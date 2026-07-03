Ejemplos de corrupción presidencial

"Si alguien acumula más de cuatro veces la riqueza de los ciudadanos más pobres debe donar el excedente a la ciudad". La frase no es de ningún revolucionario reformista contemporáneo es de Platón en su obra "Las leyes", para quien un Estado caracterizado por una disparidad de riquezas marcada no es un Estado, o ciudad, en absoluto, "sino dos, una de los pobres y otra de los ricos, que conviven en un mismo lugar y conspiran incesantemente la una contra la otra". El desequilibrio entre ricos y pobres casi llevó al desmoronamiento de Atenas. Según algún historiador, a Atenas la salvó Solón, un heroico legislador que condonó todas las deudas de los pobres para gran disgusto de los ricos. La fuente de la desigualdad era para los griegos una enfermedad del alma que llamaban pleonexia una especie de codicia insaciable, un saco sin fondo que no se llena nunca por mucho que le eches. Para Platón, alguien consumido por sus deseos llega a quererse a sí mismo mucho más de lo que puede sentir por el resto de la humanidad y como consecuencia que "los hombres lleguen a ser muy ricos y buenos es imposible".

Viene todo esto a cuento para ayudarnos a reflexionar sobre los ricos, y empezaremos por los dos más significativos, el más rico del mundo y el rico y más poderoso del mundo: Elon Musk y Donald Trump.

"Nunca antes se había visto un ejemplo de corrupción presidencial como este". Este es el título de un artículo publicado por el consejo editorial del New York Times en concreto se refiere principalmente a la demanda que el propio Donald Trump se presentó contra el Servicio de Impuestos Interno (IRS) del propio gobierno, por filtración de sus declaraciones de impuestos durante el primer mandato. Trump está utilizando dinero de los contribuyentes para crear un fondo discrecional político de 1.800 millones de dólares que negoció consigo mismo y acordaron demandante y demandado, Donald Trump con Donald Trump. El gobierno, además, le ha conseguido a él y a su familia inmunidad ante las auditorías en curso de sus pagos de impuestos. Este fondo se destinará para las personas que presenten solicitudes por haber sido blanco de ataques "por razones políticas personales o ideológicas". La administración Trump está pagando a personas que cometieron actos de violencia y delitos siempre y cuando sean aliados de Trump como su asesor de seguridad nacional Michael Flynn que recibió 1,25 millones de dólares de la hacienda norteamericana. A los que asaltaron al Capitolio el 6 de enero de 2020, Trump ha concedido indultos generales a más de 1500, algunos de los cuales podían recibir pronto además indemnizaciones del fondo citado. En 500 días desde que regresó a la Casa Blanca Trump se ha enriquecido entre 4000 y 5000 millones de dólares, y nadie le podrá perseguir mientras tenga la mayoría en el congreso y en el senado. Aparte de las criptomonedas- "estafa", como calificó Trump al Bitcoin- suya y de Melania, recientemente sus hijos y los hijos del secretario de comercio han firmado un acuerdo minero en Kazajistán; y otro con el gobierno de Albania que tiene a la población sublevada.

Las empresas que parecen tener éxito siguen atrayendo nuevos inversores y siguen atrayendo nuevos inversores porque parecen tener éxito, es lo que los economistas llaman el esquema Ponzi. Ese es el negocio de Elon Musk. Su éxito vino con Tesla-los coches eléctricos- y la mayor empresa rentable es Starlink el servicio de comunicación vía satélite que ha sido fundamental en la Guerra de Ucrania, Gaza y en general en Oriente medio; sin embargo, la compra de Twitter -X- en 2020 por 13 mil millones en créditos, dos años después valía menos de la mitad. Su empresa de Inteligencia artificial Grok es según todos los indicios muy inferior a los modelos de IA que ofrecen Anthropic y OpenAI. Lo último ha sido sacar SpaceX a bolsa. Los únicos ganadores han sido quienes invirtieron pronto impulsaron la euforia del mercado y se retiraron antes de que el mercado se desplomara como ha sucedido.

Como hombre fuerte en el primer gobierno de Trump dirigió DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) donde iba a encontrar miles de pensionistas falsos y reducir los costes administrativos; pero lo único que hizo fue destruir la agencia de ayuda internacional para el desarrollo de Estados Unidos (USAID) para las personas más desesperadas y pobres del mundo provocando millones de muertes innecesarias. La verdadera pobreza "no es disminuir la riqueza, sino aumentar la insaciabilidad", dejó dicho Platón.