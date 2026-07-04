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Opinión | Salida de emergencia

Ángela Labordeta

Ángela Labordeta

Escritora

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El mundo se une solo a veces

Venezuela se cura con sus manos y con las de todos y así debe ser cuando hay una vida por salvar, un suelo que recomponer, una casa por levantar

Imagen de las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela.

Imagen de las labores de rescate tras los terremotos de Venezuela. / Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

Hay cifras y palabras que estremecen porque ante ellas no podemos hacer nada que no sea sentirnos abatidos y sentir rabia y desolación y sabernos insignificantes porque la tierra decide moverse y engullirlo todo y todo deshacerlo en un tiempo mínimo en una escala que marca 7,2 y 7,5 y que se lleva por delante miles de vidas, que son un resumen perverso y atronador de lo que ha sido el terremoto que el pasado miércoles asoló la zona costera de La Guaira, en Venezuela, y desde ese instante las imágenes de destrucción se suceden y nadie sabe cómo reventarle las costuras a la miseria en una situación endiabladamente miserable cuando se pierde todo, incluida la vida, en una vida ya de por sí repleta de carencias.

El mundo se une con Venezuela, leemos, y pensamos que así debe ser porque es preciso ayudar a los que sufren y hacerlo con prestancia, aunque mayormente es algo que no practiquemos y sigan los países y los gobiernos llevando a cabo recortes en algo tan necesario como es la cooperación con los países más desfavorecidos, pero cuando saltan las imágenes a todos los informativos con algo tan doloroso y brutal como ha sido el terremoto de Venezuela, entonces hasta aquellos que no dudaron en recortar presupuestos sacrificando vidas, corren a sumar su granito de arena para ser mejores personas y lo anuncian para que todo el mundo recuerde que ellos estuvieron con Venezuela, aunque se olvidaron de Gaza, de Sudán, de Yemen, de Burundi, del Congo y de tantos otros lugares asolados por el hambre, las enfermedades, la guerra y la pobreza.

Es cierto que el mundo se ha unido con Venezuela, pero tristemente el mundo se une solo a veces y siempre se une en una misma dirección, la que tiene el color y la cercanía dibujada en una frontera que podría ser la nuestra, y es que este mundo tan auxiliador en unas ocasiones posee, sin embargo, un termómetro endiabladamente exquisito para medir los sufrimientos y algunos nunca aparecen en zona de riesgo, la verdad es que ni siquiera aparecen, y así son ignorados un día y otro y otro y nada ni nadie clama por ellos. Venezuela se cura con sus manos y con las de todos y así debe ser cuando hay una vida por salvar, un suelo que recomponer, una casa por levantar, un dolor que acallar y un pueblo al que sostener cuando sus cimientos se deshacen y el miedo lo ensombrece todo.

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