Sardà y Manu Sánchez

Cómo se echa de menos a Xavier Sardà. De ahí que cada vez que comparece públicamente se convierta en acontecimiento. Sucedió en su visita a ‘El perro andaluz’, donde no habló demasiado, en comparación a la verborrea del anfitrión Manu Sánchez, pero lo que pronunció sirvió para sentar cátedra.

La mente de Xavier Sardà viaja a la velocidad de la luz. Casi tan rápida como ese Boeing con cuyo simulador de vuelo ‘juega’ en casa. Tantas, tan comprometidas eran las preguntas que le planteaba el presentador andaluz, y con tanta velocidad le lanzaba las réplicas, que Sardà se excusaba alegando que a su edad la cabeza no estaba para alcanzar esos juegos verbales. Pero qué va, sus reflejos permanecen inalterables, y su compromiso social intacto.

Confesó sentirse desconcertado con el partido al que ha votado durante tantos años, aunque sus respuestas con alto contenido emocional llegaron cuando recordó a su hermana Rosa María y a Toni Cruz. Al fallecer ambos nuestro hombre lloró. Sin grandes aspavientos, sin montar el número, pero roto por dentro.

Xavier Sardà inventó el late nigth inteligente en nuestro país. Recuerdo una de aquellas noches irrepetibles en la pantalla, cuando ‘Crónicas marcianas’ se encontraba en pleno apogeo, cómo le faltaban palabras para explicar lo que suponía esa fiesta televisiva, tan aparentemente frívola, pero al mismo tiempo con tantas capas de lenguaje audiovisual encima. “Es complicado, no crean, es complicado”. Y decía bien. Nunca fue fácil explicar el milagro televisivo que sucedía en directo cada madrugada en aquel plató.

Xavier Sardà, en boca del señor Casamajor, tuvo la oportunidad de entrevistar al rey Juan Carlos I durante nueve minutos. Fue una de las numerosas anécdotas de su vida profesional.

Cuando Manu Sánchez le despidió con un “gracias, maestro” decía mucha verdad.