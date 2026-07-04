Misantropía

Yo antes era misántropo, tenía con la humanidad un pleito irresoluble que me impulsaba a odiarla como conjunto, aunque, evidentemente, este sentimiento no se extendía a la totalidad del género humano. Hay quienes me caen bien. Muy pocos incluso me caen muy bien.

Ahora ya no les odio, simplemente no les entiendo, como si perteneciéramos a diferentes especies. Viendo lo que se ve por la calle supongo que el raro seré yo y que soy una especie en extinción, como un neandertal frente a un Homo sapiens o el tigre dientes de sable en comparación con la garrapata.

Madrid. 6.30 de la mañana (tengo que coger un AVE). Metro abarrotado. No es que no se tenga una cierta intimidad, es que no caben tus extremidades en el vagón. Así y todo, el 99 por ciento de los pasajeros (yo soy el restante 1), se empeñan en ver películas, historias de sus influencers favoritos, escribir mensajes o hablar con su tía Eduvigis por el móvil. No se cabe, es imposible sujetar el aparato sin quedar lisiado para siempre, la marea humana debe impedir el enfoque, pero perseveran. Alucino. ¡Que ganas de ver lo que sea para soportar tanta desazón! ¿No podrían oír música o pensar en la inmaterialidad del ser o en el vacío de la nada? Me molesta por la inutilidad, por la estupidez de una pantalla que les absorbe sin remedio. Desde el bancario de traje y corbata a la señora vestida con la bata de una empresa de limpieza, todos, sin excepción, embebidos en los colorines del móvil.

Calle de cualquier ciudad, costera o no, en verano, noche o día. La supuesta comodidad de ir todos vestidos, es un decir, como para ir a la playa menos glamurosa existente. Venerables ancianos en pantalones cortos inenarrables y chanclas de dedos, incluso alguno he visto en camiseta sin mangas. A mi padre le hubiera dado un yuyu solo de pensar en ir así vestido por la calle (bueno, a mí también). No digo yo que en la más estricta intimidad no puedas andar como te salga del moño, pero en lugares públicos te debes un cierto respeto. Por estética.

Por otra parte, me juego lo que sea con quien quiera que un pantalón corto produce el mismo calor o más que uno largo. Miren cómo van vestidos los tuaregs, que no dejan un centímetro de piel al alcance del sol y creo yo que en el desierto saben algo de calor.

Cualquier ciudad española o extranjera, verano o invierno. Muchedumbres de turistas siguiendo a una aburrida guía que levanta el parasol como Moisés la vara para abrir el Mar Rojo. Si hoy es viernes, esto es Viena, si fuera miércoles sería Madrid. Viajes organizados en rebaño siguiendo al pastor. Millones de asiáticos de aquí para allá obedeciendo las instrucciones de influencers que les dicen que en España hay que comer torreznos y morcilla y a ellos les da un poco de asco, pero como se lo dicen, lo hacen. ¿Qué le van a hacer si es lo que toca?

Mediodía. Restaurante pijo o de medio pelo o cutre, da igual. Camarero o camarera enrollado/a (sic) que te tutea salvajemente desde el minuto uno y que al pedir la comanda se despide con un gracias, familia o gracias, cariño. Cuando no es tu familia con quién estás y, desde luego, no eres su cariño, ni lo pretendes, aunque fuera la última Coca-Cola en el desierto. ¿Cuándo fue que se decidió prescindir de la barrera del usted en las relaciones sociales? Como a mí no me pidieron opinión, espero seguir utilizándolo hasta mi último aliento y contestando con usted cuando un desconocido me habla de tú. Y, por supuesto, seguiré usándolo con todos los seres a los que debo respeto. Me miran mal, cuento con ello.

¿Y qué decir de los cuñaos, de los que lo saben todo y hablan de política como si se llamaran Maquiavelo y acabaran de escribir “El Príncipe”? Porque encima sus conocimientos nunca jamás les son solicitados, por lo menos por mi parte. El “como yo siempre digo”, que suele ser su coletilla, desvela a continuación o una frase hecha más antigua que el mundo o una cita de alguien que no es, obviamente, el cuñao que se la apropia y que no conoce ni de oídas al creador.

Podría pasarme semanas revelándoles lo que no entiendo de mis congéneres, pero (como yo siempre digo): para muestra un botón. En realidad, somos siempre el cuñao de alguien. El hombre es un cuñao para el cuñao, escribió Hobbes.

Decididamente, hay una humanidad de la que no me siento socio, lo siento. También (lo digo siempre): jamás entraría en un club en el que me admitieran como miembro. Debo confesar que la frase es de Groucho, pero la he interiorizado tanto que como si fuera mía. Seguro que algún lector, más bien lectora, de estas tonterías que escribo se quedó con alguna estupidez mía y la repite como si fuera suya. Bendita sea por leerme y utilizarme. A ella no la odio, ni mucho menos.