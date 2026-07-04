Carta a los socialistas

—¿Qué haces JC?

─Estoy preparando una carta que voy a enviar a los militantes del Partido Socialista.

─¿Y eso?

─Porque estoy viendo la deriva que lleva ese partido y me produce realmente pena darme cuenta de que se acercan inexorablemente a su destrucción.

─¿Es tan grave el asunto?

─Más, Pa. El PSOE ha sido un partido importante en España. Y tiene un legado prolongado; Felipe González modernizó España y diseñó una social democracia que fue capaz de vertebrar el estado del bienestar y reconciliar a la izquierda con el poder y las instituciones.

─Sí. Recuerdo aquella etapa, con sus claro oscuros, naturalmente, pero todo lo humano tiene luces y sombras.

─Eso es así. Pa. Pero el PSOE ha entrado en una vía que le conduce inexorablemente a su destrucción. En su seno se ha instalado una corrupción que se está llevando hasta la verdad. Pero aún es más grave la corrupción moral, que es la que está conformando el verdadero Sanchismo. Esta corrupción viene de origen, porque Pedro Sánchez se rodeó de personajes sin escrúpulos para que le hicieran el trabajo sucio: asaltar y domesticar el PSOE, adueñarse del gobierno, bunkerizarse en la Moncloa, colonizar las instituciones, intervenir el poder económico y empresarial e intentar vaciar de contenido la Constitución del 78. Y todo con la coartada de la democracia y de evitar el acceso de la derecha al poder.

─No tiene buena pinta esto, no.

─La última escena de esta tragicomedia se produjo la semana pasada. Cuando la mayoría del Congreso aprobó una moción para que Sánchez dimitiese y convocase elecciones o se sometiese a una cuestión de confianza. Cualquier político, cualquiera de una democracia liberal, hubiera tomado nota de lo que su Parlamento le pedía, pero no Sánchez. Él se puso en pie, empezó a reír y se aplaudió a sí mismo mientras el resto de sus correligionarios le ovacionaban a rabiar.

─Eso fue un gesto de soberbia.

─Y algo más, Pa. Fue la constatación de que este sujeto ha sometido a su antojo a las instituciones. Porque si el Parlamento lo mantiene en el poder es la voluntad popular, pero si le repudia se trata de ruido, acoso de los medios fascistas y lawfare.

─Tú crees que en su huida hacia delante… ¿Este señor irá más allá?

─No tengo ninguna duda, si lo dejan. Es su intención poco oculta echar un pulso a la Monarquía y me gustaría saber cómo reaccionaría al caso de que un juez pidiera su imputación, ya sea por delitos personales o responsabilidad política.

─Pero este señor es un caso ya amortizado. Como personaje político está finiquitado.

─Él no se da cuenta, pero seguramente es así. Lo penoso son todos estos socialistas que dependen de él, de una nómina, de una expectativa, de una administración pública, un cargo territorial o una promesa. Todos esos paniaguados son incapaces de darse cuenta de que se van a hundir con su jefe, a no ser que reaccionen ante el marasmo de casos de corrupción que no va a dejar de crecer.

─¿Tú crees que no hay en el PSOE personas sensatas?

─Yo creía que sí, Pa. ¿Pero dónde están? ¿Por qué se esconden, por qué no aparecen y fuerzan la dimisión de este sujeto y unas elecciones generales dignas, firmando un epílogo de esta etapa que dentro de muy pocos años se recordará, con toda seguridad, como la más oscura de la historia reciente de España?

─¡Salgan señores socialistas dignos! Salgan ustedes y cumplan con su obligación moral. Con que solamente sean ustedes media docena, torcerían el brazo de quien está llevando a su partido a la destrucción segura.