25 años de Aigües d’Elx: un cuarto de siglo transformando la gestión del agua en Elche

Hace exactamente 25 años, el 1 de julio de 2001, nació Aigües d’Elx como empresa mixta participada por el Ayuntamiento de Elche y Veolia como socio tecnológico. Aquella decisión del Consistorio ilicitano marcó un punto de inflexión decisivo en la transformación del ciclo integral del agua hacia un modelo de gestión sostenible, capaz de anticiparse a los desafíos del nuevo siglo que comenzaba. Hoy, al cumplir este cuarto de siglo, es momento de reflexionar sobre lo conseguido y de reafirmar nuestro compromiso con el futuro de nuestra ciudad.

Un balance de logros tangibles

Estos 25 años han sido de transformación constante. Hemos reducido el consumo de agua por habitante en más del 15%, desde los 17 hm³ iniciales hasta los 15 hm³ actuales, un ahorro equivalente al consumo anual de una ciudad de 45.000 habitantes. Y lo hemos logrado mientras Elche crecía urbanística y económicamente, aumentando en un 31% los nuevos suministros abastecidos. Este dato es revelador: demuestra que es posible crecer sin comprometer nuestros recursos, que la sostenibilidad y el desarrollo no son conceptos antagónicos, sino complementarios.

Hemos invertido más de 85 millones de euros en modernizar infraestructuras y digitalizar nuestros servicios. Fuimos pioneros en tramitar ayudas europeas del Fondo de Cohesión en 2006, obteniendo más de 11 millones de euros para colectores en el Camp d’Elx. Recientemente, recibimos financiación del PERTE de Digitalización con 3,22 millones de euros adicionales para digitalizar la gestión integral del agua. Estas inversiones no son solo números; son la materialización de nuestro compromiso con la modernidad y la eficiencia.

Pero quizás nuestro mayor orgullo sea la apuesta decidida por la economía circular. Convertimos el 100% de nuestras aguas depuradas -10,5 hm³- en un nuevo recurso para riego del Camp d’Elx, de los huertos tradicionales de palmeras, y mantenimiento de las charcas artificiales del Clot de Galvany. Cada litro de agua tiene una segunda vida, una nueva oportunidad de servir a nuestra comunidad. No desperdiciamos ni una gota.

En lo social, fuimos pioneros en crear un Fondo Social de 450.000 euros y Tarifas Sociales, asegurando el acceso al agua a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Hemos garantizado que el acceso al agua no sea un privilegio, sino una realidad para todas las familias ilicitanas. Porque el agua es un derecho fundamental, y nuestra responsabilidad es garantizar sin excepciones.

Patrimonio, cultura y transformación urbana

Nuestro compromiso con la transformación urbana va más allá de la gestión de infraestructuras hidráulicas. Rehabilitamos la antigua Lonja de Frutas y Verduras de Altabix para convertirla en nuestra sede corporativa, un proyecto que simboliza cómo la modernización puede convivir con la preservación del patrimonio. Este edificio evolucionará próximamente hacia la sede del Centro de Innovación del Agua de Elche.

Hemos ido de la mano con el Ayuntamiento en las obras de peatonalización y plataformas únicas, dotando a Elche de fuentes, monumentos y elementos urbanos que hacen la ciudad más bonita y habitable. Estas intervenciones no son cosméticas; reflejan nuestra visión de una ciudad donde la gestión del agua se integra armónicamente en el tejido urbano.

Otro proyecto cultural singular es la adecuación del Molí del Real para transformarlo en el Museo del Agua de Elche. Este nuevo recurso pedagógico será fundamental para difundir la gestión del agua a lo largo de la historia de nuestro milenario municipio. Permitirá que las generaciones presentes y futuras comprendan la importancia del agua en nuestra ciudad, desde los sistemas de riego ancestrales hasta las tecnologías más innovadoras. Es un puente entre la tradición y la modernidad.

Merece mención especial nuestra labor en la gestión del Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany. Gracias a la gestión ambiental planificada y el agua regenerada, hemos convertido el Clot en refugio para la biodiversidad y el disfrute de la ciudadanía. Este oasis de la costa ilicitana es testimonio de cómo la sostenibilidad ambiental y el bienestar social pueden avanzar juntos.

El Plan Estratégico 2026-2030: construyendo el Elche del futuro

Presentamos nuestro Plan Estratégico 2026-2030, fruto de un amplio diálogo con ciudadanía, entidades vecinales, el Ayuntamiento y profesionales del sector. Un plan ambicioso que contempla inversiones superiores a 40 millones de euros y 28 acciones operativas estructuradas en tres pilares fundamentales que definen nuestra visión para la próxima década.

Primer pilar: Elche territorialmente cohesionada, resiliente y sostenible

Llevaremos agua potable a más de 2.500 vecinos de las pedanías del Camp d’Elx, comenzando con el Llano de San José y continuando hacia Matola y Algoda. La red de alcantarillado llegará finalmente a Peña de las Águilas, un proyecto largamente esperado que verá la luz en breve.

Continuaremos con la renovación de redes obsoletas de fibrocemento por conducciones dúctiles. Impulsaremos un ambicioso Plan Antirriadas con el tanque de tormentas Altabix-Universidad y la balsa de almacenamiento de aguas pluviales de la EDAR Arenales, evitando desbordamientos en periodos de lluvia intensa.

Potenciaremos la economía circular con un Plan de Agua Regenerada e iniciaremos la renovación de la EDAR de Algorós, garantizando la continuidad del servicio mientras modernizamos nuestras instalaciones.

Segundo pilar: Elche próspera e innovadora

Alcanzaremos la digitalización del 100% del ciclo urbano del agua mediante el Proyecto Elx OASIS, fundamental para modernizar nuestras operaciones y anticiparnos a problemas en el servicio. La tecnología será nuestra aliada para una gestión más eficiente y transparente.

Inauguraremos el Centro de Innovación del Agua con tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, Gemelos Digitales e Internet de las Cosas (IoT) para monitorizar en tiempo real. Este centro será un catalizador para el ecosistema innovador de Elche.

Incrementaremos la telelectura para implantar medición inteligente en todo el municipio, permitiendo a los ciudadanos controlar su consumo y contribuir activamente a la sostenibilidad. La transparencia en el consumo es clave para la conciencia ambiental.

Colaboraremos en alianzas estratégicas para captar fondos mediante PERTE, Urbact, Ivace y otros programas europeos, maximizando las oportunidades de financiación para nuestros proyectos.

Tercer pilar: Elche socialmente compartida

Desarrollaremos el Plan de Actuación «Experiencia del Cliente y Valor para la Sociedad». A través del programa Contigo y la aplicación del Fondo Social y Tarifas Sociales, aseguraremos que nadie tenga barreras económicas para acceder al agua.

El Museo del Agua en el Molí del Real cobrará protagonismo como espacio didáctico para conocer el patrimonio hidráulico local. Continuaremos colaborando con entidades locales y académicas de Elche, porque la educación es fundamental para construir un futuro sostenible.

En «Gestión del Talento y Equipo Humano», desarrollaremos acciones para captar talento y promover prácticas con centros educativos locales y la Universidad. Garantizamos la seguridad y salud laboral de la plantilla, contratas y colaboradores, porque nuestro equipo es nuestro activo más valioso.

Un compromiso renovado con el futuro

En un contexto de desafíos globales como el cambio climático y la escasez hídrica, este plan aborda con determinación la necesidad de construir un territorio más resiliente. Nos comprometemos a garantizar un suministro seguro y de calidad en cada barrio y pedanía, modernizando infraestructuras y fomentando la economía circular.

Este plan es más que un documento de planificación; es una declaración de intenciones. Es la promesa de una gestión del agua que no solo es eficiente y sostenible, sino también humana, innovadora y profundamente arraigada en las necesidades de nuestra tierra.

Reconocimiento y gratitud

Queremos reconocer especialmente a las personas que forman nuestro equipo, por su vocación de servicio público e implicación diaria para garantizar que el agua siga fluyendo. Incluso en los momentos más duros, han estado trabajando para que nunca nos falte el agua. Son ellos y ellas quienes hacen posible que cada día, en cada hogar, en cada negocio, el agua llegue con calidad y seguridad.

También reconocemos al Ayuntamiento de Elche, a proveedores, contratas, a la ciudadanía y a las entidades que han confiado en nosotros y trabajado codo con codo para transformar Elche.

Mirando hacia adelante

El futuro del agua en Elche está en nuestras manos. Estamos listos para escribir el próximo capítulo, donde la tecnología y la humanidad se encuentran, donde la innovación sirve a la sostenibilidad, donde cada gota de agua es valorada y protegida.

Estos 25 años han sido solo el comienzo. Los próximos 25 años serán aún más ambiciosos, más innovadores, más sostenibles. Y lo haremos juntos, porque somos agua, somos vida.