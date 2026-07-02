Nuevo verano de lecturas: el largo viaje de Jan Morris

La escritora galesa Jan Morris fue una voz imprescindible para comprender el nacimiento de la Europa moderna tal y como la conocemos desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Aunque a ella no le gustaría, lo primero que hay que reseñar de su vida personal es el cambio de género que realizó en los años 70, en Casablanca, como culminación de una vida vivida en un cuerpo en el que no quería estar. Esa dualidad en su biografía la permitió escribir desde varios puntos de vista pero siempre con la versatilidad y la mirada del que ha sabido ver lo mejor y lo peor del ser humano. Antes de su cambio combatió con el ejército inglés durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde participó como periodista en el grupo que llegó a la cima del Everest en 1953.

Nacida en 1926, Jan Morris escribió excelentes libros de viajes que son ejemplo de profesionalidad y de eruditismo porque supo construir sus libros con una mezcla de reflexiones personales y de acercamiento a personas anónimas a las que convertía en protagonistas de un tiempo, la Europa de postguerra, y en únicas, porque explica la historia de cualquier región europea de las muchas que visitó. De entre todos los libros que escribió Jan Morris quiero resaltar el que lleva por título Europa. Un viaje íntimo (Gallo Nero, 2025) que publicó en 1997. Dice Morris en el prólogo de este libro que comenzó a escribir “un ensayo sobre la nostalgia sentada en un amarre junto al mar en la ciudad de Triste cuando contaba veinte años en el verano de 1946”. Podríamos considerar esta primera frase como el epítome de la elegancia y de la cultura, unas palabras que fueron el inicio de un largo viaje que llevó a la autora hasta el último confín de Europa en el que reflexiona sobre las causas y consecuencias de las dos guerras mundiales, la construcción de Europa, la separación este-oeste y el surgimiento de la actual Unión Europea, pero al mismo tiempo es el viaje de una vida en el que la autora explora sobre sí misma y los cambios que experimentó en su transición personal. Su primer viaje a Trieste lo hizo como soldado en 1946. El segundo, como mujer en 1995.

Me ha recordado este gran viaje europeo de Jan Morris, cargado de nostalgia, a otras dos obras que son fundamentales para conocer Europa desde un punto de vista político, cultural y sentimental. Me refiero en primer lugar a El Danubio (1986) de Claudio Magris en el que su autor hizo un profundo estudio de las diferentes culturas y etnias que se fueron conformando en una Europa que logró formar un puzle de identidades. Un ensayo que logra una mezcla perfecta entre los datos históricos y la reflexión personal sobre qué significa ser europeo. En segundo lugar quiero también mencionar el imprescindible El tiempo de los regalos. A pie hacia Constantinopla (1977) del inglés Patrick Leigh Fermor, un libro de una belleza apabullante en el que relató su viaje, siendo muy joven, desde Holanda a Estambul durante dos años y caminando por una Europa en la que el fantasma del nazismo (y el fascismo y franquismo podríamos añadir) se expandía como una sombra maldita por cada territorio que pisaba. Paddy, como se le conocía, durmió en castillos, en establos y en campamentos de nómadas al lado de una hoguera. De todo ello, de la gente que conoció y de la inconmensurable belleza de la Europa que permanecía como recién salida de la Edad Media, supo tejer el viaje iniciático por excelencia, el viaje que todo joven europeo, como fue mi caso a principio de los años 90, debería hacer o por lo menos intentarlo.

Pero volvamos a Jan Morris y a su viaje por una Europa que ya no existe, un territorio que se sabe explicar por sí solo y que reside en la impronta que dejaron siglos de luchas y de maravillas artísticas. Un pasado y un futuro que se fue tejiendo poco a poco con testigos como Jorge Semprún, otro gran europeísta que siempre afirmó que el germen de la actual Unión Europea surgió en los barracones de los campos de concentración y de exterminio que la Alemania nazi edificó por toda Europa, barracones con presos de múltiples nacionalidades que lucharon por conseguir un objetivo común: sobrevivir para crear Europa. Jan Morris, una peregrina de la belleza, siempre deseó encontrar ese lugar perfecto en el que vivir que busca todo aquel (o aquella) deseoso de experimentar la quietud que forma la base de la cultura y que reside en la belleza de la antigua Grecia o en los poemas escritos hace más de dos mil años por el poeta latino Catulo. Jan Morris dijo que la felicidad residía en vivir en una buhardilla en un tranquilo pueblo italiano y salir a caminar por las mañanas con un sombrero de paja y unas sandalias de esparto para sentarse a escribir un corto ensayo de filosofía debajo de un árbol centenario.