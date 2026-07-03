Medicina 3 - 0 Politiqueo

Esta semana Alicante nos ha dejado algunos titulares en la provincia que invitan al optimismo: los voluntarios de la ONG USAR-13 han regresado tras participar en labores de rescate en Venezuela, donde han contribuido a salvar vidas en una de las crisis humanitarias más complejas del continente. España sigue imparable en el mundial. El conocido fraude de Les Naus continúa esclareciéndose - a un año escaso de las elecciones-, no sin la aparición y confesión estelar que pretende rehabilitar, al menos parcialmente, la imagen de algún exedil que en su día cargó con un descrédito prematuro y, como colofón, el CEU ha inaugurado su Facultad de Medicina.

Resulta, cuando menos, llamativo que el recurso interpuesto por la Universidad Miguel Hernández contra la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante fuera inadmitido y que, apenas unos meses después, el CEU haya abierto la suya sin que el debate alcance la misma temperatura política e institucional. Hay quien interpreta ese silencio como una cuestión de “afinidad”. Yo prefiero pensar que las instituciones deberían medir con el mismo rasero cualquier proyecto universitario, con independencia del color de quien lo impulse.

Lo verdaderamente preocupante sería convertir la formación de futuros médicos en un campo de batalla ideológico. Cuestionar la creación de nuevas plazas de Medicina en un país que arrastra un déficit estructural de facultativos resulta difícil de comprender. España lleva años advirtiendo de la escasez de especialistas, del envejecimiento de las plantillas y de la dificultad para cubrir determinadas plazas, especialmente en Atención Primaria, Medicina Familiar o determinadas especialidades hospitalarias. Paradójicamente, formamos médicos excelentes para después obligar a muchos de ellos a buscar oportunidades fuera o a competir por un número insuficiente de plazas de formación sanitaria especializada. Hay, además, un dato que me gustaría apuntar, ya que rara vez aparece en este debate. Según las estadísticas oficiales del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las mujeres representan en torno al 70 % del alumnado de Medicina en España. La profesión vive desde hace años un proceso de feminización que también se refleja en el acceso al MIR. Sin embargo, esa mayoría en las aulas sigue sin trasladarse de forma proporcional a las jefaturas de servicio, las cátedras universitarias o los puestos de mayor responsabilidad.

Los propios médicos llevan meses movilizándose para reclamar unas condiciones laborales y retributivas acordes con la enorme responsabilidad que asumen cada día. No es una reivindicación partidista, al igual que tampoco lo fue la de los docentes. Es un problema de Estado que se ha ido gestando bajo gobiernos de distinto signo político. Quien haya pasado una guardia de veinticuatro horas, haya comunicado un diagnóstico devastador o haya sostenido la mano de una familia en los peores momentos sabe que la Medicina no puede sostenerse únicamente sobre la vocación.

En la provincia convivimos ahora con tres facultades de Medicina en un radio aproximado de cuarenta kilómetros. La nueva oferta académica permitirá que 55 estudiantes más inicien un camino de seis años especialmente exigente para, posteriormente, acceder al examen MIR y completar su formación como especialistas antes de incorporarse plenamente al sistema sanitario. Desde esa perspectiva, aumentar el número de futuros médicos parece una buena noticia.

La cuestión realmente delicada no está en las aulas, sino en los hospitales. La excelencia médica no se adquiere únicamente con muchas horas de estudio delante de un libro, simuladores de última generación, laboratorios de anatomía o inteligencia artificial aplicada al diagnóstico - que también. La Medicina, según grandes amigos médicos me han contado, se aprende, sobre todo, junto a la cama del paciente. Es el contacto con el enfermo el que enseña lo que ningún manual puede transmitir: la incertidumbre clínica, la empatía, la toma de decisiones bajo presión y la dimensión profundamente humana de la profesión. Si las plazas de prácticas clínicas son limitadas, la planificación debe ser rigurosa para garantizar una formación de calidad a todos los estudiantes, con independencia de la universidad en la que cursen sus estudios.

Todavía recuerdo cuando, con diecisiete años, soñaba con estudiar Medicina y visitamos la facultad de la UMH —entonces la única opción en la provincia— y nos enseñaron piezas anatómicas y órganos humanos. Les confieso que varios caímos desmayados como fichas de dominó. Aquel día descubrimos que sacar excelentes notas y admirar la Medicina no siempre significa estar preparado para ejercerla. Muchos abandonamos esa aspiración; otros confirmaron que habían encontrado su auténtica vocación. Puesto que la Medicina, igual que la docencia, no admite medias tintas. Es una profesión que exige conocimiento científico, capacidad de sacrificio, fortaleza emocional y una vocación que resista el contacto cotidiano con el sufrimiento humano. No basta con obtener una nota extraordinaria en la EBAU, del mismo modo que disponer de recursos económicos para acceder a una universidad privada tampoco convierte automáticamente a nadie en un mal médico.

Justo ahí surge la pregunta incómoda. ¿Qué define realmente a un buen facultativo? ¿La décima que le permitió acceder a una universidad pública o la vocación de quien, sin alcanzar esa nota, encontró en una institución privada la única puerta para perseguir su sueño? La inteligencia abre la puerta de la facultad; la excelencia profesional se construye durante años de estudio, guardias interminables, práctica clínica y un compromiso inquebrantable con el paciente. Quizá el debate nunca debió centrarse en quién puede impartir Medicina, sino en si somos capaces de formar más y mejores médicos sin comprometer la calidad de su aprendizaje. Porque, al final, cuando un paciente entra en una consulta, jamás pregunta si quien le atiende estudió en una universidad pública o privada. Solo espera que el diagnóstico sea acertado, que las manos que le cuidan sepan exactamente lo que hacen y que se le trate con humanidad.