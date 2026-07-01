La Unesco saca tarjeta amarilla por el Palmeral, esperemos no llegue a roja

Hace unas semanas se dio a conocer un Informe de la Unesco, con relación a la situación de los huertos de palmeras declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, en nuestra ciudad, en la que dicho organismo analizaba el desarrollo que sobre dichos bienes se venía produciendo por parte de los organismos competentes (Administración local y autonómica). En esta ocasión, el trabajo de campo se había realizado durante 2024.

Hay que decir que ello forma parte de un seguimiento periódico que la Unesco realiza sobre bienes inscritos como Patrimonio de la Humanidad, con el objetivo de comprobar que los valores que dieron lugar a su declaración, se mantienen, mejoran o empeoran. De los resultados de los mismos, en caso de detectarse insuficiencias o evidentes perjuicios, se lanzan advertencias para su corrección, llegándose a plantear, en caso contrario, la retirada de la declaración, como ya ha pasado en más de una ocasión en otros países.

Ahora que estamos en plena fase del mundial de fútbol, podríamos decir que, si todo va bien, se permite su continuidad sin más novedad, si hay situaciones que deben mejorar se sacan amarillas como advertencia de la situación, y la necesidad de correcciones para evitar males mayores, y la tarjeta roja, que la Unesco ya ha empleado en alguna ocasión, significa la retirada de la declaración como Patrimonio de la Humanidad al bien afectado.

Por eso, a la vista del citado Informe, con respecto a nuestro Palmeral, podríamos decir que se nos están reconociendo ciertas mejoras (nueva ley, por ejemplo) pero que, cuidado, queda mucho por hacer y ya es hora de que se noten más y mejor las mejoras pendientes. Vamos, que nos están enseñando amarilla para que las cosas no empeoren todavía más. Y, en ese caso, si la despreocupación es patente y no se corrige, el color de la tarjeta podría cambiar de color.

Uno de los ejemplos de actuación pendientes es el del Plan Especial de Protección del Palmeral. El PGOU de 1998 determinó que debería hacerse en el plazo de un año. Han pasado 28 años y aún está sin aprobar y, en este tiempo, se ha producido una declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Mayor incumplimiento y despreocupación es difícil de encontrar. Es lógico que la Unesco exija soluciones. Asimismo, las plagas que afectan al palmeral, aunque han perdido gravedad, siguen siendo un problema serio que no tiene una solución definitiva.

Por otra parte, entre las amenazas más inmediatas y peligrosas se cita que existen: «Posibles efectos negativos, originados por la planificación actual del PGOU de 1998; Sectores de terrenos urbanizables para la expansión urbana para uso residencial, contiguo a la propiedad protegida (Sectores de Desarrollo: E-16 y E-6 y terreno de servicio (clave 10. Parcela «Hiladora). La reapertura del restaurante, ya existente, en el Hort del Colomer. Con efecto positivo: Mejora de la señalización, pasarelas y recuperación de la Casa del Huerto de Pontos». Esta preocupación, expresada en el momento en que finaliza la exposición pública del proyecto de urbanización del sector E-16, al que el Ayuntamiento ha dado su bendición, así como la conselleria y el TSJ, demuestra lo lejos que está la protección de huertos históricos ante la normativa antigua y desfasada de un PGOU anterior a la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Y es uno de los ejemplos de cómo nos estamos jugando cambiar de color la tarjeta. Y aún quedan actuaciones polémicas por desarrollar que afectarán a estos huertos. El Ayuntamiento tendrá que decidir: o prima mantener un PGOU desfasado de 1998, o el Patrimonio de la Humanidad, que sería lamentable perder.

Recuérdese que el proyecto del E-16 afecta a tres huertos protegidos y que, en algunos casos, se plantea edificación a tres metros de los mismos. Quedarán encajonados por la edificación y la Unesco advierte sobre ello.

También se recuerda un aspecto importante: «La importancia y necesidad de contar con un plan de gestión y protección (actualmente inexistente, aunque se ha anunciado su redacción), que garantice una gobernanza óptima, así como la economía necesaria y los recursos humanos, que actualmente son insuficientes». La Unesco nos está diciendo que hay que aumentar los recursos económicos y de personal hacia el palmeral. Las políticas actuales de privatización y escasez de recursos son perjudiciales y así se hacen constar.

Una cuestión polémica que también se aborda en este Informe es el tema de las zonas de amortiguamiento. Curiosamente, el alcalde, Pablo Ruz, ha emprendido una cruzada contra ellas, llegando a decir que hipotecan el futuro de la ciudad, que deben ser eliminadas de la ley y algunas otras ocurrencias similares. Por el contrario, en el Informe se dice que «las zonas de amortiguación son adecuadas para mantener el valor excepcional de la propiedad», todo lo contrario de lo que dice el alcalde. También se cita «que existen importantes deficiencias en la capacidad y los recursos para hacer cumplir la legislación y/o la normativa en el sitio del Patrimonio Mundial».

A la Unesco le llama la atención que no exista ningún «Plan de trabajo/acción anual», a pesar de que se haya identificado su necesidad para el Palmeral. Insiste también en la insuficiencia de los recursos económicos y de personal que se destinan a su mantenimiento. Dice que no se ha hecho uso de la Estrategia del Patrimonio Mundial para el Desarrollo de Capacidades. Y es que vamos de sobrados, según nuestro Ayuntamiento. También le llama la atención que no exista ningún programa de educación y sensibilización para niños y jóvenes, a pesar de que se ha identificado su necesidad.

Las conclusiones del Informe son muy preocupantes. Mayoritariamente expresan situaciones negativas para el mantenimiento del bien declarado. Las iniciativas positivas son muy limitadas, y se urge a una mayor preocupación si se quieren mantener los valores que, en su día, hicieron posible su declaración.

Y es que el futuro del Patrimonio de la Humanidad, si lo despojamos de discursos, es muy preocupante.