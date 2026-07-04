"Día de caza" ★★★ Dirección: Pedro Aguilera Reparto: Carmen Machi, Rossy de Palma, Blanca Portillo

Dedicada a Carlos Saura y Angelino Fons, esta adaptación de La caza, dirigida por el primero hace sesenta años, es una de las propuestas más insólitas de la temporada. El hecho de que su estreno en salas haya sido pospuesto hasta en tres ocasiones desde la primera fecha prevista el pasado otoño, acentuó nuestra curiosidad.

¿Qué sentido tiene la actualización de esta película de Carlos Saura? Vistos los resultados, mucho más satisfactorios que los de Mi querida señorita de Jaime de Armiñán adaptada por Fernando González Molina, comprendemos el afán del exquisito Pedro Aguilera por dirigir el proyecto, apoyado en el guion por la solvente Lola Mayo.

Día de caza reúne a un trío de jabatas de nuestro olimpo de actrices. Ver en acción a Blanca Portillo, Carmen Machi y Rossy de Palma, sometidas al límite de las emociones, ya resulta de por sí un festín. Escuchar sus voces incluso cuando están fuera de plano es un deleite.

Aunque hemos de advertir que el visionado de Día de caza deja un poso mucho más amargo del que podríamos presuponer, y que la tragedia hacia la que tiende la trama, como no podía ser de otro modo dado el juego de espejos que plantea con La caza del conejo (título original censurado de la película de Saura), nos deja helados. Atención a la banda sonora de Fernando Vacas, la más original del año junto a la de Los justos, donde también estaba Carmen Machi.