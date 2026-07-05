Los nietos de la historia

El debate en torno a la llamada “Ley de Nietos” remite en realidad a la Ley de Memoria Democrática, que incluye entre sus disposiciones varios artículos destinados al reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de españoles emigrados o exiliados. Como la ley está ahora en fase de aplicación masiva, la discusión política ha vuelto a situar esta cuestión en la agenda pública y con ella una pregunta incómoda, la de si esos descendientes son o no españoles. Lo llamativo no es solo el contenido de la discusión, sino los cambios de posición que se han producido en algunos partidos en apenas unos años, como si la consideración de esos nietos dependiera del ciclo electoral y no de una realidad histórica previa.

Desde mi punto de vista, lo que está en juego no es la creación de una nacionalidad, sino su reconocimiento. Si España es solo un marco administrativo, el asunto se reduce a expedientes y procedimientos. Pero si se entiende también como una comunidad histórica, la cuestión cambia por completo. Ya no se trata de crear nuevas identidades, sino de reconocer una pertenencia que existía y que ha permanecido a lo largo del tiempo.

España ha sido durante siglos un país de emigración. Entre finales del siglo XIX y buena parte del XX, millones de españoles partieron hacia América y Europa. A ello se sumó el exilio tras la Guerra Civil, uno de los grandes desplazamientos políticos de la Europa contemporánea. En todos los casos, no se trató solo de salidas individuales, sino de la construcción de una España fuera de España. Familias enteras se asentaron fuera, llevando consigo una memoria que atravesó generaciones. En muchos casos, la identidad española no desapareció, sino que se transformó y sobrevivió en la diáspora.

El historiador José Álvarez Junco ha señalado que la construcción de la nación española no puede entenderse sin su dimensión exterior ni sin la tensión histórica entre Estado, nación y proyección atlántica. Coincido con él en que las naciones contemporáneas no se agotan en sus fronteras estatales, sino que siguen vivas en sus diásporas, donde la identidad se conserva y se transforma. Tengo el placer de contar con la amistad de un colega medievalista con el que viajo con frecuencia a Latinoamérica y que repite que solo se siente plenamente español cuando está allí. No por nostalgia, sino por contraste, pues al convivir con lo común, con los acentos, las costumbres o los marcos culturales compartidos, la identidad deja de ser abstracta y se vuelve evidente. Y es que la distancia no diluye la pertenencia, la hace visible.

Desde esta perspectiva, la cuestión no es si los descendientes de emigrantes “entran” ahora en la nación, sino si el Estado español es capaz de reconocer una continuidad histórica que nunca se rompió del todo. Durante décadas, el propio Estado mantuvo esos vínculos con centros en el exterior, redes consulares, asociaciones culturales y una intensa vida asociativa en América. Se promovió el mantenimiento del vínculo con el origen. La paradoja resulta evidente, se pidió no olvidar y ahora se discute si ese recuerdo puede tener efectos jurídicos.

El exilio republicano tras la Guerra Civil refuerza esta idea. Quienes abandonaron España no solo perdieron su país, sino que transmitieron a sus hijos y nietos una memoria de pertenencia. En muchas familias, la lengua, los relatos y la idea del retorno imposible formaron parte de la educación sentimental de varias generaciones. No sorprende que hoy sus descendientes reclamen ese vínculo. No se trata de crear nuevos españoles, como a veces se plantea de forma simplificadora, sino de reconocer una continuidad histórica y familiar que ha sobrevivido al tiempo y a la distancia. Por eso, la Ley de Memoria Democrática, en lo relativo a la nacionalidad de descendientes, debería interpretarse no como una concesión coyuntural, sino como un acto de reparación histórica y de coherencia con una realidad prolongada en el tiempo.

La discusión al final gira en torno a lo que significa ser español. Si la respuesta es exclusivamente jurídica, el asunto termina aquí. Pero si se acepta que la nación es también una continuidad histórica y humana, la respuesta cambia. Los nietos de la emigración y del exilio no son una creación reciente de ninguna ley. Son la prueba de que las naciones no se agotan en sus fronteras, sino que se prolongan en el tiempo. Otra cuestión es que, efectivamente, los muertos no votan, pero a veces sus historias sí.