'. ¿Por qué ha sido un fracaso sin paliativos? No hay nada más triste que comprobar cómo un programa se va por donde había venido sin provocar ni el más mínimo comentario en los medios, o en las redes. Desapareciendo en silencio como si no hubiese existido. Fue injusto. ‘El juicio’, puesta al día de ‘Tribunal popular’, apostó por contener dos programas en uno. Junto a la sesión en la sala de vistas se quiso introducir un estilo más periodístico, para el que se produjo el fichaje estrella de José Luis Sastre, la mejor voz de la SER en estos momentos. Pero ambos programas casaron mal. Los reportajes ralentizaban el ritmo del programa y hubiesen dado para otro formato independiente. El resultado fue contundente: el proyecto pasó de La 1, para donde estaba pensado, a La 2, y de ahí a la irrelevancia.

Aimar Bretos, por su parte, estrenó ‘La noche de Aimar’ en La Sexta. Si del programa de Sastre se grabaron seis entregas el de Bretos sumó nueve entregas. Mucho nos tememos que no haya segunda temporada. Y lo merecería. Porque no andamos sobrados de entrevistas en primer plano o plano corto, conversaciones distendidas de media hora de duración. Se acusó la repetición de invitados (casi todos hacen una ronda por todas las cadenas), pero mereció la pena escucharlos.

El duelo entre Marc Giró (La Sexta) y Henar Álvarez (La 2) fue absurdo y se lo podían haber ahorrado. Al contraprogramarse perdieron ambos, y si desean tener futuro deberían mover sus días de emisión.