Opinión | Tribuna
Villa Ascaso: el breu somni llibertari a Sant Joan d'Alacant
La història oficial se sol escriure amb grans noms i batalles llunyanes, però a vegades, la vertadera transformació social batega en el dia a dia d’un poble. Durant la Guerra Civil, Sant Joan d’Alacant no va ser només un punt en el mapa de la rereguarda; va ser l’escenari d’un experiment social on l’anarquisme va arrelar profundament, arribant fins i tot a rebatejar la localitat com a Villa Ascaso, en honor de Francisco Ascaso, líder anarquista mort el 20 de juliol de 1936 en Barcelona intentant sufocar la sublevació. Una denominació que, tot i no ser oficialitzada, va tindre recorregut en la premsa llibertària i entre els pobles veïns. En Mutxamel cantaven: Al entrar en Villa Ascaso / lo primero que se ve / es a unos milicianos / sentados en el café.
Encara que el moviment obrer ja hi era present des de la segona dècada del segle XX amb societats vinculades a la UGT, l’anarcosindicalisme com a força autònoma no va cristal·litzar a Sant Joan fins als mesos previs a l’esclat del conflicte el 1936. Va ser un creixement explosiu. La Confederació Nacional del Treball (CNT) va passar de ser una presència testimonial a comptar amb 274 afiliats el 1937, una xifra important per a una població que amb prou feines superava els 3.300 habitants.
Aquesta força no era un bloc uniforme, sinó que estava repartida en tres pilars adaptats a la realitat econòmica local: el Sindicat d’oficis varis, el de Camperols i, de forma pionera, el de Treballadores de l'Ametlla.
Una de les troballes més fascinants en la documentació esmentada és el paper de la dona. En el padró municipal de 1936 on aquestes oficialment només figuraven com a mestres o empleades de la Tabacalera, la realitat dels carrers era una altra. El Sindicat de Treballadores de l'Ametlla comptava amb 133 dones davant de només dos homes, convertint-se en un dels nuclis militants més actius. Altra cinquantena de dones figuraven igualment en el Sindicat d’oficis varis, repartides entre els tallers locals de costura, de la indústria del vímet o del paper de fumar.
Sota la direcció de delegades com Leonor Torregrosa o Conxa Pastor Ferrándiz, aquestes treballadores no només gestionaven la producció als magatzems, sinó que van assumir la responsabilitat de mantenir viva l’organització mentre els homes eren mobilitzats al front. Manuel Luarte, líder sindical de l’època, les posava com a exemple d’entusiasme revolucionari.
L’anarquisme a Sant Joan no es va limitar a la lluita per millorar salaris i condicions laborals, fixant per exemple una jornada de 8 hores o el sanejament i higiene dels llocs de treball, amb bany exclusiu per a les dones. La seua influència va calar en la gestió municipal. El 1936, es va constituir un Comité Local de Defensa on els llibertaris tenien una preeminència clara: sis membres davant dels quatre de la UGT o els dos d’Izquierda Republicana.
Per altra banda, la sintonia amb altres forces republicanes era notable. Hi ha constància d’agraïments de l’Ajuntament, en mans de republicans i socialistes, a la CNT per proveir esmorzars als xiquets refugiats. Fins i tot el president del sindicat, Andrés Carrión Martí, va proposar canviar el nom de Plaça d’Espanya pel d’Emilio Urios, alcalde republicà durant el període bèl·lic.
Altres organitzacions de l'àmbit llibertari també eren presents, com les Joventuts Llibertàries o la Federació Anarquista Ibèrica. El Partit Sindicalista es va establir al poble el 1937 amb l'objectiu de dotar el moviment obrer d'una eina política per a participar directament en les decisions del consistori. No tenim constància, però, i a pesar del que hem comentat adés, d’una organització específica de dones, com la de Mujeres Libres, present per exemple en la veïna localitat d’Alacant.
Com tot experiment nascut de la urgència de la guerra, el somni de Villa Ascaso va tindre un final abrupte i amarg. Amb la victòria de les tropes franquistes el 1939, la repressió va caure sobre aquells que havien signat les actes dels sindicats.
Alguns marxaren a l’exili, com els germans Luarte. D’altres patiren dures penes de presó, com Rafael Bausili o Miguel Carrión. Personatges destacats com Miguel Miró Moltó, qui fou director de la banda de música "La Paz" i secretari local del Partit Sindicalista, va aconseguir romandre al poble després d’un breu pas per la presó, però sota una vigilància asfixiant que li va costar el seu lloc municipal.
A l’arxiu municipal es conserven les actes i llibres de socis d’aquells sindicats que es reunien al número 28 del carrer Major, uns dels pocs testimonis d’un temps en què una part del veïnat de Sant Joan d’Alacant va somiar una utopia llibertària, organitzada des de baix i amb rostre de dona.
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