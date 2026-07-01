La sociedad que aprendió a tener miedo

El miedo siempre ha acompañado al ser humano. Gracias a él aprendimos a distinguir el peligro, a protegernos y a sobrevivir. Sin miedo difícilmente habríamos avanzado. El problema no es sentir miedo. El problema comienza cuando deja de ser una respuesta frente a amenazas para convertirse en el principio desde el que organizamos la sociedad.

No es un fenómeno casual. El miedo constituye uno de los instrumentos de influencia más poderosos que existen. Moviliza más que la confianza, condiciona más que la reflexión y facilita respuestas inmediatas a problemas extraordinariamente complejos. La historia demuestra que el miedo ha sido utilizado con frecuencia para justificar decisiones políticas, reforzar liderazgos, limitar debates o simplificar realidades que exigen mucho más análisis del que permite una emoción. Pero no solo la política recurre a él. También determinados medios de comunicación, las redes sociales y buena parte del mercado han descubierto que el miedo capta atención, fideliza audiencias y favorece el consumo. Una sociedad preocupada resulta mucho más permeable a mensajes simples que una sociedad crítica y formada.

Si el miedo se transforma en cultura deja de limitarse a nuestras emociones y comienza a modificar la forma en que vivimos. Pasamos de la confianza a la sospecha. Dejamos de cooperar para protegernos. Olvidamos construir comunidad para refugiarnos en el individualismo. La incertidumbre, que siempre ha formado parte de la vida, se interpreta como un fracaso que alguien debe resolver inmediatamente. Esa transformación tiene profundas consecuencias sobre la salud y la vida.

Nos preocupa enfermar, envejecer, depender de otros, perder autonomía o sufrir. Desconfiamos de cualquier incertidumbre e interpretamos casi cualquier cambio como una amenaza potencial. Poco a poco hemos sustituido la serenidad por la vigilancia permanente.

Hemos avanzado considerablemente en prevención. Gracias a ello millones de personas viven más y mejor. Pero, al mismo tiempo, hemos ido reduciendo la salud a una vigilancia constante de los riesgos. Detectar precozmente enfermedades es imprescindible, pero la salud no puede limitarse a perseguir amenazas. Hemos hablado mucho de prevención y demasiado poco de promoción de la salud. Y no es una cuestión semántica. Mientras la prevención intenta evitar que aparezca la enfermedad, la promoción de la salud crea las condiciones para que las personas puedan vivir mejor. Construye bienestar, fortalece comunidades, favorece la participación, combate las desigualdades y genera entornos saludables. Una dirige la mirada hacia el peligro; la otra hacia las posibilidades. Ambas son necesarias, pero cuando la primera eclipsa a la segunda terminamos organizando la salud alrededor del miedo y la convertimos en salud persecutoria y no de acompañamiento y alrededor de la vida.

Olvidamos con demasiada frecuencia que muchos de los problemas que más deterioran nuestra salud no son inevitables. La pobreza, la exclusión, la soledad, la precariedad, la violencia o el deterioro ambiental no aparecen por azar. Son consecuencia de decisiones sociales, económicas y políticas. Dedicamos enormes esfuerzos a reaccionar cuando sus efectos ya son visibles y muchos menos a evitar que lleguen a producirse fortaleciendo la cohesión social, la educación, la participación comunitaria o el cuidado mutuo.

Existe además otro miedo mucho menos visible, pero igualmente decisivo: el miedo a cuidar. Lo sienten muchas familias cuando aparece la dependencia de un ser querido. Lo experimentan también numerosos profesionales cuando descubren que no siempre existen respuestas para aliviar todo el sufrimiento. Y resulta profundamente humano que, frente a esa incertidumbre, busquemos refugio en la técnica, los protocolos, los algoritmos o la tecnología, que dan seguridad.

Este no es el problema. La técnica representa uno de los mayores logros de la ciencia y ha transformado la atención sanitaria. El problema aparece cuando utilizamos la técnica para protegernos de la relación humana. Cuando el procedimiento sustituye a la presencia, la pantalla a la escucha y el protocolo al encuentro con la persona. La técnica reduce la incertidumbre clínica, pero solo el cuidado es capaz de aliviar la incertidumbre humana. Si el miedo nos hace refugiarnos exclusivamente en aquello que podemos controlar, corremos el riesgo de vaciar el cuidado de aquello que le da sentido: la relación, la confianza y el compromiso con la dignidad de quien sufre.

No podremos eliminar el miedo. Ni sería deseable hacerlo. Seguirá siendo una emoción necesaria para reconocer los peligros reales. Lo que sí podemos evitar es permitir que sea él quien decida por nosotros. Que determine nuestras políticas, nuestra forma de convivir, nuestra manera de entender la salud o nuestra forma de cuidar.

Una sociedad verdaderamente saludable no es la que consigue vivir sin miedo. Es la que ha aprendido a impedir que el miedo sustituya al conocimiento, que la desconfianza sustituya a la comunidad y que la técnica sustituya al cuidado. Realmente, la mayor seguridad que puede ofrecer una sociedad no consiste en prometer que nada malo ocurrirá, sino en garantizar que, cuando ocurra, nadie tendrá que afrontarlo solo.