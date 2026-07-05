La ciudad y el envejecimiento activo

Hoy vamos a centrarnos en ese grupo de personas que por tener edad avanzada ya no trabaja, que tal vez ha comenzado un primer declive físico; pero que dispone de mucho tiempo para el ocio. Vivimos en una sociedad avanzada que se enmarca en ese proceso de mejora de las condiciones de vida que comenzó a gestarse tras la Segunda Guerra Mundial, y que se denominó el Estado del Bienestar (Welfare State). Fue la socialdemocracia de los pueblos del norte de Europa y la democracia cristiana de los pueblos del sur las que unieron esfuerzos para crear unas condiciones de vida mejores para el conjunto de la población. España que se incorporó tarde a este grupo de países desarrollados hoy participa de sus beneficios.

Este estado de cosas conllevó un incremento en la esperanza de vida: la gente podía disfrutar más años de su condición de jubilación. Hay que decir que España pertenece al grupo de países con mayor esperanza de vida, siendo el menos rico de este grupo de cabeza. Debido a esta situación el tipo de políticas de bajo coste como caminar debe estimularse. Caminar se convierte en una actividad que optimiza la salud sin costes añadidos.

De otro lado, esta gran esperanza de vida que resulta ser una excelente noticia para todos no lo es tanto para las arcas del estado, que cada vez tiene que destinar mayores esfuerzos para mantener a una población envejecida. Hoy se hace necesario poner todos los esfuerzos para estabilizar un sistema que de momento resulta claramente piramidal. Una propuesta atractiva es que el envejecimiento no suponga el fin de toda actividad productiva de la persona, permitiéndose un trabajo con una intensidad cada vez menor. Tal vez esto nos permita envejecer lentamente y con respetabilidad.

La esperanza de vida en España es muy alta: en torno a 84 años; aunque resulta desigual por sexos; las mujeres viven hasta los 86 mientras que los hombres no pasan de los 82. Sin embargo si introducimos un nuevo concepto, el de años de vida saludables, los hombres giran en torno a los 63 mientras que las mujeres se mantienen en torno a los 62. Es decir, las mujeres viven más años, pero sufren mayores problemas de salud en esos últimos años.

Además de incrementarse las expectativas de vida, comienza a darse una insuficiencia de población joven que nos aboca a una situación de envejecimiento de la población. De esta manera, en 2050 en España el 40% de la población será mayor de 65 años. Y es que el número de nacimientos en nuestro país es tan ridículamente bajo que pronto seremos un país de abuelitos con pocos nietos.

Lo cierto es que en la actualidad a partir de una cierta edad dejamos de pertenecer al grupo de los trabajadores y nos incorporamos a un estado nuevo: la jubilación. En esta perspectiva, un concepto que ha comenzado a acuñarse en los últimos tiempos es el envejecimiento activo y saludable. El concepto tiene que ver con la calidad de vida en ese periodo de la vejez cuando uno no tiene que trabajar. Afortunadamente cada vez envejecemos mejor y la realización de algún programa de viajes como los del Imserso o la red de ciudades amigables con las personas mayores resultan sugerentes.

Comienza a ser importante adaptar nuestras viviendas y nuestras ciudades a estos nuevos grupos sociales de personas mayores para que puedan mantener un papel activo y evitar el aislamiento. Una primera idea que podemos adelantar es que entre los dos grandes modelos para pensar ciudades el de «Densidades Altas» se adapta mejor a los requerimientos de las poblaciones de mayores. La autonomía e independencia son factores esenciales para estas personas y para lograrlo resulta importante la accesibilidad a plazas y parques. Los recorridos pedestres agradables y una señalización clara junto al acceso gratuito a los transportes públicos mejoran las condiciones de vida de los mayores.

Respecto a la vivienda, una iniciativa que me parece interesante es la ejecución de «Edificios Intergeneracionales» que ya se ha realizado en algunos puntos de España. Estos programas tienen como meta la realización de bloques de vivienda en las que se aloja a personas mayores y a jóvenes, buscando una convivencia entre ambos. En un mundo en el que la soledad y el aislamiento social de los mayores se convierten en algo cotidiano, la vivienda intergeneracional se convierte en una alternativa capaz de intercambiar valores y ayudas. Tal vez de entre las próximas viviendas sociales pueda destinarse una parte a este cometido. Y es que, como conclusión, en los próximos años tendremos que adaptar nuestras ciudades y nuestra arquitectura a una población de personas mayores con unas características diferenciadas. ¡Esperemos hacerlo bien!