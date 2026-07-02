El último vals

El primer cruce. No ganamos uno desde aquella noche mágica de Johanesburgo. Pues ya es hora. Dudé, pero finalmente decidí sentarme a ver el partido vestido de Sisí emperatriz, a modo de maquiavélica estrategia de presión al contrario. “En cuanto metamos el tercero me lo quito”, le digo a mi hija, que me mira horrorizada.

El mejor de los austríacos parece que es su entrenador, Ralf Rangnick, un alemán que ejerce de gurú futbolístico en el país de Hansi Krankl y Toni Polsen y que ha inventado el “gegenpressing” (presión tras pérdida de balón). A cambio, veo la calva reluciente de nuestro entrenador mientras suena el himno y me da un ataque de tranquilidad serena y de confianza infinita en nuestras posibilidades. El partido arranca igualado, y Juan Carlos Rivero no se equivoca ni una vez en los primeros minutos. Y en las gradas del estadio de Los Ángeles están Javier Bardem, Penélope, Rosalía y Alexia Putellas. Así cualquiera. Poco a poco Cucurella, Lamine y Dani Olmo van comiéndose la moral austríaca. Ni “gegenpressing” ni leches, porque Rodri y Pedri, esta vez sí, funcionan y de qué manera. Nos anulan un gol, estamos a punto de meter otro y finalmente Oyarzábal, ese jugadorazo que no lo parece, la coloca donde debe. Lamine ha metido un caño cada diez minutos, más o menos. Llegamos al descanso. Al no haber metido tres tengo que seguir vestido de Sisí, y mi hija amenaza con denunciarme por escándalo público.

En el intermedio me acuerdo del concierto de año nuevo en Viena, de las montañas del Tirol, de las novelas de Stefan Zweig, de las sinfonías de Mozart. No pasaréis los dieciseisavos, pero seguís en nuestros corazones. La segunda parte empieza como la primera, con todos los rojos a tope y los blancos sin saber a quién presionar, si al que les pasa por la izquierda o al que les pasa por la derecha. A los veinte minutos Dani Olmo, Baena y Porro fabrican el segundo. Golazo. Menudo baño les estamos dando, En el minuto ochenta y cinco hacemos un rondo de veinte toques que si acaba en gol se cae el estadio. Pero es en el noventa cuando la conexión Cucurella-Oyarzábal consigue el tercero. Veintitantos remates, un tiro al larguero, un setenta por ciento de posesión. Y Lamine contrariado por no marcar, que es lo mejor que nos puede pasar de cara al próximo lunes. Mientras, El “gegenpressing” un bulo, y los austríacos, muy flojitos, no tienen más remedio que finiquitar su último vals en Los Ángeles. En cuatro partidos no nos han metido ni un gol, y volvemos a contar como favoritos. Penélope y Rosalía brillan en las gradas aunque no tanto como la calva de De la Fuente, que deslumbra cada vez que la miras fijamente. Qué alegría. Papá, por favor, quítate ese disfraz de una vez o no respondo, me dice mi hija.