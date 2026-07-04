Sobre las dos caras

Siempre se ha dicho que todo cuenta con sus dos caras, otra cuestión es que sea cierto, o que le busquemos la vuelta para demostrar que este axioma se cumple irremisiblemente, aunque no sepamos muy bien para qué o por qué ha de cumplirse. Por eso hemos de tener la certeza de que cualquier cosa tiene que contar con su contrario para poder llegar al equilibrio, porque de otra forma se desestabiliza y desaparece.

No podemos concebir una hoja de una sola cara. De ahí que su existencia deba contener ambas posibilidades para que le demos contenido, veracidad y racionalidad. Desde un punto de vista más pragmático un concepto, una idea o una evidencia pueden tener sus dos posibilidades encontradas como mínimo, porque también pueden ser poliédricos y contar con muchas caras.

Si partimos, por ejemplo, de un concepto inconcreto o mal definido como puede ser la felicidad, tendríamos que argumentar que su opuesto es la infelicidad, pero antes habría que intentar determinar qué entendemos por cada uno de esos términos.

Si nos acogemos a la concepción obvia de que se es feliz cuando no se es infeliz o viceversa, entramos en un círculo improductivo mal definido que no desemboca en ninguna parte. Tendríamos que aducir que se es feliz cuando hay ausencia total de infelicidad y todas las emociones que evocamos son positivas.

En contraposición encontramos el concepto bien definido como, por ejemplo, la suma de uno más dos siempre será tres, donde no caben los contrarios.

Partiendo de esta base, si reflexionamos sobre la forma que adoptan las caras en un ámbito determinado de la vida, podemos llegar a su esencia, construyendo o destruyendo su razón de ser en función de la postura que adoptemos.

Una posibilidad ejemplar podríamos formularla desde la política, que se encuentra tan en entredicho. Un político puede tener dos caras encontradas y además puede contar con una multitud de posibilidades paralelas o convergentes que lo definan en una ideología, una postura ante la sociedad, ante la vida o ante su propio partido.

De esta forma si nos posicionamos en la dicotomía verdad frente a mentira, como el haz y el envés de un político, cuando le damos nuestra confianza porque lo consideramos veraz y descubrimos que es un mentiroso patológico, la consecuencia lógica habría de ser que cambiáramos de actitud ante su función y su ideología.

La concepción más popular está representada por las dos caras de la moneda, que se traslada como una proyección a la vida, pero que cuenta con una paradoja insoslayable, que la moneda puede caer de canto provocando una indefinición insalvable.

Es una ironía aplicable a cualquiera concepto, idea o evidencia, que además de poseer un haz y un envés, también cuentan con una arista que puede generar confusión y, sobre todo, indefensión.